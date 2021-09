Borgobrufa, sulle colline umbre per una vacanza emozionale

Situato nell’incantevole paesino di Brufa, il cinque stelle Borgobrufa Spa Resort nasce da un’azienda agricola di oltre 12 ettari, costituita da diversi casolari. Il complesso viene scelto da Andrea Sfascia e la moglie Ivana per l’incantevole posizione e il suo stile architettonico tipicamente umbro e dal 1997 viene sottoposto a importanti ristrutturazioni fino ai giorni attuali. Anni di trasformazioni e cambiamenti, che hanno però permesso al Borgobrufa Spa Resort di mantenere le caratteristiche che da sempre lo contraddistinguono: l'unicità e l’impronta della sua terra.

Una vista aerea del resort

Posizione privilegiata

La struttura sorge su un promontorio che domina una grande vallata, dove si può ammirare il Parco delle Sculture, un vero e proprio museo a cielo aperto che raccoglie numerose opere d’arte contemporanea, come ad esempio il “Broken Circle” dell’artista Beverly Pepper. La posizione privilegiata del resort regala una vista mozzafiato su alcuni dei più famosi luoghi d’interesse dell’Umbria, comodi da raggiungere anche per una visita durante la vacanza. Dalla vicina Perugia all’arte e spiritualità di Assisi, fino alla cittadina medievale di Gubbio, e poi giù fino a Spello, Foligno e Spoleto: sono solo alcune delle località dei dintorni, ricche di storia e cultura, che sapranno regalare ai visitatori un’esperienza emozionante e arricchente.

Costituito da diversi casolari, tutti collegati tra loro, e circondato da una distesa di vigneti e olivi, il Borgobrufa Spa Resort offre una gastronomia d’eccellenza, tradizionale e innovativa a seconda dei gusti e ambienti esclusivi.



Oasi di relax immersa nella natura, regno di quiete, benessere e lusso

Chi cerca una vacanza lontano dalla routine di tutti i giorni e dalla confusione della città, trova nel Borgobrufa Spa Resort la propria meta, una vera e propria oasi di quiete e relax, dove ci si può immergere nel benessere della Spa, gustare le prelibatezze della cucina umbra o passeggiare mano nella mano circondati dalla natura. Oltre alla vista mozzafiato, il resort offre ambienti raffinati e suggestivi, arredi ricercati e dettagli di pregio, un servizio sempre attento e cordiale, che fanno della struttura un luogo perfetto dove ritrovare la vera essenza del benessere. Proprio per garantire un soggiorno che soddisfi al massimo le esigenze di relax, il Resort accoglie ospiti a partire dai 15 anni di età, incontri di lavoro molto selezionati, eventi intimi e riservati.



Suite con piscina privata e sauna

La sensazione di relax e unicità del luogo è amplificata dal comfort e dallo charme delle suite del Borgobrufa Spa Resort. La Romantic Jacuzzi Suite, mette a disposizione degli ospiti una Jacuzzi esterna privata dove concedersi una pausa rilassante in coppia con un panorama mozzafiato ad accogliere lo sguardo, mentre l’Imperial Suite è dotata di piscina privata con idromassaggio, sauna a infrarossi e un caminetto.

La spa



La Spa più grande dell’Umbria

L’idea di benessere del Borgobrufa si ispira alla natura e ai suoi ritmi, tanto che il paesaggio umbro che circonda il resort è parte integrante della vacanza. La Spa Borgobrufa è la più grande dell’Umbria con i suoi 3mila metri quadrati e un panorama unico sulle dolci colline umbre, sui terreni coltivati a vigneti e olivi, che riempie lo sguardo e rilassa lo spirito. La piscina con acqua riscaldata è aperta tutto l’anno, con porte subacquee scorrevoli collegano la parte interna a quella esterna, mentre nella vasca giochi d’acqua, botti idromassaggio e getti relax offrono un totale benessere.



Vista mozzafiato anche per la sauna panoramica grazie alle ampie vetrate, mentre il profumo delle erbe, abbinato al benefico calore, inebria i sensi nella Sauna della natura e nel Bagno di vapore. Ma il top è offerto da Cristalli di neve: l’ambiente, con temperatura massima di 12°C, ideale per il raffreddamento del corpo e la riattivazione della circolazione sanguigna, in contrasto con la calda temperatura delle saune. Essenze naturali, musica meditativa e illuminazione policromatica caratterizzano il Vitarium; cromoterapia personalizzata e una calda pioggia filiforme animano la Aemotio Spa, mentre troviamo un’alta concentrazione salina nel Tempio del sale. Per il riposo, si può godere dell’originale Stanza delle stelle e della Stanza del camino, dell’Area relax panoramica e della stanza relax sensoriale. Ambienti studiati per favorire meditazione, calma e rilassamento, attraverso l’uso attento di colori, illuminazione e musica. Molti sono i rituali pensati per la coppia, da condividere con il partner nelle esclusive Private Spa: “Sorgente della Natura”, “Acqua e fiori”, “Tesori del borgo” e “Le mille e una notte”.



La proposta enogastronomica

La gastronomia all’insegna dei sapori autentici umbri è sempre stato uno degli highlight del Borgobrufa Spa Resort. Territorio, prodotti tipici e produttori locali, dagli agricoltori agli allevatori: sono questi i protagonisti della cucina del Borgobrufa Spa resort, affidata al giovane Andrea Impero, 29enne originario di Ferentino, in provincia di Frosinone, che ha già lavorato a fianco di chef importanti e mette al centro della sua arte proprio i prodotti del territorio e le materie prime locali. La valorizzazione della tradizione passa anche per tecniche di lavorazione di un tempo, oggi poco utilizzate o del tutto abbandonate, che permettono di ritrovare gusti e sapori della cucina di una volta. Gli ospiti del Borgobrufa possono usufruire durante il soggiorno della formula di mezza pensione, a partire dalla prima colazione, un ricco buffet a base di prodotti della campagna umbra e dolci fatti in casa, per un fantastico inizio di giornata. A cena raffinate pietanze tipiche locali o, a seconda delle preferenze, piatti della gastronomia mediterranea.

Una delle suite



Chi lo desidera può prenotare il lunch, scegliendo tra un’ampia scelta di piatti freddi e caldi, sandwich e burger e dolci. Anche in questo caso, al centro piatti a base di prodotti locali umbri. La location naturalmente rappresenta il valore aggiunto. Il Ristorante Quattro Sensi mette a disposizione una vista mozzafiato sul paesaggio collinare umbro, che spazia tra terreni coltivati a viti e olivi, fino alle città in lontananza, illuminate all’imbrunire. Il panorama è godibile sia dalla terrazza che dalla sala interna, grazie ad un’ampia vetrata che la rende anche particolarmente luminosa.

Il nuovo ristorante gourmet

Per un’esperienza ancora più esclusiva, il nuovo Ristorante Gourmet rappresenta una chicca per pochi ospiti, al massimo 12 persone, grazie ad un ambiente spazioso e luminoso, ma allo stesso tempo intimo e raccolto. Legno sul pavimento e sul soffitto con travatura si uniscono al verde nei tendaggi e nelle piante che adornano la sala, ma anche all’esterno grazie al panorama delle colline umbre che si affaccia alle grandi vetrate, con richiami all’ambiente naturale che si percepiscono appena si entra nel nuovo Ristorante Fine Dining, caratterizzato da eleganza e charme. Per il dopo cena si può scegliere l’elegante Tempio del Gusto con caminetto, particolarmente suggestivo la sera, quando le luci illuminano le città in lontananza regalando un panorama di incanto. L’atmosfera è intima e romantica, ideale per concedersi una chiacchierata davanti al fuoco. Da non perdere l’Enoteca del Borgobrufa Spa Resort, utilizzata anche per le degustazioni. Sono disponibili oltre 150 etichette di pregio, tra vini del territorio, regionali, italiani e internazionali da assaggiare e acquistare per portare con sé il ricordo di un viaggio nel gusto e nei sapori del territorio.



Sport nella natura

Dall’alto del paesino di Brufa una distesa di olivi e vigneti riempie lo sguardo di colori, riflessi e profumi che cambiano con l’alternarsi delle stagioni. Per vivere la natura umbra, il trekking è un buon metodo per mantenersi in forma. La varietà di paesaggi offre innumerevoli possibilità e percorsi alla scoperta di montagna, laghi e colline. Per gli amanti della bicicletta, il Borgobrufa Spa Resort mette a disposizione degli ospiti un’area deposito bici all’aperto, informazioni e guide cicloturistiche con indicazioni tecniche su percorsi per tutti i livelli di preparazione. Il resort ha anche un campo da tennis privato immerso nella natura, accessibile durante l’intera giornata e convenzioni con il vicino Golf Club Perugia e a 35 km il campo da golf Antognolla. A meno di 30 km l’Autodromo di Magione rappresenta un must per gli amanti del brivido, dove è possibile assistere a gare e prove o addirittura noleggiare la pista per un evento privato. Non mancano le occasioni per praticare sport acquatici: vela, windsurf e kitesurf nel lago Trasimeno; canottaggio nel lago di Piediluco; torrentismo, rafting e hydrospeed nei torrenti della Valnerina e del Tevere.



Borgobrufa SPA Resort***** si trova a Torgiano, in provincia di Perugia, in via del Colle 38. Per maggiori informazioni basta contattare il numero 075 9883 o visitare il sito www.borgobrufa.it