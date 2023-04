Cyprianerhof Dolomit Resort, la filosofia in cucina: genuinità e creatività

Rispetto della qualità delle materie prime di provenienza locale, zero sprechi e un menu giornaliero che unisce la tradizione altoatesina ai sapori mediterranei ed esotici: sono questi gli elementi fondanti della proposta gastronomica del Cyprianerhof Dolomit Resort, hotel 5 stelle nell’area dell’Alpe di Siusi ai piedi del maestoso Catinaccio.

Cyprianerhof Dolomit Resort, da sinistra Marion Mahlknecht, Alessandro Plotegher, Monika Damian, Alessandro Salvador

La filosofia culinaria del Cyprianerhof Dolomit Resort

Non un solo cuoco, ma sono ben quattro a tirare le redini della cucina del Cyprianerhof Dolomit Resort, hotel 5 stelle circondato dalle meravigliose montagne del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio. Fondato nel 1962 dalla famiglia Damian, l’hotel Cyprianerhof è caratterizzato da un forte legame con la natura e l’ambiente declinato in tutte le scelte attraverso un impegno quotidiano concreto nel campo della ecosostenibilità, che ritorna nella filosofia di una cucina genuina e al tempo stesso creativa, nell’impegno finalizzato a evitare ogni tipo di spreco e nell’impiego di prodotti locali forniti direttamente da agricoltori e allevatori del territorio circostante.





Monika Damian, Marion Mahlknecht, Alessandro Plotegher e Alessandro Salvador: quattro chef dai percorsi di vita e formativi diversi, che da oltre 10 anni lavorano fianco a fianco nella cucina del Cyprianerhof Dolomit Resort. Aperto a cena solo per gli ospiti, l’hotel ha una proposta gastronomica che con notevole creatività riesce a spaziare tra ricette della tradizione locale, profumi mediterranei e sapori esotici. Il menù serale è composto da quattro portate con almeno due opzioni di scelta, tra cui una ricetta vegetariana e una di cucina regionale, e viene stilato il giorno prima dalla chef Monika Damian sulla base degli ingredienti disponibili, cercando di evitare ogni tipo di spreco attraverso la continua ricerca di nuovi metodi e possibilità per usare ogni parte dell’alimento, anche ciò che di norma è considerato scarto.

Cyprianerhof Dolomit Resort, un piatto

Le parole chiave della cucina del Cyprianerhof Dolomit Resort

Qualità, gusto, stagionalità e regionalità sono le parole chiave che guidano l’operato dei 4 chef, ognuno con la propria specializzazione: Alessandro Salvador per i primi, Alessandro Plotegher per i secondi e Marion Mahlknecht nel reparto pasticceria, mentre Monika coordina il tutto e stila il menù giornaliero sulla base delle idee e delle proposte del team. L’obiettivo che li unisce è quello di rispettare la qualità delle materie prime, valorizzando i sapori della tradizione locale con impiattamenti creativi e colorati e – quando arriva la stagione primaverile ed estiva – i freschi profumi delle erbe di montagna.



I piatti sono accompagnati da una selezione di vini prevalentemente locali e nazionali, curata dalla sommelier Silvia Bertoncello. Nella cantina del Cyprianerhof Dolomit Resort sono presenti circa 400 etichette: si tratta per la maggior parte di vini altoatesini, ma non mancano i pezzi forti delle varie regioni italiane, a rappresentare le varie sfaccettature della produzione vinicola nazionale. Infine, una nutrita rappresentanza di vini internazionali, tra Francia, Spagna, Cile, Sudafrica, California, Germania e la contermine Austria. Ogni settimana, la sommelier apre le porte della cantina per una degustazione guidata di vini e specialità gastronomiche dell’Alto Adige.

Cyprianerhof Dolomit Resort, il ristorante

La filosofia di vita del Cyprianerhof Dolomit Resort

Al Cyprianerhof Dolomit Resort anche l’alimentazione aiuta a ritrovare il benessere a contatto con la natura. L’hotel fa parte del gruppo Vitalpina Hotels Südtirol, una cooperazione che promuove lo stile di vita alpino: movimento nella natura, dieta sana e gustosa e un programma benessere energizzante sono i tre cardini di questa filosofia. Inoltre, la famiglia Damian è tra i fondatori del gruppo dei Wanderhotels, che riunisce i migliori hotel per escursioni e vacanze attive nelle Alpi, e può fregiarsi del titolo d’eccellenza dei 5 cristalli. Membro dei prestigiosi Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, ha ricevuto anche il Travellers’ Choice Award di Tripadvisor.

Cyprianerhof Dolomit Resort, veduta esterna

Cyprianerhof Dolomiti Resort

via S. Cipriano 69 - 39050, Tires (Bz)

Tel 0471 642143