Alla scoperta del Gin Tonic, esperienza da intenditori al Turin Palace Hotel

Il Gin Tonic negli ultimi anni è diventato uno stile di vita conquistando nuovi consumatori che via via diventano sempre più competenti. Un cocktail che accompagna dall’aperitivo al dopo cena, ma si presta molto a essere abbinato al cibo per le sue mille sfumature sottolineando proprio il suo lato più versatile.

Il mondo del gin al Turin Palace Hotel



Il gin made in Italy

Il gin made in Italy è una delle grandi novità, viene prodotto dal nord al sud della penisola, ognuno espressione di un territorio, dal basilico ligure agli arbusti vulcanici dell’Etna, dalle piante acquatiche comasche alle erbe officinali toscane e anche dalla fibra naturale di cachemire.



Molti cocktail bar hanno creato una propria miscela ed un proprio brand per realizzare un iconico gin tonic della casa, che rappresenti l’immagine e i valori del locale. Ed anche per l’altro ingrediente, ovvero l’acqua tonica, il mercato ne offre innumerevoli tipologie che si combinano in altrettante varianti a tutto vantaggio del risultato finale.



Percorso a tema al Turin Palace Hotel di Torino

Da qualche mese il Turin Palace Hotel di Torino ha inserito nelle proposte dedicate ai clienti ospiti o agli esterni un percorso esperienziale dedicato proprio al Gin Tonic curato dai due bartender della struttura, Nassa El Houcine e Gabriel Orbeanu.

Verticale di gin al Turin Palace Hotel



Il racconto inizia i sei stili produttivi più comuni che hanno fatto la storia del gin, dall’antenato Jenever al Plymouth, che una sola distilleria al mondo lo può creare con un alambicco vecchio di 200 anni. L’esperienza continua con una verticale di otto gin diversi iniziando con il Jnpr, il primo distillato senza alcool e senza zucchero prodotto in Francia. La loro selezione comprende anche il Gin Taggiasco (proprio con oliva taggiasca, tipica del Ponente ligure) e Monsieur, il gin del Professore, per rimanere nella produzione italiana. A completare l’offerta del gin anche una selezione di acque toniche, dalla Feever Tree nella versione classica ed Indian per arrivare a quelle prodotte dalla torinese J.Gasco, dalla storia leggendaria.



Per valorizzare l’assaggio mettendo in luce i toni dei diversi Gin e delle Toniche, Giuseppe Lisciotto, cuoco de Les Petites Madeleines, propone Ostrica Pojet, Gin e mela verde, Tartare di Cervo, insalata Belga e ribes e sfera di salsa tonnata: 3 amouse bouche che non prevaricano il sapore del cocktail ma lo esaltano.



Turin Palace Hotel

Via Paolo Sacchi 8 - 10128 Torino

Tel 011 0825321