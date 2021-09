Quattro stelle a conduzione famigliare: che benessere al Post Hotel di San Candido!

Il Post Hotel, Tradition & Lifestyle, quattro stelle superior è gestito dalla famiglia Wachtler a San Candido (Bz). Nel boutique hotel lo stile di vita moderno è combinato in modo altrettanto armonioso con la tradizione di lunga data, con interni ricchi di gusto, uno stile selezionato e un tocco di lusso dal fascino prorompente.

Un soggiorno di una notte per due persone al Post Hotel è uno dei tre premi a disposizione per chi si classificherà terzo alla 5ª sessione (13-27 settembre) di "Check-in... gioca e parti" il gioco ideato da Italia a Tavola in collaborazione con Fipe. CLICCA QUI PER GIOCARE

L'esterno dell'hotel

Una passione centenaria per l’ospitalità



Tutto è iniziato nel 1926, quando è stata inaugurata la pensione nel centro di San Candido, un luogo d'incontro apprezzato dai numerosi ospiti. Nel corso dei decenni sono stati effettuati molti cambiamenti nel Post Hotel. Di generazione in generazione è stato ampliato, rinnovato e migliorato, infine nel 2014 è stato completamente ristrutturato. Quello che è rimasto invariato è la passione con cui tutta la famiglia Wachtler accoglie i suoi ospiti.

Lo si nota soprattutto nel fatto che tutti i membri della famiglia lavorano nei Post Dolomiti Resorts: Andreas guida l'attività insieme con le sue tre sorelle Barbara, Anna e Karoline e con sua moglie. Inoltre vengono energicamente supportati da un'eccellente squadra di collaboratori che vizia gli ospiti a 360°. Naturalmente anche i genitori, Karl e Wilma Wachtler, sono sempre presenti nei Post Dolomiti Resorts. La loro attenzione all'essenziale, la cordialità con cui invariabilmente si relazionano con gli ospiti ed il loro instancabile lavoro sono impagabili e rendono le nostre strutture ciò che sono: la vostra seconda casa con un fascino famigliare inconfondibile. La struttura ha a disposizione 32 camere e 9 suite.

L’offerta wellness



L’area Wellness Vita Alpina è composta da sauna finlandese e bagno turco, doccia vitale, piscina coperta e riscaldata, 2 aree relax, Spa con trattamenti benefici e le preziose linee di prodotti QMS e Beauty Line, oltre alla terrazza panoramica per unasuperficie totale di 500 m².

La piscina interna

L’offerta gastronomica



Il ristorante del Post Hotel dispone di 90 posti e propone una cucina innovativa di ispirazione territoriale, a cura dello chef Cesare Airaldi. P-Lounge è un ambiente contemporaneo in cui assaporare spiriti internazionali e ingredienti locali e stagionali con cocktail e finger food di alta qualità, proposti dallo chef de bar Andrea Ciavarro.

Cesare Airaldi



Il Post Hotel si trova a San Candido, in provincia di Bolzano, in via dei Benedettini 10/C. Per maggiori informazioni basta contattare il numero 0471913133 o visitare il sito www.posthotel.it