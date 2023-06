All'Hotel Tyrol per scoprire i benefici della water therapy

Fermarsi ad ascoltare il suono di una cascata oppure immergersi in un lago di montagna. O ancora camminare in un ruscello. L'acqua è un potente anti-stress naturale e non c'è luogo in cui la sua natura calmante emerga meglio che in montagna, dove l'acqua è fresca e pura. Si tratta di uno strumento perfetto per ricaricare le batterie, ritrovare il proprio benessere psicofisico e lasciare finalmente che la mente si rilassi.

Tutto questo lo sanno bene all'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena, che da sempre offre ai propri ospiti esperienza di vera e propria water therapy, con itinerari studiati ad hoc per vivere emozioni positive immersi nella natura montana. Una sorta di Spa "a cielo aperto" in cui godersi torrenti, laghi, cascate a pochi passi dall'hotel e con la certezza di tornare a casa completamente rivitalizzati.

L‘Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena

Le escursioni dell'Hotel Tyrol di Selva

Tra draghi e leggende: escursione al Lago di Crespeina

Da Selva si parte dall’impianto di risalita Dantercepies per raggiungere, dopo alcuni sentieri panoramici, la cima del passo e con una ripida discesa si arriva al bellissimo Lago di Crespeina. Ad attendervi una piccola gemma circondata che incanta con le sue acque color verde smeraldo, un paesaggio da fiaba degno delle storie che ruotano attorno a questo magico posto: la leggenda vuole infatti che in questo lago alpino dimorasse un drago piuttosto irascibile, che ogni qualvolta perdeva le staffe, soprattutto di notte, era solito sbattere la sua coda così forte nell’acqua da creare gigantesche onde. Poi volava sopra l'altopiano del Puez-Odle, seguito da una scia di fuoco che lo faceva risplendere di colori meravigliosi. Per gli abitanti della valle questo evento era sempre un presagio di sventura: un giorno decisero quindi di piantare delle croci lungo tutto il perimetro del lago e da quel momento il drago non riapparve mai più. Il lago è raggiungibile solo a piedi (5 ore circa a/r) ma il suggestivo paesaggio montano e il panorama spettacolare ricompenseranno della fatica.

Tour dei piccoli laghi alpini

Un itinerario entusiasmante alla scoperta di una serie di piccoli specchi d’acqua che punteggiano i verdi prati del Parco Naturale Puez-Odle: il Lago di Lagustel (1824 m), nelle cui acque si riflettono il Sassolungo e il Sassopiatto, raggiungibile attraverso sentieri percorribili sia a piedi che in bici o e-bike, e perfetto per gradevoli pic-nic lungo le sponde; o il Lago Santo (2096 m) e il Lago Iman (2200 m), entrambi mete molto frequentate perché ideali per semplici passeggiate (anche coi bambini) e rilassanti soste. Da qui si arriva poi al nuovo Cinema Unesco al Seceda, il miglior balcone panoramico da cui poter apprezzare il Patrimonio Naturale dell’Umanità in tutta la sua bellezza.

Dal Passo Gardena al Pisciadù

Un trekking avventuroso, per escursionisti allenati, nel cuore del Gruppo del Sella tra panorami incantevoli, laghi e rifugi antichi. Lasciata l’auto al parcheggio del Passo Gardena, tra la Val Badia e la Val Gardena appunto, ci si incammina tra salite e discese, ghiaie, canaloni e balze rocciose, verso il bellissimo lago alpino del Pisciadù che ammalia con le sue limpide acque turchesi: d’obbligo una sosta nell’antico rifugio Franco Cavazza al Pisciadù, costruito nel 1903 e che ancora oggi delizia i suoi ospiti con gustosi piatti della tradizione locale.

Gilfenklamm experience: le spettacolari Cascate di Stanghe

Le Cascate di Stanghe sono un vero e proprio monumento naturale creato dalle rigogliose acque del Rio Racines che scavando in profondità nella roccia hanno dato vita ad una delle gole più belle d’Europa. Rese accessibili alla fine dell’800 su ordine dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, oggi sono tra le mete favorite dagli escursionisti amanti della natura. Grazie a piccoli sentierini, terrazze panoramiche, pontili e scalinate, sembrerà di essere in un parco avventura ma costruito dalla forza della natura. Un’esperienza divertente e affascinante anche per i più piccoli.

Water yoga a bordo piscina

La water therapy dell'Hotel Tyrol coinvolge le montagna e la natura, ma si concretizza anche all'interno delle mura dell'albergo. Nell’elegante spa, Linda Trotta Kaserer, insegnante Yoga Certificata Yoga Alliance, Yin Yoga, Yoga Trapeze e Feetup Yoga Teacher, tiene esclusivi corsi di yoga a bordo piscina che rilassano corpo e mente attingendo energia dall’acqua. Un benessere psicofisico che può proseguire poi nelle varie saune, bagni turchi, sale relax, grotta salina, idromassaggi e anche nella piscina esterna riscaldata con vista sulle montagne.

L'offerta estiva dell'HotelTyrol

In occasione dei mesi estivi, l'Hotel Tyrol (che al suo interno può anche vantare un ristorante stellato, il Suinsom) offre uno speciale pacchetto. Si chiama “Alpine Wellness” (da giugno a settembre) e include pernottamento e prima colazione, un trattamento "Sogno Alpino" di 90 minuti a persona con seduta di Kraxenofen tra i dolci vapori del fieno che scaldano la schiena e alleviano le tensioni, seguito da un aromatico pediluvio per un benessere immediato e un massaggio rilassante per rigenerare mente e corpo, accompagnato da una degustazione di dolci fatti in casa. Inoltre, accesso illimitato all’area spa e una passeggiata nella natura di 3 ore con guida esperta alla scoperta della bellezza e dei i tesori nascosti delle Dolomiti. Il prezzo del pacchetto varia secondo il periodo di soggiorno prescelto.

Hotel Tyrol

Strada Puez 12 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471774100