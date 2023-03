Borgo di Luce I Monasteri, oasi di relax e divertimento

Bisognerebbe arrivare dal cielo per rendersi immediatamente conto di quanto Borgo di Luce I Monasteri abbia tutte le caratteristiche di un’oasi nell’oasi della Sicilia, un tempio dello star bene – più che del semplice benessere – nelle sfumature verdi della campagna alle porte della città bianca conosciuta come Siracusa (SR). Contenuta nell’affascinante perimetro di quello che è stato un austero monastero benedettino e poi la dimora di nobili famiglie isolane quali i Catalano, i baroni di Melilli e la contessa di Floridia, la struttura di Mira Hotels & Resorts conserva lo spirito di un luogo dalle molte vite passate in un tempo che è cambiato senza cambiare lo spazio, dominato da agrumeti, palme e ulivi.

Borgo di Luce I Monasteri, veduta aerea

Le meraviglie di Borgo di Luce I Monasteri

Bisognerebbe invece attendere di avvicinarsi alla terra per separare le intensità dei colori, intuendo mano a mano la perfetta integrazione nel paesaggio di un campo da golf 18 buche par 71 dall’atmosfera tipicamente mediterranea, progettato dagli architetti David e Vincenzo Mezzacane per non sfigurare nell’abbraccio di piante di aranci, limoni, mandarini e fichi d’india. Un green che regala un’esperienza di gioco avvincente può diventare anche l’immagine più prossima del panorama sterminato incorniciato dalle ampie finestre di alcune delle 102 camere e suite con ingresso indipendente, che, in una varietà di alternative comunque commoventi, gettano lo sguardo sull’orizzonte rurale, sui giardini o sui patii interni dell’ex-monastero. Nella Piazza della Luna campeggia un meraviglioso Ficus Benjamin secolare.

La proposta culinaria di Borgo di Luce I Monasteri

In questa dimensione silenziosa e avvolta in una tenue cornice cromatica, la colazione è un rituale che introduce ai sapori e ai profumi della tradizione, rivisti dal genio creativo dello chef al Ristorante Le Ninfee, pervaso di luce durante il giorno e inno a un romanticismo senza particolari connotazioni amorose al calar del sole. Stagionalità e territorio sono il cuore della cena à la carte, che si sviluppa su quattro proposte per ogni portata, nobilitate da una pregiata carta dei vini, popolata dai migliori prodotti di questa parte della Sicilia. In quello che sembra il set di un film e si presta volentieri a meeting aziendali e occasioni di team building, è facile immaginare di immergersi nel gusto dopo essersi goduti una nuotata nella piscina esterna con Jacuzzi, dominata da un suggestivo ulivo secolare al centro e circondata da chaise-longue, ombrelloni e tavolini, dove sorseggiare un drink del pool bar in estate o addirittura pranzare, da fine maggio a settembre.

Borgo di Luce I Monasteri - piatto di pesce 1/3 Borgo di Luce I Monasteri, fase preparativa di un cocktail 2/3 Borgo di Luce I Monasteri, colazione a bordo piscina 3/3 Previous Next

Zagara Spa, santuario di benessere a Borgo di Luce I Monasteri

Tra carrubi e inebrianti aranceti, la magia si completa con Zagara SPA, santuario del benessere olistico sviluppato su 300 mq di superfici prevalentemente in pietra, in cui lo spirito antico si unisce alle più moderne tecnologie, con bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, area relax e una vasta gamma di trattamenti praticati con prodotti naturali quali i biocosmetici ISHI e Emsibeth Cosmetics. Proponendo un galleggiamento su 400 litri d’acqua calda che sfrutta i benefici dell’assenza di gravità, Zerobody e Nuvola sono i più innovativi tra i sistemi rigeneranti di un’esperienza wellness diffusa che può essere anche vissuta per un solo giorno in Day SPA o in piena privacy.

Borgo di Luce I Monasteri, tavolata esterna 1/8 Borgo di Luce I Monasteri, la Spa 2/8 Borgo di Luce I Monasteri, particolare di un interno 3/8 Borgo di Luce I Monasteri, l'interno di una stanza 4/8 Borgo di Luce I Monasteri, veduta aerea del campo da golf 5/8 Borgo di Luce I Monasteri, giardino 6/8 Borgo di Luce I Monasteri, veduta estterna di una stanza 7/8 Borgo di Luce I Monasteri, cortile interno 8/8 Previous Next

Borgo di Luce I Monasteri, punto di partenza per una vacanza in Sicilia

Dalle passeggiate all’aria aperta e a cavallo, senza dimenticare ovviamente il golf, il resort è un punto di partenza ideale per programmare una vacanza attiva in Sicilia. Da Pantalica alla riserva naturale di Cavagrande, fino a Cava Carosello, il territorio circostante è un continuo invito al trekking, che può trasformarsi nella camminata verso un mare bellissimo da esplorare a vela, tra Ortigia e la costa siracusana. Basta guardare le onde per proiettarsi con la fantasia in un’estate di SUP, windsurf e kitesurf, su una superficie che nasconde fondali da esplorare in snorkeling o con le bombole, per godere del sorprendente spettacolo subacqueo della riserva Naturale del Plemmirio e dell’affascinante Oasi di Vendicari.

Siracusa, Patrimonio dell'Umanità Unesco

Chi preferisce rimanere sulla terra e subisce il richiamo dell’arte non può che lasciarsi sedurre da Siracusa, Patrimonio dell'Umanità UNESCO e ricca di testimonianze di un solenne passato nelle architetture e nei vicoli del centro storico, o da Noto, vera “Capitale del Barocco”. Il suo centro storico, anch’esso Patrimonio dell’Umanità Unesco, ricorda un quadro surreale, popolato di maestose scalinate e piazze stupefacenti. Da non perdere la deliziosa Marzamemi, con l’antica tonnara e la splendida piazza o l’escursione sull’Etna per godersi un panorama straordinario.

Sono inoltre (ma non infine) sterminate le occasioni per perdersi tra i sapori di una regione conosciuta in tutto il mondo per prodotti come i pomodorini di Pachino, la mandorla di Avola, il vino Nero d'Avola, il miele di Sortino, il limone e la patata novella di Siracusa, l'arancia rossa di Sicilia.

Le proposte per Pasqua di Borgo di Luce i Monasteri

Easter Break è la proposta per vivere Pasqua in Sicilia, comprende trattamento di mezza pensione con ricca colazione e cena a quattro portate; Welcome drink; 1 percorso SPA di 1 ora per persona; ZeroBody (10 minuti) - il lettino galleggiante per rigenerare mente e corpo - utilizzo di piscine esterne, solarium e fitness room; minimo 3 pernottamenti a partire da 217 euro a notte per persona.

A chi vuole unire la passione per il green al piacere del relax, Golf & Spa Unlimited propone 3 notti nella tipologia di camera prescelta, prima colazione a buffet, pasti presso il ristorante dell’hotel (bevande escluse) in base alla formula selezionata, green fee a notte per persona incluso, golf cart per tutto il soggiorno, uso di piscine esterne e solarium, un trattamento defaticante a persona, un percorso SPA per adulti da 60 minuti a persona al giorno, kit SPA, MIRA Experience Advisor a disposizione per andare alla scoperta del territorio su rotte non convenzionali. A partire da 536 euro a persona.

Per condividere l’esperienza della Sicilia con le persone più vicine, Relax in famiglia è il pacchetto che dimezza il prezzo dei bambini fino a 16 anni e include un percorso alla Zagara SPA. In particolare, l’offerta – a partire da 99 euro a persona – comprende soggiorno nella tipologia di camera prescelta in formula stanza e colazione o mezza pensione, uso delle piscine esterne e solarium aperti da maggio a settembre, Welcome drink, una prova Fling Golf, un percorso SPA di 60 minuti a soggiorno, Fitness area, un kit SPA, possibilità di prenotare il servizio spiaggia a tariffe agevolati da giugno a settembre presso lidi selezionati dal resort.

Borgo Di Luce I Monasteri

Traversa Monasteri di sotto, 3, 96100 Siracusa (SR)

Tel. 09311849044