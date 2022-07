Estate bollente? Le Piscine Termali Theia aperte la notte

Alle Piscine termali Theia a Chianciano Terme (Si) rimane stabile l’appuntamento dei “Bagni di notte” ogni sabato sera sotto le stelle, con cena e musica dal vivo, un’iniziativa sempre più apprezzata e in costante evoluzione che fa registrare migliaia di presenze nel corso dell’anno, in tutte le stagioni, ma in agosto, le occasioni di godere le terme di notte diventano due a settimana!



Theia Night Summer Edition

L’inaugurazione di domenica 24 luglio, “Theia Night Summer Edition” vi immergerà in una location fantastica, a bordo piscina, con dj set e musica live, dove si potrà fare un bagno rigenerante dalle ore 19 alle ore 22, gustando cocktail d’autore, a base di materie prime selezionate da mani esperte e miscelate con gli aromi della Toscana.



Serata cocktail

L’appuntamento con la serata cocktail sarà ogni venerdì a partire dal 5 agosto. “Theia Night Summer Edition”, la serata del venerdì, sarà in collaborazione con Gabriello Santoni Spirits che il 24 luglio sarà presente per l’inaugurazione della partnership con il suo notissimo Brand Ambassador Denny Del Monaco ed i suoi signature cocktails con prodotti legati al territorio come Amaro di Chianciano e Rabarbaro Santoni.



Piscine Termali Theia

Piazza Guglielmo Marconi 53042 - 53042 Chianciano Terme (Si)

Tel 0578 68501