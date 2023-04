L’Hotel de la Poste punta su Hemingway per la stagione estiva

L’Hotel de la Poste è uno dei simboli dell’ospitalità di Cortina d’Ampezzo (BL). Dopo una stagione invernale di grande successo e di innovazioni nelle proposte rivolte ai clienti, è pronto a riaprire il 19 maggio con eventi e novità importanti, oltre alla confermata mostra dedicata allo scrittore Ernest Hemingway.

L’Hotel de la Poste è il più antico di Cortina e ha aperto nel 1804 e ha ospitato, nella sua storia, alcune grandi personalità del calibro di Liz Taylor e i reali di Svezia. Sono sette le generazioni di albergatori che si sono seguite a Silvestro Mainago, il capostipite, e oggi è guidato da Gherardo Mainago e dalla cugina Michela. Si trova in una località rinomata e ai piedi delle Dolomiti, già patrimonio dell’umanità UNESCO.

I progetti estivi dell'Hotel de La Poste di Cortina: una mostra su Hemingway

Saranno molti gli eventi e le novità che l’hotel presenterà ai suoi clienti per la stagione estiva, che sarà inaugurata il 19 maggio. Nell’attesa di conoscerne i dettagli arriva la prima notizia: alla riapertura rimarrà visitabile la mostra dedicata ad Ernest Hemingway, inaugurata lo scorso dicembre e proseguita per tutto l’inverno. Hemingway, uno dei più celebri scrittori e giornalisti statunitensi, autore di best seller come “Il vecchio e il mare” e “Il giardino dell’Eden”, era uno dei più affezionati frequentatori storici dell’hotel de La Poste, e al cui interno è stata dedicata la camera in cui soggiornò.

La mostra si intitola “Ernest Hemingway e il Conte Augusti di Senigallia”: è incentrata sull’amicizia tra lo scrittore e il Conte Gino Augusti, eroe di guerra, le cui vicende hanno ispirato la scrittura del romanzo “Addio alle armi”. I clienti avranno la possibilità di fare un viaggio tra memoria e letteratura del grande autore potendo vedere alcuni dei suoi cimeli. Tra questi spicca sicuramente la macchina da scrivere con la quale Hemingway terminò il romanzo “Di là dal fiume e tra gli alberi” quando si trovava in vacanza a Cortina. I curatori della mostra sono Gherardo Mainago e il giornalista Giovanni Martinez Augusti, nipote del generale. Sarà visitabile dalla riapertura fino a giugno.

Un inverno da ricordare per l'Hotel de La Poste di Cortina

Sicuramente il bilancio dell’inverno appena passato è positivo per l’Hotel de la Poste, che ha dimostrato creatività nelle proposte rivolte ai propri clienti. Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, infatti, l’hotel ha saputo sperimentare formule innovative per stupire.

Le Lucky week hanno rappresentato la possibilità di scoprire una Cortina d’Ampezzo diversa da quella a cui si è abituati. Esperienze nuove ed esclusive che hanno permesso ai clienti del La Poste di seguire corsi tenuti da famosi pasticceri e sommelier, tour alla ricerca degli ingredienti dei due distillati prodotti in casa e ski clinic con i maestri. Il tutto senza le code e gli affollamenti tipici dell’alta stagione: circondati da attenzioni, i clienti vivono una settimana indimenticabile e rilassante. La prima Lucky week si è svolta nel dicembre 2022 e le successive sono proseguite fino ad aprile.

Ma non è stata l’unica novità per l’Hotel de la Poste. A dicembre si è svolta anche la Cortina Cocktail Weekend, la prima sulla neve in tutta Europa. Sono stati tre giorni dedicati alla mixology, che hanno coinvolto tutta la località veneta e hanno visto in particolare l’Hotel de la Poste tra i protagonisti assoluti. Le cocktail week sono una serie di manifestazioni il cui obiettivo è quello di diffondere la cultura del bere consapevolmente e responsabilmente.

