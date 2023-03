Lavorare in moderni spazi co-working a San Vigilio di Marebbe in Alto Adige alle pendici di Plan de Corones durante un piacevole soggiorno. Nel concept abitativo sostenibile di Ama Stay si può. E ci si può anche rilassare nella sua sauna e nella rooftop pool panoramica o provare i trattamenti viso e corpo ispirati alla natura.

Ama Stay, esterno

Ama Stay, benessere e smart working ai piedi delle Dolomiti

Coniugare lavoro e vacanza in un luogo dal respiro moderno e cosmopolita situato nel cuore delle Dolomiti patrimonio Unesco: è per centrare questo obiettivo che nasce Ama Stay, aparthotel di recente apertura a San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige. Credendo fortemente nel trend della “workation” che ha avuto origine durante la pandemia, AMA Stay accoglie smart workers e nomadi digitali da tutto il mondo in ambienti luminosi e chiari dal design d’ispirazione nordica, pensati per agevolare la concentrazione durante il lavoro e conciliare i momenti di rigenerante riposo.

Momenti di puro relax ad Ama Stay

Se è vero che dalle menti fresche nascono idee straordinarie, ad AMA Stay è possibile lavorare in maniera produttiva negli spazi co-working multifunzionali per poi rilassarsi nella rooftop pool con vista panoramica sulle montagne, oppure ritrovare l’ispirazione dopo un meeting creativo nella pace delle accoglienti e riservate zone relax, o ancora godersi il tepore della sauna finlandese, della biosauna a 60° e del bagno turco dopo un’avventura all’aria aperta tra i boschi alpini. Le opportunità di relax all’interno della Ama Spa, aperta ogni giorno dalle 9.00 alle 20.00, sono affidate alla cura dello staff guidato da Stefanie Mellauner, che propone una selezione di trattamenti ispirati alla natura con i prodotti del brand di cosmesi naturale altoatesino Team Dr Joseph. I massaggi corpo contribuiscono al miglioramento della circolazione sanguigna e aiutano a rilassare i muscoli, con la possibilità di agire in maniera mirata per allentare le tensioni della colonna vertebrale, tonificare le gambe stanche dopo un’escursione in montagna o ritrovare il benessere corporeo e mentale grazie agli oli biologici aromaterapici. Per migliorare l’aspetto della pelle, i delicati scrub corpo della AMA Spa sono abbinati a un impacco a scelta tra l’azione rivitalizzante dell’arnica e dell’iperico, la rigenerazione data dai grappoli d’uva e dall’olivello spinoso e l’idratazione nutriente degli estratti attivi di mela e rosa canina. Infine, i trattamenti viso sono dedicati alla detersione e purificazione, con impacchi di vapore alle erbe, massaggi linfostimolanti e trattamenti personalizzati in base alle esigenze della propria pelle.

Ad Ama Stay si viaggia alla scoperta delle Dolomiti

Per ritrovare il proprio equilibrio, liberare la mente e ricaricare le energie dopo una sessione di smart working, non c’è niente di meglio di un’escursione in mezzo alla natura, circondati dai meravigliosi paesaggi dolomitici: a pochi passi da Ama Stay partono i collegamenti che da San Vigilio di Marebbe conducono fino a Plan de Corones, meta imperdibile per escursionisti, sciatori e amanti della montagna. Inoltre, i parchi naturali di Fanes-Senes-Braies e del gruppo montano Puez-Odle ospitano sentieri e percorsi che si snodano tra laghetti alpini e accoglienti rifugi con viste panoramiche mozzafiato. A fine giornata, l’AMA Bistro accoglie ospiti, coworkers e abitanti della zona, dove sorseggiare un buon vino o un fresco cocktail e aprirsi a nuove conoscenze personali e incontri professionali, mentre nell’atmosfera moderna e rilassata dell’Ama Restaurant si possono gustare in compagnia i saporiti piatti dello chef Marco De Benedictis, che rivisita la tradizione ladina con un tocco originale e contemporaneo che unisce le Alpi al Mediterraneo.

Ama Stay

Str. Plan de Corones, 44, 39030 S. Vigilio BZ

Tel. 0474431480