Un soggiorno romantico a Bolzano: ecco Castel Maurn

Alle porte di Brunico (Bz), a Palù (frazione di San Lorenzo di Sebato), sorge un meraviglioso boutique hotel di charme che è possibile affittare anche ad uso esclusivo: Castel Maurn. Le otto favolose ApartSuites solo per adulti (che variano di dimensioni, dai 35 ai 220 mq) dotate di camera, salotto, bagno e cucina hi-tech, sono il rifugio perfetto per un soggiorno molto più che romantico.

A Castel Maurn, infatti, ogni dettaglio va a comporre l’incanto: a partire dalla location superbamente appartata, che con il candore della neve intorno ricorda un Monet. Poi gli spazi interni, con gli affreschi d’epoca a narrare la gloriosa storia della dimora, le calde pannellature in legno del Settecento, una selezione di arredi di design contemporaneo. Imponente la vista sulle vette dalla piscina riscaldata in giardino, unica la spa, ricavata dalle mura della fortezza e dotata di sauna finlandese, bagno turco, vasca a sfioro per immersione, area relax, attrezzature Life Fitness. Indimenticabile la ricca colazione in suite, con prodotti a km zero rigorosamente selezionati dalle vicine malghe.

Castel Maurn

Sulle piste da sci

E durante la stagione incantevole per eccellenza per gli snow lover, Plan de Corones, Sellaronda, Alta Badia, Cortina e Tre Cime di Lavaredo si possono raggiungere con il transfer su richiesta, ma il servizio concierge del Maurn offre molto di più: la ski room, il maestro di sci in esclusiva, la prenotazione delle baite e rifugi più cool delle Dolomiti dove gli ospiti sono attesi da una sorpresa speciale, silenziose ciaspolate, la gita in slitta sulla neve trainata dai cavalli per raggiungere avvolti in una morbida coperta la malga Heidenberg, con merenda tipica, intrattenimento musicale e un corso per imparare a preparare il pane integrale.

Una stanza di Castel Maurn 1/3 La colazione 2/3 Il centro benessere 3/3 Previous Next

Vita da tirolese

E dopo le piste, a Brunico il Maurn ha composto un'esperienza da “insider”: si inizia con la shopping experience tra negozi e mercatini noti solo ai locali di prodotti artigianali e gastronomici, poi vin brûlé e caldarroste nell’antico chiosco Keschtn Toni, un tavolino al Mondschein Dessertbar, pasticceria celebre per le sue tortine, e infine la cena di specialità tirolesi rivisitate in chiave moderna all'Oberraut di Ameto, un vero maso nel bosco (prezzo per suite per 2 persone è a partire da 350 euro a notte, inclusi la colazione, l’ingresso nell’area Spa, nella zona fitness e nella piscina riscaldata in giardino).

Castel Maurn | Im Moos, 39, 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel.: 0474 835311