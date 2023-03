Dormire al Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo e scoprire Bergamo e Brescia

Quando non si sa chi scegliere fra due grandi regine, meglio optare per il loro regno. E che sia sul lago. Bergamo e Brescia sono state nominate, in tandem, Capitali della Cultura italiana per il 2023, ma al centro di questo duetto delle meraviglie spicca come protagonista il lago d’Iseo. Con le sue acque azzurre, il Sebino è uno scrigno prezioso ed equidistante dalle due città d’arte, punto di partenza saggio e strategico per andare, ora alla scoperta della capitale delle Orobie, ora della più volitiva Leonessa. Il Romantik Hotel Relais Mirabella di Iseo (Bs) diventa così il luogo ideale delle possibilità e dei desideri per una vacanza che sa sempre cambiare ritmo. Ritmo che può essere curioso, alla scoperta dello spirito dei luoghi; oppure rilassato per riempire le ore di un meraviglioso nulla, un otium denso, meritato e piacevole.

Romantik Hotel MIrabella Iseo, veduta aerea

Romantik Hotel Relais Mirabella di Iseo, punto di partenza per scoprire Bergamo e Brescia

Ulivi e vigneti: intorno al relais esplode tutto il bello della Franciacorta, ma, fra Iseo e Pisogne, c’è anche la culla di un altro nettare, quello dell’olio del territorio che qui, con l’Extravergine Collina Mirabella, ha uno dei centri di produzione e uno dei suoi figli più premiati e più antichi, dato che era già prodotto e apprezzato dai Romani. E allora vino e olio: ecco gli ingredienti giusti che completano la ricetta di una vacanza perfetta che metta al centro il benessere di corpo e anima, dosando gusto ed energia. Il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo sorge su una collina dove una serie di case coloniche ed un antico fortilizio ricordano un passato fatto di operosità e creatività: qui, dove un tempo si faticava, oggi non si fatica a ritrovare l’armonia. Travi a vista, pavimenti in cotto, tappetti antichi e un’atmosfera senza tempo: dalle 29 camere e suite la vista spazia sulle due rive del lago fino a Monte Isola, già scelta da Christo per la sua temporary work of art “The Floating Piers”.

Immersi nella meravigliosa piscina oppure gustando un aperitivo in terrazza o l’apprezzatissima colazione nello spazio esterno direttamente a lago; il paesaggio offre da diverse angolazioni panorami mozzafiato del lago e della Franciacorta.

Brescia e Bergamo distano entrambe circa 20 km dal Relais e questo permette di vivere a pieno l’atmosfera d’arte delle due capitali e gli eventi ad esse collegati.

Gli sportivi si possono organizzare con uscite in bicicletta, tra i boschi o i vigneti della Franciacorta, oppure utilizzare il campo da tennis, sempre a disposizione nel parco privato, approfittare delle convezioni d’ingresso al vicino Golf club di Franciacorta, e non ultimo vivere il lago con sport nautici a vela o a motore.

Il Romantik Hotel Relais Mirabella è quindi luogo ideale per una vacanza o un week end per esplorare le due città d’arte e non solo.

Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo

Via Mirabella 34, 25049 Clusane sul Lago - Iseo (BS)

Tel. 030 9898051