Hotel Tyrol, impossibile annoiarsi: dallo sci al gusto, tutte le emozioni della Val Gardena

All'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena è impossibile annoiarsi. L'offerta è così ampia che riesce a soddisfare ogni genere di cliente e non soltanto chi sceglie la montagna perché innamorato dello sci. Certo, la Val Gardena è uno dei paradisi per chi ama gli sport invernali, ma all'Hotel Tyrol, che garantisce accesso diretto alle piste, è possibile anche godersi la montagna da altri punti di vista: il benessere della spa e il gusto di un ristorante stellato che quest'inverno è diventato punto di riferimento per tutta la valle..

Hotel Tyrol a Selva di Val Gardena

Al Tyrol brilla la stella del Suinsom

E proprio la ristorazione (da sempre a ottimi livelli nell'offerta dell'albergo) è diventata sempre più uno dei punti di forza del Tyrol tanto che il ristorante Suinsom, aperto anche chi non è ospite in hotel, dopo aver ricevuto una stella Michelin è diventato una delle mete dei buongustai che alternano allo sci o alle sciapolate il piacere della tavola. In cucina c'è da tempo Alessandro Martellini che offre una cucina con richiami al territorio, una continua ricerca verso prodotti e produttori virtuosi (che vengono anche segnalati in menu) e un occhio al presente che non dimentica le proprie radici e i fondamentali della cucina regionale italiana di cui riesce a valorizzare l’essenza attraverso divertenti percorsi gourmet.

Appassionato di natura, forma d’arte spontanea per eccellenza, Martellini riesce a proporre gusti e ricette anche tradizionali in modo originale e contemporaneo, senza mai stravolgere le materie prime, sempre riconoscibili. Da non mancare alcuni dei suoi piatti più recenti come lo spaghetto con burro all’aringa, pastinaca, tartare di astice e polvere di cavolo nero; i pici verdi con ragout d’agnello, tartare di manzo e seppia; il manzo con tarassaco, jus di capperi e midollo affumicato; il carciofo con tartare di manzo, bagnacauda e Castelmagno; o il dentice, un sorprendente sashimi agli agrumi, caviale e dente di leone.

Il Suinsom (*)

Tutti piatti che si possono ritrovare nei due menu degustazione In cordata (a 6 o 7 portate), o in un percorso à la carte da 2 o 3 portate e dessert. Il nome "In cordata" non è casuale visto che Suinsom, in ladino gardenese, significa ‘in cima’. “La cima è il punto più alto, il traguardo di un percorso spesso non privo di difficoltà, ma il cui raggiungimento ripaga di tutti gli sforzi . È il punto da cui si gode della vista più bella, il luogo dove sognare nuove vette da scalare, la partenza verso nuovi orizzonti e nuove sfide" .

Alessandro Martellini, chef del Suinsom (*)

Una partenza alla grande

Alessandro Martelli sembra molto soddisfatto del riscontro con la clientela. «Siamo partiti alla grande - dice - già con il ponte dell’Immacolata e stiamo continuando veramente molto bene. Soddisfatti del nostro lavoro e della clientela che ci accontenta, nel senso che c’è molta richiesta, vengono, si trovano bene e ritornano. Le prenotazioni si stanno allungando. La clientela si porta avanti con le prenotazioni dei nostri otto tavolini che abbiamo a disposizione qui al Suinsom».

Novità di quest’anno, un menu di sette portate…

«Si. Abbiamo un menu di sette portate, piatti nuovi, rivisitati. È una novità, quindi invito i clienti e chi volesse venire a trovarci per la stella o per mangiar bene, a provarli».

E per soggiornare all’Hotel Tyrol…

«Noi siamo un ristorante all’interno di un hotel, quindi possiamo fare abbinamento tra l’ospitalità della signora Viviana e del signor Maurizio e la mia cucina».

IN CORDATA A SEI Dentice sashimi agli agrumi, caviale, dente di leone (Suinsom) 1/5 Ravioli -pasta alle castagne, salmì di lepre, Testun alle vinacce (Suinsom) 2/5 Spaghetto, burro all’aringa, pastinaca, tartare di scampo, polvere di cavolo nero (Suinsom) 3/5 Germano cacciato, salicornia, ceci neri, melanzana in dolceforte (Suinsom) 4/5 Ananas arrosto, zucchero Mascobado, perle di tapioca al latte di cocco (Suinsom) 5/5 Previous Next

Qual è il leitmotiv del nuovo menu?

«Il menu si chiama “In cordata”, un crescere di sapori ed emozioni. Sempre una scalata fino ad arrivare Suinsom, in vetta. Un percorso emozionale che ci è riuscito bene, siamo molto contenti».

Ci sono anche piatti che sono una rivisitazione di piatti tradizionali, alcuni nuovi, ma sempre una grossa ricerca dietro a ogni piatto.

«La ricerca della materia prima è fondamentale. Dalla lepre con cui facciamo un salmì classico, dal formaggio testun affinato nelle vinacce di Barolo, al germano. La materia prima è l’essenziale e ci sono molti produttori, piccoli, che riescono a fare una materia prima d’eccellenza».

Qui al Suinsomc’è sempre stata questa politica dei piccoli produttori…

«Se uno ha già una buona materia prima è già a buon opera perché il gusto e la freschezza di quello che ti arriva nelle mani è fondamentale. Il resto sono tecnica, esperienza, squadra, che completano il piatto».

Cucina contemporanea grazie a maestri quali Guida o Crippa

Qual è l’idea di cucina italiana contemporanea che viene proposta qui?

«Ricetta tradizionali che trasformiamo e innoviamo, portandole in chiave fine dining. Le ricette tradizionali sono però quelle che danno gusto e valore a ogni singolo piatto. Cerchiamo di valorizzare con tecniche innovative e tradizionali il piatto. Per esempio, facciamo quest’anno un Raviolo di salmì di lepre, il salmì è tradizionale, marinato e cotto nel vino. La chiave del successo alla fine è la tradizione».

Nella tradizione ci sono i maestri. Alessandro a chi si rifà?

«Noi abbiamo un bellissimo rapporto con Antonio Guida, il mio maestro che mi ha supportato fin dall’inizio. Poi ho avuto un percorso con Enrico Crippa, Stefano Baiocco. Tutti miei maestri che mi hanno arricchito di queste ricette, tecniche, tradizioni e innovazioni. Sono veramente contento del percorso che ho fatto».

Marika Rossi, sommelier nella cantina Tyvin del Tyrol

Sala e bar per arricchire l'offerta del gusto

Ovviamente non c'è solo la cucina alla base del successo del Suimson che nasce come progetto strettamente integrato nell'elevata accoglienza della struttura. La sala è ad esempio nelle preziose mani di Marika Rossi, abile sommelier e “custode” della cantina con oltre 750 etichette tra cui numerosi biologici e biodinamici e tanto Alto Adige e Toscana. Il perfetto mariage tra cibo e vino è frutto di meticolosi tasting quotidiani tra sala e cucina, fondamentali per la riuscita dei piatti. Belli da vedere, ottimi da gustare.

E come non dimenticare lo spazio degli aperitivi o dei distillati nell’accogliente area bar in puro stile gardesano, dove i padroni di casa, Bibiana Dirler e il marito Maurizio Micheli, sanno illuminare il soggiorno degli ospiti con il loro sorriso intrattenendoli con storie e aneddoti della loro ormai storica “casa” di montagna che hanno dopo anno è cresciuta ed ora si appresta ad un nuovo salto di qualità con la realizzazione di un nuovo blocco di suite.

Bibiana Tirler e Maurizio Micheli

La spa, il benessere dopo lo sci

Fra i punti di forza dell'Hotel Tyrol c'è anche da sempre una spa che può contare su una piscina coperta e riscaldata sempre a 30° e su quella outdoor con vista sulle montagne imbiancate, la whirpool esterna immersa nel silenzio e nell’incanto della valle, una romantica sauna in baita nel piccolo giardino, nonchè su varie saune e bagni turchi indoor come la sauna aromatica, realizzata interamente in legno profumato, con temperature elevate oltre i 60° ma un’umidità relativamente bassa pari al 35%. Ci sono poi la sauna stube, studiata appositamente per stimolare il rilassamento del corpo e una naturale pulizia della pelle attraverso un bagno fisioterapico a secco riscaldato intorno ai 90° e ad umidità controllata; il bagno turco; il percorso Kneipp; la vasca salina per un bagno ristoratore caldo, e la bella sala relax. Un’offerta benessere ampia e variegata che si declina in un menu di massaggi e trattamenti originali consigliati ad personam dal team di esperti, per ritemprarsi dalla fatica della giornata e regalarsi qualche momento di pace tutto per sé.

La Spa dell'Hotel Tyrol 1/3 Benessere all'Hotel Tyrol 2/3 Il menu del Suinsom (*) 3/3 Previous Next

Hotel Tyrol, un paradiso per gli sciatori

Ma al Tyrol, almeno d'inverno, si va ovviamente "anche" per sciare. Uscendo dall'hotel un piccolo skilift permette di entrare subito in pista e collegarsi agli impianti di tutta la Val Gardena, da sempre vero Eldorado per gli amanti degli sport invernali. Da dicembre ad aprile, quando le cime si imbiancano e i prati verdi lasciano il posto alle bellissime piste innevate, la Val Gardena diventa “Il” luogo da sogno per vivere le esperienze più belle sulla neve: con 500 km di piste uniche, moderni impianti di risalita, 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste per il fondo, la valle può essere scoperta a piedi, con gli sci o lo snowboard, facendo scialpinismo, con le ciaspole o lo slittino. Grazie al collegamento con Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico al mondo, con il Sellaronda e la vicina Alpe di Siusi, Val Gardena è a buon diritto il vero hot spot nel cuore delle Dolomiti.

Al centro di Selva di Val Gardena, l’Hotel Tyrol è un punto di accesso diretto al circuito sciistico più famoso delle Alpi, il Sellaronda (il giro in senso orario o antiorario del massiccio del Sella che per ben 40 km, di cui 27 sci ai piedi, conduce sulle morbide curve e i pendii innevati delle valli ladine di Gardena, Alta Badia, Arabba e Fassa). Luogo di charme e tradizione, il Tyrol è un importante “cancelletto di partenza” per vivere emozioni sulla neve uniche e indimenticabili: pochi passi separano infatti la skiroom dell’hotel dal bellissimo circo bianco, e in pochi minuti di skilift si arriva direttamente in Paradiso! Ski-in/ski-out quindi, per essere i primi al mattino a lasciare le tracce sulla neve senza fare lunghe file agli impianti e gli ultimi nel pomeriggio a salutare le piste. Con il vantaggio di potersi liberare dagli scarponi in un attimo e godersi il tepore della magnifica spa fino all’ora di cena.

Hotel Tyrol, perfetto per sciare

Sciare con un vero campione come Peter Runggaldie

Il Tyrol permette fra l'altro ai suoi ospiti di vivere un'esperienza unica: prenotare una giornata sugli sci accompagnati da un maestro d’eccezione: Peter Runggaldier, ex sciatore alpino (membro negli anni 90 della squadra italiana di velocità “Italjet”), vincitore di una medaglia d’argento e di una Coppa del Mondo di Supergigante, e oggi istruttore di sci e guida privata. Un’occasione unica e irripetibile che regala l’emozione di sciare fianco a fianco col celebre campione e imparare anche i segreti dello sci veloce.

Oltre lo sci, esperienze uniche e inaspettate

Dicevamo, però, che anche chi non ama lo sci o è in cerca di alternative al Tyrol non può proprio annoiarsi. Oltre alla sua posizione strategicamente comoda per gli amanti dello sport invernale per eccellenza, l’hotel offre una serie di esperienze uniche ed inaspettate per vivere l’inverno a 360°, senza annoiarsi mai. Per chi ama le avventure ad alto tasso di adrenalina da non perdere il paragliding, un volo in parapendio biposto dal Mont de Sëura fino al Monte Pana per provare l’ebbrezza di ammirare la valle dall’alto e dominare, come un’aquila, il meraviglioso paesaggio imbiancato. Ma anche lo zipline, un volo nel vuoto con la teleferica sorvolando a gran velocità (quasi 100km/h) boschi e vallate per oltre un chilometro e mezzo su uno straordinario panorama da cartolina.

Gli appassionati delle due ruote non possono perdersi un’escursione con la fat bike: si sale con la storica cabinovia Dantercepies (del 1915!) fino alla vetta del monte per poi scendere con le “bici da neve” sulle spettacolari piste innevate. Un’esperienza indimenticabile adatta anche ai più piccoli. Ma ci sono anche i percorsi con le ciaspole accompagnati da esperte guide alpine alla scoperta di suggestivi panorami invernali o sulle tracce fresche di un capriolo o di un cervo; i 12 km di piste da fondo della magica Vallunga disegnate tra boschi, colline e prati innevati; le pareti ghiacciate e le cascate di ghiaccio per coraggiose ed elettrizzanti arrampicate. Gli amanti dello sci alpinismo possono poi provare a salire con le pelli: un viaggio nel cuore delle Dolomiti tra paesaggi puri e incontaminati per comprendere la vera essenza di queste montagne.

Il ristorante Suinsom

Hotel Tyrol

Str. Puez 12 - 39048 Selva di Val Gardena BZ

Tel 0471774100