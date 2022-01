Al Rome Cavalieri si festeggia il San Valentino con la Bubble Bath Experience

Una romantica esperienza di coppia quella che offre l’elegante Cavalieri Grand Spa Club, centro benessere del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel: la Bubble Bath Experience, una coccola per condividere i benefici di un bagno di bolle con la persona amata. Un trattamento pensato anche per essere prenotato non solo nella spa, ma anche nelle suite dell’albergo che dispongono di modernissime Jacuzzi come, ad esempio, le Suite Penthouse e Planetarium, tra le più lussuose d’Italia con suggestiva vista di Roma, oppure nella Napoleon, interamente dedicata all’imperatore francese, con la vasca da bagno in stile impero.

Jacuzzi con vista su Roma

Che programmino: suite, bollicine e relax

Si inizia nella suite prescelta, dove la vasca è stata preventivamente preparata dalle terapiste della spa alla temperatura ottimale, e l’acqua arricchita con olii essenziali, scelti in un prezioso cofanetto in 8 varianti, come la lavanda, il rosmarino, il patchouli e altri dalle diverse proprietà. Ci si immerge nella vasca e si gode dei benefici delle bolle dell’idromassaggio sorseggiando il proprio drink preferito. A seguire, il Room Service allestirà nella suite un sontuoso aperitivo, per continuare l’esperienza assaggiando le bontà preparate appositamente per questa iniziativa. Calici di bollicine, mixology innovativa, gustosi finger food nelle declinazioni più originali, per completare il relax del bagno di bolle soddisfando il gusto e la vista con uno dei panorami più suggestivi al mondo. Per completare l’esperienza multisensoriale ci si sposta nella Grand Spa per un trattamento a scelta con i prodotti della linea di cosmesi svizzera La Prairie.

Tutto il lusso del Rome Cavalieri

Il Rome Cavalieri è considerato il miglior hotel spa in Europa e tra i top 5 del mondo. Un gioiello architettonico impreziosito da mosaici e statue che riprende il concetto degli antichi bagni terminali romani: bagno turco decorato da ametiste brasiliane, la vasca idromassaggio rivestita da preziosi marmi, la piscina interna ha una cupola di vetro ed è arricchita da un camino funzionante in inverno.