Dalla spa al ristorante: in Val Gardena c’è il grand hotel per bambini

Autunno, un momento speciale e particolarmente evocativo per una vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei (Bz), in Val Gardena. Indiscussa icona dell’ospitalità per le famiglie, è garanzia di relax e svago per grandi e piccini, protocolli di sicurezza ai massimi livelli per celebrare il piacere di stare insieme, del sentirsi come a casa, lontano da casa.

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel



Il grand hotel dei bambini

Allocato nel centro di Ortisei (a 1.234 m s.l.m.), nel cuore della Val Gardena e a poco meno di 40 minuti da Bolzano, è circondato dallo spettacolo impareggiabile delle Dolomiti. Un luogo magico che offre tutti i servizi di un Grand Hotel, destinato, per vocazione, esclusivamente a famiglie con bambini, in grado di rispondere a tutto tondo alle aspettative di genitori e figli per un nuovo livello di serenità, giochi, esplorazione.



Quando si hanno bimbi piccoli si teme di dover, inevitabilmente, rinunciare a relax e piccoli lussi; tutt’altro al Cavallino Bianco dove l'accoglienza e l'assistenza all'infanzia rappresentano la massima priorità unite a un servizio impeccabile per gli adulti. Lo staff selezionato con massima cura è in grado di assistere anche i neonati (accolti da un mese di età), affinché i genitori possano concedersi una piccola pausa da dedicare allo sport, al relax o semplicemente al tempo per sé. Un sapiente e studiato equilibrio tra momenti di coppia, quelli con i figli e quelli per sé stessi rende questa struttura un autentico hommage alla famiglia.



Accesso ai bambini ovunque

Un luogo d’eccellenza dove curare le relazioni famigliari, dove saldare i legami, creare nuovi ricordi e godere del tempo in compagnia dei propri cari. Per questo motivo i bimbi sono protagonisti e benvenuti ovunque, dai ristoranti alle piscine, anche nell’area wellness e nella Family Sauna.

Suite



Un piano solo per i bambini con ristorante

A disposizione degli ospiti ci sono accoglienti camere e ariose suite familiari che spaziano dai 25 mq ai 140 mq, l’area benessere Aqva-Sana su 3000 mq e, fiore all’occhiello, il Lino Land: il mondo dei bimbi. Un intero piano dell’hotel è dedicato al paradiso dell’infanzia, aperto tutto il giorno con un ristorante dedicato dal menu studiato da una nutrizionista, tantissimi giochi e infiniti svaghi, la Family Play Room per giocare con mamma e papà, un’assistenza professionale garantita per l’intera giornata per le varie fasce d’età, dal primo mese ai teenager. A noleggio, invece, si trova tutto quello che può servire in vacanza, dai passeggini agli scalda-biberon.



Le proposte per l’autunno, dai nonni ai genitori single

Le modalità per una vacanza family, in autunno, possono essere le più diverse. Si può viaggiare tutti insiemi oppure con un solo genitore (la proposta “Single con bambino” prevede una riduzione del 25% sulle tariffe medie), o ancora con i nonni che approfittano di sconti dal 30 al 50%.



La spa a misura di bambino

L’autunno in Val Gardena fa rima con gusto, divertimento al top e un’esperienza di benessere eccezionale per tutta la famiglia. Aumenta il desiderio di tepore e relax immersi in una calda piscina oppure concedendosi un massaggio profumato. Un’occasione unica per godere del mondo di benessere Aqva-Sana del Cavallino Bianco dove fare anche le prime esperienze di benessere, per esempio nella Family Sauna che con la sua temperatura ridotta non supera i 42°C e permette così di godere di tutti i benefici anche ai più piccoli.



E ancora un tuffo nelle piscine con una vista impareggiabile sulle cime delle Dolomiti, scivoli e rilassanti idromassaggi. Per terminare il percorso benessere poi, una tappa nella Family Relax Lounge con caminetto e letti “sogni d’oro” e una vastissima scelta di trattamenti per grandi e piccini.

Piscine interne



Appuntamento con i sapori autunnali

L’esaltazione dell’autunno passa dai sapori, dai colori e dai profumi più tipici e caratterizzanti di questa stagione. Con gli alberi che si colorano di arancio, di giallo e di rosso, i paesaggi diventano quadri variopinti tutti da vivere, ammirare e immergersi nel folclore. Imperdibile una tappa al mercato tradizionale di San Giacomo "Segra Sacun", svolto nel cuore di Ortisei, che si terrà lunedì 11 ottobre 2021. Un momento religioso, economico e sociale che scandiva i ritmi della vita semplice e difficile di montagna. Questa era anche una delle poche occasioni che i giovani avevano per conoscersi ed era tradizione regalare alla ragazza scelta una pera abbellita con nastri per dichiarare il proprio amore, poi a Pasqua l'agognato responso: se lei accettava la proposta ricambiava il regalo con delle uova decorate. Il mercato è un’ottima occasione per acquistare oggetti tradizionali e per assaporare delizie culinarie gardenesi, come i krapfen al papavero e le salsicce con i crauti.



La fedeltà e il passaparola valgono ancora di più

Lanciato a dicembre 2020, il club “Cavallino Lovers”, è un programma fedeltà unico, composto da amici e affezionati ospiti del Cavallino Bianco. Accedervi per godere di tanti vantaggi è semplice: basta iscriversi a e invitare una o più famiglie di amici a scoprire tutto il mondo magico del Cavallino Bianco.



La famiglia di nuovi ospiti potrà prenotare la sua prima vacanza al Cavallino Bianco approfittando di un credito immediato pari a 100 €, che verrà scalato dal totale del soggiorno. La famiglia che avrà introdotto i nuovi ospiti, invece, riceverà un buono valore cumulativo di 150 € (fino a un massimo di 3 buoni per soggiorno), da spendere in occasione del prossimo soggiorno.