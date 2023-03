Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo, riaprono le dimore di charme nel Chianti

Tutto è pronto per la riapertura dei Relais di Charme della Famiglia Folonari, Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo Sta per iniziare quella che si preannuncia una stagione ricca di ospiti e novità gastronomiche per le due “case” chiantigiane che dominano la valle e i vigneti da cui nasce uno dei più blasonati vini del territorio chiantigiano e da cui prendono nome: Cabreo

Borgo del Cabreo, veduta aerea

Una nuova stagione di Borgo del Cabreo

Ad aprire le danze, il 9 marzo, sarà il Borgo del Cabreo, la prima struttura della Famiglia Folonari adibita a Relais di Charme che nel 2023 inaugurerà la sua settima stagione. Una Maison de Charme composta da 11 camere, di cui 4 Suite, arredate con gusto e originalità dalle padrone di casa - Giovanna e Francesca Folonari - e il supporto di sapienti e qualificate maestranze locali.

Una meticolosa ristrutturazione che nasce dall’utilizzo di materiali locali e dettagli di pregio, e che conferisce al Relais una moderna e peculiare eleganza, trasformando questo luogo in un vero e proprio paradiso tra le vigne del Chianti. Al Borgo del Cabreo si può assaporare l’essenza del territorio, in un’esperienza indimenticabile fatta di degustazioni dei migliori vini della Tenuta, di ricche colazioni, di relax ai bordi della piscina riscaldata e di servizi esclusivi.

Tutte le camere sono raffinate e ricche di charme con bagni ampi e lussuosi, pensate per garantire il massimo del comfort in un'atmosfera elegante ed esclusiva. Tra le particolarità architettoniche risaltano il parquet in legno di rovere a listoni irregolari, i marmi bianchi di Carrara, le piastrelle in caolino con una gamma ricercata di colori selezionate da Riccardo Barthel di Firenze, così come i tessuti in lino di Etro. Arredano le camere quadri di paesaggisti toscani e raffinate lampade in ottone. Ma è la splendida vista sulla campagna, immancabile in ogni camera, il più bel quadro, cornice d’eccellenza di un soggiorno toscano DOC.

Pensato per offrire agli ospiti un’esperienza unica di relax e di immersione nei ritmi lenti ed eleganti del vivere toscano e della bellezza italiana, il Relais del Borgo è ideale anche per chi viaggia in famiglia o con una coppia di amici grazie alla possibilità di prenotare la Family Room che consiste in un piano intero del Borgo del Cabreo.

Borgo Del Cabreo | Via Montefioralle Case sparse, 6, 50022 Greve in Chianti FI | Tel. 3471174065

Pietra del Cabreo: il Relais di Charme con ristorante tra i vigneti

La Pietra del Cabreo aprirà le porte alla sua terza stagione il 31 marzo, presentando importanti novità, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. Il Ristorante Cabreo, inizialmente riservato agli ospiti dei Relais e delle altre strutture di proprietà delle Tenute Folonari, da quest’anno sarà aperto anche agli ospiti esterni esclusivamente su prenotazione. A Giacomo Rossi, riconfermato alla guida della cucina dopo le ottime recensioni della precedente stagione, si affiancherà un altro chef che, con le sue competenze nelle arti culinarie, arricchirà il menù del ristorante di proposte sempre più ricercate.

Durante la bella stagione il servizio è sulla terrazza esterna con incantevoli scorci sulle vigne delle Tenute, i secolari alberi del territorio, il castello di Colognole sulla collina di fronte, fino a soffermarsi su Firenze in lontananza.

Il Ristorante Cabreo è aperto a cena tutti i giorni tranne la domenica, dalle 19:00 alle 21:00.

Il menu offre varie proposte molto raffinate e innovative di provenienza toscana e, ove possibile, con ingredienti colti direttamente dal piccolo orto che circonda il ristorante. Si cena con i piatti della tradizione accompagnati dalle etichette Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute tra cui, in particolare, i vini SuperTuscan prodotti in queste prosperose colline e con cui condividono l’anima più profonda, La Pietra Chardonnay IGT e Cabreo il Borgo Toscana IGT, Black Pinot Nero Toscana IGT, collegando indissolubilmente la produzione vitivinicola con la tradizione di ospitalità.

È anche possibile pranzare dal lunedì al sabato dalle 12:30 alle 15:00. Il menù è pensato per coniugare gusto e voglia di leggerezza. L’ideale per ristorarsi con piatti genuini, freschi e ricercati fino al primo pomeriggio: ricche insalate, gustosi taglieri di salumi e formaggi, dolci, gelati e un’ampia selezione di frutta di stagione, il tutto accompagnato dai nostri ottimi vini, sono solo alcune delle proposte degli chef del ristorante.

Pietra del Cabreo mantiene inalterato il suo antico fascino

Proprio come suo “fratello” maggiore Borgo del Cabreo, nelle 11 camere e suite della Pietra del Cabreo ogni dettaglio è stato curato per mantenere inalterato lo spirito di un tempo, recuperando materiali e arricchendo le camere di dotazioni originali “rispolverate” nei vecchi mercatini di antiquariato e abilmente presi in carico e restaurati da artigiani locali.

Location ideale per matrimoni o piccoli eventi, la Pietra del Cabreo si concede in esclusiva a chi volesse prenotare l’intera struttura per un totale massimo di 26 posti letto.

Nati con la volontà di regalare un’esperienza di relax completa a chi desidera trascorrere un soggiorno fuori dalle logiche del tempo, lontano dalla frenesia quotidiana, per concedersi alla bellezza della Toscana, della sua natura e dei suoi paesaggi mozzafiato, i Relais del Cabreo offrono anche innumerevoli possibilità di divertimento e svago nei dintorni: visite guidate e degustazioni presso la cantina di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, partite di tennis tra le vigne sul campo di proprietà dei Relais, tour alla scoperta delle vicine città d’arte, affitto di biciclette per piacevoli gite sulle colline del Chianti Classico, possibilità di esplorare la natura toscana a cavallo, cene della tradizione presso i più caratteristici ristoranti. All’interno dei Relais è possibile richiedere massaggi rilassanti e decontratturanti per vivere a pieno l’esperienza di riposo.

Pietra del Cabreo | Via Montefioralle Case Sparse, 20 50022 Greve in Chianti (FI) | Tel. +390553985032 +393471174065