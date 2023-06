Riva Toscana, golf e benessere vista mare

La bellezza di un viaggio è nei dettagli. Negli incontri, nei sapori, nei profumi che restano nell'aria e nei colori che si imprimono negli occhi. Il blu del mare che diventa rosso al tramonto, il verde di un prato perfetto su cui giocare a golf, le mille sfumature della Maremma. Dove trovare tutto questo? Al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica, in provincia di Grosseto.

Riva Toscana Golf Resort & Spa

Riva Toscana, la natura al centro

Il resort è votato all’amore per la natura e al rispetto della biodiversità, forse per la sua posizione straordinaria, o forse perché è impossibile rimanere indifferenti davanti a caprioli, daini, lepri, anatre selvatiche e ibis, che vivono liberi e che può facilmente capitare di scorgere in questo angolo rigoglioso. La tenuta è punteggiata da 2500 olivi da cui si produce un delizioso olio bio: proprio per questo sono banditi i prodotti chimici sia per il trattamento dei campi da golf sia per il resort, ma vengono privilegiati prodotti bio.

Affacciate sul verde del campo o sull’azzurro del Tirreno, le camere d’ispirazione marina di questo gioiello firmato Mira Hotels & Resorts sono il cuore di un rifugio dallo stress che prende forma nelle direzioni del wellness, dello sport, del relax e del gusto.

Una camera del Riva Toscana Golf Resort & Spa

18 buche vista mare

Ciò che cattura subito lo sguardo è inevitabilmente il suggestivo percorso da 18 buche, 12 delle quali vista arcipelago, concepito dal genio di Giulio Cavalsani, capace di coniugare le unicità naturali del territorio con le caratteristiche di una sfida tecnica e avvincente. Il disegno non è mai uguale o ripetitivo: tecnici par 4 dog-leg sono seguiti da insidiosi par 3 o da lunghi par 5 in salita e in discesa per creare una successione divertente e memorabile. Dai larghi fairways in bermuda, spesso circondati da fitti filari di olivi, si possono godere panorami unici sul Golfo di Follonica e sull’isola d’Elba.

Un'oasi di benessere

È un luogo in cui dare sfogo alla propria passione per il golf ma anche un’oasi di benessere, che mette in pausa il mondo nella Naturae SPA curata da Starpool. In una struttura che abbatte gli spazi e solletica la voglia di prendersi cura di sé con sauna, bagno di vapore, percorso Kneipp, docce emozionali e cascata di ghiaccio, spiccano attrezzature come l’innovativo lettino Zerobody e prodotti dalle formulazioni naturali quali i biocosmeceutici ISHI e le linee per capelli ETHÉ, elementi chiave di una filosofia fatta di trattamenti e rituali per il corpo e per la mente, che prevede anche la possibilità di prenotare un’esclusiva suite con Private SPA.

Due piscine esterne infinity pool completano l’allettante profilo di un tempio votato all’abbattimento dello stress e delle preoccupazioni, che non può dirsi tuttavia totalmente esplorato senza un tuffo in profondità nella dimensione enogastronomica. Dotato di una splendida terrazza sul campo da golf e decorato con travi a vista, il Ristorante Paspalum è il regno dello chef Marco Capra, maestro di cerimonie in un viaggio tra i sapori autenticamente toscani e i classici della cucina mediterranea, con un punto di partenza negli ingredienti di prima scelta e in un’accurata selezione di vini regionali e nazionali, custoditi nella cantina privata che ha accesso diretto dalla cucina. Per passare dalla piscina alla tavola, è caldamente consigliato un transito in bar e clubhouse, dove gustare cocktail e concedersi un aperitivo a bordo vasca.

In questa realizzazione di un sogno di lusso e comfort, perfetto anche per riunioni aziendali, workshop, presentazioni e momenti di team building, si possono anche progettare fughe tra sentieri, radure e onde, a piedi, in bicicletta e persino a cavallo o in barca a vela.

Un territorio da scoprire

Ogni direzione diventa l’occasione per spingersi indietro nel tempo o nel cuore della natura. Se il borgo di Suvereto, Pitigliano, Venturina Terme e il Lago dell’Accesa aprono scorci temporali su epoche che vanno dagli Etruschi al Medioevo, il Parco Naturalistico delle Biancane, il Golfo di Baratti e le spiagge di Torre Mozza e Cala Violina sono esempi di come la Toscana sappia assumere tutte le forme dell’anima.

Riva Toscana Golf Resort & Spa

sp Aurelia vecchia sp 152 Km 47, 87 - 58022 Follonica (Gr)

Tel 0566028036