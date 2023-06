Matrimoni alpine chic al Tenne Lodges & Chalets, per tre giorni da favola

Il Tenne Lodges & Chalets di Racines (Bz) si trova in una delle zone più intime e segrete dell’Alto Adige, dove i boschi sono incontaminati e le cime svettano fino in alto. È una delle location più ricercate e richieste per i matrimoni, perché qui si possono celebrare e festeggiare le nozze immersi nella natura della Valle Isarco. La struttura è da sogno, perfettamente integrata nel paesaggio, è realizzata in legno, pietra e vetro. Calore e accoglienza, lusso e emozioni: sposarsi qui significa coronare un sogno.

Matrimoni da favola al Tenne Lodges (foto di Anna Duschl)

Al Tenne Lodges & Chalets la festa inizia il venerdì

La parola dell’ordine è relax, perché all’organizzazione, dal primo all’ultimo dettaglio, pensa la responsabile eventi, ovviamente su indicazione dei due sposi. L’intero albergo può essere dato a disposizione in esclusiva ai protagonisti della giornata e agli ospiti, dal venerdì fino alla domenica, con fantastiche 30 lodges in cui vivere momenti indimenticabili con gli amici e la famiglia.

La festa, infatti, inizia il venerdì sera con un pre-wedding dinner party, continua il sabato con la giornata più importante e termina la domenica, dopo una colazione sontuosa (cin cui non mancano le bollicine). Per gli sposi è la soluzione ideale per godersi appieno il proprio giorno speciale.

Il Tenne Lodges & Chalets a Racines (Bz) 1/3 La chiesa di Racines, a pochi passi dal Tenne Lodges & Chalets 2/3 Al Tenne Lodge and Chalets si possono celebrare matrimoni con rito civile (foto di Anna Duschl) 3/3 Previous Next

Tenne Lodges & Chalets, una giornata speciale e senza pensieri, dal rito fino alla festa

Il momento del matrimonio può essere celebrato in forma religiosa nella romantica chiesa montana di Racines, che si trova a pochi passi dal resort, oppure direttamente al Tenne Lodges (all’interno o all’aperto, in base alle esigenze) con rito civile. Di certo non mancano gli angoli suggestivi in cui celebrare attimi così speciali. Dopo la cerimonia, ha inizio la festa.

Dalle decorazioni, al menu e all’aperitivo, dalla festa con drink e musica: il Tenne Lodges & Chalets si occupa di tutto quello di cui gli sposi hanno bisogno. L’aperitivo della giornata delle nozze può essere servito sulla splendida terrazza del Tenne Lodges, con la spettacolare vista sulla vallata, oppure in uno degli hotel familiari, il Berghotel Racines o il Wellness Sporthotel Racines. La cena viene servita nelle spaziose e moderne sale del Tenne, tra legni e colori scuri, arredamenti minimalisti ed eleganti dove trovano posto dalle 40 alle 100 persone. Per la cena lo chef Mike Bräutigam propone diversi piatti tra cui gli sposi possono scegliare per combinare il loro menu perfetto. A legare le proposte prodotti locali e sostenibili, scelti in base alla stagionalità e reinventati con creatività.

L‘aperitivo di matrimonio al Tenne Lodges and Chalets (foto di Anna Duschl) 1/4 Aperitivi al Tenne Lodges and Chalets (foto di Anna Duschl) 2/4 Aperitivi al Tenne Lodges and Chalets (foto di Anna Duschl) 3/4 La sala del Tenne Lodges and Chalets (foto di Anna Duschl) 4/4 Previous Next

E per terminare la giornata, non poteva mancare la festa. Lo staff di Tenne Lodges è a disposizione per l’organizzazione dell’intrattenimento musicale. Si può scegliere tra un gruppo per musica live o per un deejay, per festeggiare ballando. Il tutto, ovviamente, immerso negli stupendi paesaggi delle Dolomiti tutte attorno.

Tenne Lodges & Chalets

Colle 51 - 39040 Racines (Bz)

+39 0472 433 300