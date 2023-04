Il Botania relais and spa: nuove esperienze dedicate al riposo a Ischia

Il Botania Relais & Spa riapre le proprie porte ai turisti con nuove occasioni per riposare il corpo e la mente in un territorio naturale senza paragoni. Una prestigiosa affiliazione a Leading hotels of the world, camere e suite completamente rinnovate, terrazze e patii esterni per un contatto immersivo nella natura sono il punto di forza di un resort a 5 stelle su un’isola unica e affascinante come Ischia.

Una vista del Botania relais & Spa, ad Ischia
Una dimora del Botania relais & SPA
Una dimora del Botania Relais and Spa di Ischia
La SPA, dove riposare il corpo e la mente

Rita e Luigi Polito, i proprietari del resort, affermano che «la nostra piccola e preziosa isola - regina del Golfo di Napoli, che sta vivendo oggi un momento di grande popolarità grazie alle sue molteplici bellezze e tradizioni - è stata per noi la spinta a nuovi investimenti per affrontare al meglio la nuova stagione che prevede una forte crescita del nostro settore. Si attendono infatti molti visitatori, sempre più attratti dalla nostra ospitalità e dalle molteplici esperienze legate a questo territorio».

Yoga e benessere al Botania relais and spa

La priorità, al Botania relais & spa, è il relax. I rituali benessere si svolgono en plein air in mezzo al verde della macchia mediterranea e il blu profondo del mare. Imperdibili, nel bosco belvedere, le immersioni nelle vasche naturali con acqua sorgiva calda per detossinare il corpo.

Trattamenti en plein air al Botania relais & SPA sull'isola di Ischia

Il benessere inizia fin dal mattino, all’insegna dell’outdoor gym e dello yoga, con sessioni ogni giorno. Le yoga session mattutine aiutano a contrastare lo stress generato dal viaggio e ad allontanare gli effetti negativi su corpo e mente. L’insegnante Lisa Fiorino è a disposizione per insegnare posture che stimolano circolazione e digestione, contribuendo a rilassare e rinforzare i muscoli. Gli insegnamenti di Lisa Fiorino si basano sulla tradizione Vinyasa e sono integrati dalla medicina tradizionale cinese e ayureda.

La palestra del Botania relais and spa si trova su un esclusivo belvedere con vista sull'isola e sul Mediterraneo
Yoga con vista sul mediterraneo, grazie all'insegnante Lisa Fiorino
Al Botania relais and spa non manca l'occasione per riposare immersi nella natura della macchia mediterranea

Al Botania relais and spa il benessere è anche a tavola

Se le possibilità per rilassare il corpo e la mente non mancano, di certo la tavola rappresenta un’occasione in più. Tommaso Luongo, l’executive chef, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della stella verde Michelin al primo ristorante vegetariano dell’isola napoletana, Il Mirto. Luongo guida una brigata che invita gli ospiti del Botania a scoprire la cucina di Ischia e i doni della sua terra. La cucina di Nonna Marì, l’intimo angolo gastronomico con viste sulle terrazze naturali del parco che circonda il relais, esalta la tradizione locale e la semplicità con una cucina di qualità.

Tommaso Luongo è l'executive chef de Il Mirto

Gli appuntamenti da non perdere al Botania relais and spa

L’estate 2023 è valorizzata anche da appuntamenti da non perdere. A luglio Tommaso Luongo guiderà i clienti alla preparazione delle conserve di pomodoro coltivati nell’orto, una tradizione secolare. Lo chef insegnerà a scegliere i pomodori giusti, a pulirli e a disporli nelle vaschette e il modo migliore per esaltarne il sapore grazie alle erbe aromatiche. Al ristorante Il Mirto la degustazione di bevande analcoliche home made attende i turisti, guidati dallo chef, dal bartender Onofrio e dal sommelier Pasquale. Infine, la cocktail esperience, realizzata con le erbe e i frutti del giardino, è l’occasione per scoprire la storia di un’isola che è una perla del Mediterraneo.

Tra le figure protagoniste degli appuntamenti al Botania relais & SPA anche il bartender Onofrio

Per informazioni e prenotazioni

Botania Relais & SPA

Via Provinciale Lacco - Fango, 284, 80075 Forio (NA)

Tel. 081 997978