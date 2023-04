Romantik Hotel Parc Broekhuizen, elegante dimora nei Paesi Bassi

Leersum si trova a circa venti chilometri da Utrecht, nei Paesi Bassi, e ospita un'antica dimora del XV secolo, completamente rinnovata tramite importanti lavori di ristrutturazione nel 2016. Questa dimora è entrata, ora, a far parte dei Romantik Hotels & Restaurants: è il Romantik Hotel Parc Broekhuizen.

Romantik Hotel Parc Broekhuizen

Il Romantik Hotel Parc Broekhuizen a Leersum

Nel cuore del Parco Nazionale di Heuvelrug e abbracciato da un grande parco, il Romantik Hotel Parc Broekhuizen è un luogo caratterizzato da un’atmosfera di grande tranquillità, punteggiato da tocchi di lusso ed eleganza. Le spaziose camere e suite nell'edificio principale e nella rimessa per le carrozze combinano luce e natura e colpiscono con mobili eleganti e una incantevole vista sulla campagna.

L’hotel è un indirizzo rinomato per matrimoni e feste private. Il magnifico parco e gli edifici storici offrono uno sfondo unico. La rimessa per le carrozze offre uno spazio che può ospitare fino a 150 persone (dotato di impianto audio e luci, grande schermo video, cucina e otto confortevoli camere da letto). Le eleganti sale riunioni nell'edificio principale sono adatte per workshop, conferenze e riunioni.

In cucina c'è Arturo Dalhuisen

In un luogo così ricercato, non può mancare una proposta culinaria di alto livello, che si concretizza nel ristorante Voltaire, che sorge nello storico edificio principale ed è guidato da Arturo Dalhuisen. Premiato per molti anni con una stella dalla Guida Michelin, Dalhuisen si concentra su una cucina fresca, leggera ed elegante. Pertanto, vengono utilizzati principalmente prodotti dell'orto e di fornitori locali. D'estate gli ospiti gustano le prelibatezze sulla terrazza vista lago.

Il Bistro LOF completa la proposta culinaria con piccole prelibatezze per pranzo e cena in un ambiente elegante e informale ed è sempre a disposizione dei visitatori dal giovedì al lunedì.

La soddisfazione delle parti

Thomas Edelkamp, CEO della cooperazione alberghiera, è lieto del nuovo ingresso: «Con il Romantik Hotel Parc Broekhuizen, stiamo espandendo il nostro portfolio nei Paesi Bassi con un'altra fantastica destinazione. L'hotel è un vero gioiello nel settore degli hotel privati e siamo lieti di avere a bordo Anita Bos, un host di grande esperienza».

La padrona di casa Anita Bos, conosciuta nei Paesi Bassi per la sua pluriennale esperienza nella gestione del rinomato Amstelhotel di Amsterdam, si aspetta molto dalla nuova collaborazione: «Siamo molto felici di far parte dei Romantik Hotels. Sembra che ci stiamo unendo a una famiglia forte e a un'organizzazione professionale e ambiziosa focalizzata sul servizio personale e sull'alta qualità. Non vediamo l'ora di accogliere più ospiti europei nella nostra tenuta e siamo fiduciosi che Romantik Hotels ci sosterrà».

Romantik Hotel Park Broekhuizen

Broekhuizerlaan 2 - 3956 NS Leersum, Paesi Bassi

Tel +31343745858