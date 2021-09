In autunno facciamo biowatching: la proposta dell’Adler di Ortisei

Sul finire dell’estate rimane la voglia di “allungare” le vacanze, non solo per visitare posti nuovi, ma per vivere diversamente il proprio quotidiano. Intraprendere una “flexication” diventa allora un modo alternativo di vivere la montagna e di approcciarsi al soggiorno: lavorare o seguire lezioni in modalità “smart” ed al contempo “staccare”, “cambiare scenario” con rigeneranti immersioni nella natura. L’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei (Bz), nel cuore della Val Gardena, interpreta al meglio la nuova tendenza e con l’inizio della “shoulder season”, propone uno speciale pacchetto, “Escursionisti in autunno”, durante il quale svolgere le attività lavorative o scolastiche ed essere sempre a contatto con la natura.

La struttura a 5 stelle è dotata del più grande centro benessere delle Dolomiti



Esperienze di Biowatching

Grazie al nuovo pacchetto, gli ospiti potranno apprezzare le particolarità geologiche e paesaggistiche delle Dolomiti con esperienze dirette, tramite l’attività di “biowatching” (letteralmente andare in natura), un’estensione del “birdwatching” che porta ad ammirare la natura in tutte le sue manifestazioni. Ogni giorno il team sportivo Adler organizzerà escursioni e gite guidate, a piedi o in bicicletta – di vario livello – durante le quali l’obiettivo non sarà solamente quello di “camminare per arrivare” (come nel trekking), ma di volgere lo sguardo alla spettacolare diversità biologica (animale e vegetale) dei “Monti Pallidi”, soffermandosi ad osservare e fotografare le tante sorprese che riserva questo paesaggio unico al mondo, patrimonio dell’Unesco.



L’imperdibile fenomeno dell’Enrosadira

Con l’inizio dell’autunno, ad esempio, il “Burning dolomities” o “Enrosadira” regala emozioni uniche: le cime dolomitiche “arrossiscono” al tramonto; passano dall’arancio infuocato al viola, per dare spazio pian piano al blu profondo della notte.



Cosa include il pacchetto:

due escursioni guidate al giorno, di vario livello, con le guide Thaddäus e Pauli

gite guidate in mountainbike e e-bike con le guide Verena e Alexander

lunch-bag per le gite, dove non è possibile pranzare in baita

al ritorno, salutare merenda pomeridiana

noleggio gratuito di zaini, bastoncini e cartine

consulenza individuale per escursioni dei collaboratori esperti Adler

una degustazione di vino (a settimana) + una degustazione di formaggio (a settimana)

Prezzo per min. 3 pernottamenti-pensione ¾-camera doppia: a partire da 444 € a persona



L’hotel nel cuore di Ortisei

L’Adler Spa Resort Dolomiti si trova nel centro di Ortisei, nota e graziosa località nel cuore della Val Gardena ed è collegato comodamente al comprensorio “Dolomiti Superski”. Nata nel 1810, la struttura a 5 stelle è dotata del più grande (3.500 mq) e suggestivo centro benessere delle Dolomiti con esclusiva e pluripremiata spa ed è il luogo perfetto dove trascorrere una vacanza rigenerante, di lusso e di completo relax.

Forte di una tradizione secolare nell’ospitalità, accoglie i propri ospiti in un ambiente raffinato e familiare, con un’offerta accurata, ricca e multiforme che comprende: Spa & Relax, attività sportive indoor e outdoor, esperienze di gusto ricercate.

Da provare le esperienze di Biowatching



Immerso in una grande parco privato di 9mila mq e situato in una splendida posizione panoramica, il resort richiama la bellezza e le forme di un castello. Negli interni lo stile gardenese sposa perfettamente il design di charme internazionale.