La nuova vita a 5 stelle del Grand Hotel Bristol di Rapallo

Lo scorso 10 marzo il Grand Hotel Bristol di Rapallo (Ge), gioiello in stile liberty risalente al 1908 e situato nella suggestiva Costa di Portofino, ha riaperto le porte in veste di lifestyle hotel a cinque stelle presentando la rinnovata proposta di accoglienza. Da poco parte del circuito Small Luxury Hotels of the World, nel 2022 è stato premiato come Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards.

Il Grand Hotel Bristol di Rapallo

Le attività di restauro hanno come punto di partenza il rebranding dell’immagine con l’introduzione del Fenicottero come simbolo a rappresentare il colore rosa caratteristico della struttura e l’eleganza tipica del lifestyle della Dolce Vita. Il progetto è curato nei dettagli da Ludovica Rocchi, brand director del gruppo R Collection, di cui Gran Hotel Bristol fa parte, supportata da Simona Guarraci, creative director del gruppo e dal general manager della struttura Riccardo Bortolotti, una squadra giovane e ben rodata.

Grand Hotel Bristol, soggiorno su misura a Rapallo

L’obiettivo principale dell’hotel resta però quello di offrire un soggiorno su misura in cui l’esperienza sensoriale dei clienti sia al centro della proposta. Vivere la Dolce Vita italiana, infatti, significa poter godere dei piaceri sensoriali che il territorio ha da offrire in un ambiente raffinato ed elegante, a partire dai suoni del mare, i sapori della terra ligure (in questo caso) e i colori della macchia mediterranea.

La struttura dispone di 80 camere, di cui 11 suite recentemente rinnovate con un tocco di contemporaneità ma che conservano l’eleganza tradizionale della struttura. La maggior parte offrono uno scorcio poetico sul mare del Golfo di Tigullio. Sono dotate di tutti i comfort e servizi necessari, macchina del caffè e frigo bar a disponibilità illimitata. Dettaglio particolare dell’attenzione alla sostenibilità si può notare nelle chiavi magnetiche delle stanze fatte in legno e con una grafica di design. Le soluzioni a disposizione degli ospiti sono diverse, le camere standard sono Classic e Superior con vista sul parco che circonda l’hotel, Prestige Vista Mare Laterale, Deluxe Fronte Mare e Deluxe con Terrazza Fronte Mare. Mentre le suite sono: Junior Suite Fronte Mare, Junior Suite Panoramica, Suite Executive e Suite Executive Panoramica e per finire le due perle della struttura, la Suite Riviera con vasca idromassaggio e la suite Portofino con tecnologia domotica e vista panoramica

Le Cupole, il ristorante fine dining sul rooftop del Grand Hotel Bristol

Ampia è la proposta di ristorazione dell’Grand Hotel Bristol in cui nulla è lasciato al caso. Lo sviluppo verticale della struttura colloca sul rooftop il ristorante Le Cupole, un fine dining già segnalato tra i suggeriti dalla guida Michelin, dove guidare il team c’è lo chef Graziano Duca che interpreta una cucina tradizionale ligure/piemontese con attenzione alla stagionalità e alla territorialità delle materie prime. Uno dei punti di forza della posizione è sicuramente il panorama ammirabile dal dehors o attraverso le vetrate del ristorante, che specialmente con le luci del tramonto, vi farà scoprire la miglior visuale sulla Portofino Coast.

Sul rooftop del Grand Hotel Brisol il ristorante Le Cupole

Novità 2023: Flamingo Pool Bar&Pizzeria

Scendendo troviamo La Veranda, bistrot situato sulla terrazza panoramica al piano terra, a fianco della hall. Ideale per pranzi e cene conviviali, offre piatti tradizionali italiani. Sullo stesso piano troviamo la sala delle colazioni, sempre con vista mare e il The Silk Lounge Bar dove il bar manager Erwan Garofalo vi saprà offrire un cocktail d’autore in base ai vostri gusti. Per concludere, le novità 2023, al piano sottostante la hall, a bordo piscina troviamo il Flamingo Pool Bar&Pizzeria, nato dall’esigenza di completare l’offerta gastronomica con una pizza di livello ed è stata allestita una sala dedicata alle cooking class per la preparazione del pesto ligure con lo chef Graziano Duca o attività di wine e oil tasting sotto la guida del sommelier Andrea Levaggi. Il Grand Hotel Bristol offre per la stagione 2023 ai propri ospiti un programma variegato di esperienze food&beverage legata al territorio per assaporare la cucina e la tradizione locale.

La Veranda, bistrot situato sulla terrazza panoramica al Grand Hotel Bristol

Erre Spa, il mondo benessere del Grand Hotel Bristol

Al Grand Hotel Bristol la già completa proposta di accoglienza e gastronomia è arricchita ulteriormente dalla proposta wellness. Parliamo di Erre Spa, uno spazio di 2mila metri quadrati che offre un'esperienza di benessere per tutte le esigenze, e in cui la spa manager Stephanie Zini con il suo team accompagna gli ospiti con trattamenti corpo e viso Esthederm altamente personalizzati. Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. L'area benessere della Erre Spa è composta da sauna, bagno mediterraneo, percorso kneipp, aree multisensoriali e spazi relax a tema con sapori e aromi, una piscina coperta e cabine massaggio private. La chicca è la Private Spa Suite, una Spa esclusiva all'interno del centro benessere dotata di sauna, bagno turco, doccia emozionale che si può prenotare per eventi intimi di coppia. A completare l'offerta benessere, la piscina esterna panoramica con area idromassaggio, mentre la novità 2023 è la palestra interna aperta dalle 7 alle 22 tutti i giorni per gli ospiti.

Esperienze multisensoriali al Grand Hotel Bristol

Torniamo però alla proposta multisensoriale voluta fortemente dalla proprietà per offrire un’esperienza immersiva ai propri ospiti. Con la collaborazione di un music designer londinese è stata sviluppata una playlist studiata in relazione ai bpm (battiti per minuto) che incarna l’identità dell’hotel e offre esperienze sonore in tutti gli ambienti e si modifica seguendo i vari momenti della giornata.

Per la stagione primavera-estate, il Grand Hotel Bristol propone un programma ricco di eventi e serate a tema dedicate alla musica. Sulla Terrazza The Silk, per due date a settimana sarà possibile godere di un aperitivo vista Portofino con deejay set al tramonto e ci sarà anche la possibilità di ascoltare musica duo live.

Grazie alla partnership con il festival Sibelius, Il Grand Hotel Bristol accoglierà artisti internazionali per tutta la stagione con appuntamenti musicali e culturali valorizzando la splendida Riviera, fonte di ispirazione artistica. Il primo evento è programmato per l’8 giugno, un concerto di musica classica performato da un trio d’archi al femminile a bordo piscina con vista Portofino Coast.

Tre le novità 2023, dallo scorso 27 aprile e è stata inaugurata la nuova collaborazione tra Nuar Gallery, fondata da Valentina Ferrari e Flaminia Ciattini, e il Grand Hotel Bristol. Collaborazione che vedrà le due realtà impegnate in una fitta programmazione di eventi d’arte che avranno luogo durante tutta la stagione estiva. Con l’apertura di una galleria d’arte permanente all’interno degli spazi del Resort e performance di arte dal vivo che avranno luogo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.



Grand Hotel Bristol Spa Resort

Via Aurelia Orientale 369 - 16035 Rapallo (Ge)

Tel 0185 273313