Silent luxury in Val Venosta: l'Hotel Garberhof sceglie il lusso silenzioso

Il “lusso silenzioso” arriva al Garberhof, hotel 4* Superior inaugurato nel 1981 dalla famiglia Pobitzer. Via alla nuova stagione invernale: il boutique hotel della Val Venosta riapre le porte con ambienti rinnovati nei quali il lusso si esprime in maniera discreta, attraverso un’estetica minimal e materiali di qualità provenienti dal territorio altoatesino. La trasformazione in chiave “Silent Luxury” è stata curata dall’architetto Thomas Rampp di Monaco di Baviera e ha coinvolto le camere, gli ambienti comuni e l’architettura esterna.

Hotel Garberhof, facciata esterna



Il nuovo look silenzioso del Garberhof

Gli spazi abitativi si rinnovano nel look con il restyling di 9 suite e 11 camere per una nuova offerta complessiva di 20 camere, 20 suite e 2 chalet.

Nel giardino esterno trova posto il nuovo laghetto balneabile naturale trattato in modo completamente biologico, sul quale si affacciano sia l’area wellness, che le suite e camere doppie della tipologia Laguna.

Garberhof: un lounge bar datato 1981

Il Lounge bar 1981, cuore pulsante del Garberhof, si contraddistingue per un soffitto a volte bianche sostenuto da pilastri in legno a forma di V, che definiscono gli ambienti dell’ampio salone e lo rendono più accogliente e confortevole, pronto ad accogliere gli ospiti per degustazioni di vini locali o del gin “della casa” Felix Luis.

Il lounge bar dell'Hotel Garberhof



L’area wellness del Gaberhof

L’area wellness “Mii:Amo”, che si estende per 2200 metri quadrati, si rinnova completamente nell’interior design con l’introduzione di materiali naturali come argilla, larice, abete rosso e rovere che rispecchiano l’ambiente montano circostante, donando comfort, calore e benessere. La spa si arricchisce inoltre di una sala massaggi aggiuntiva e una spaziosa zona relax con accesso diretto al giardino.

Hotel Garberhof, la sauna 1/2 Hotel Garberhof, hammam 2/2 Previous Next

Infine, con l’intervento sulla facciata sud dell’hotel è stata rimessa a nuovo la struttura esterna composta da ampie capriate in legno che si fondono con il paesaggio alpino della Val Venosta. La luce naturale entra nelle camere grazie alle nuove finestre panoramiche: la privacy è garantita da persiane scorrevoli in legno, posizionabili individualmente a proprio piacimento per ridurre l’esposizione al sole.

Hotel Garberhof, la Vinum Suite 1/3 Hotel Garberhof, ristorante 2/3 Una suite dell'Hotel Garberhof 3/3 Previous Next

Garberhof

Staatsstraße 25, SS40, 25, 39024 Malles Venosta (Bz)

Tel. 0473 831399