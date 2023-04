I 7 golf resort italiani che ti conquisteranno: tra sport, relax e buona cucina

Per gli sportivi amanti del green e non solo; i golf resort nascondono dei veri e propri tesori nascosti del comparto dell'accoglienza italiano. Infatti, oltre a soddisfare i desideri e le pretese di chi vuole godersi un soggiorno all'insegna del divertimento, sono in grado di conquistare quasiasi tipologia di clientela, grazie al loro fascino, ai loro servizi, alle proposte culinarie dei loro ristoranti e alla bellezza delle loro strutture. Dalle Alpi alle Appennini, dal Tirreno all'Adriatico, abbiano selezionato sette strutture in grado di ammaliare con il loro fascino e il loro charme.

L'italia è ricca di incantevoli Golf Resort

Quellenhof Luxury Resorts – Alto Adige

Ai Quellenhof Luxury Resorts il golf è servito come su un piatto d'argento. Tra le montagne altoatesine della Passiria, in Alto Adige, e tra il profumo dei vigneti e degli oliveti del Lago di Garda, ai Quellenhof Luxury Resorts il gioco del golf si trasforma in un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi e il divertimento è assicurato per qualsiasi età e livello di preparazione.

Il Quellenho Luxury Resort Passeier

Giocare a golf sui campi dei Quellenhof Luxury Resorts

Tempo libero incentrato sul benessere e sul divertimento in tutte le sue forme ai Quellenhof Luxury Resorts grazie a una vasta e completa scelta di sport capaci di soddisfare tutte le esigenze. In particolare, spicca quella legata al golf, da vivere tra le suggestive montagne altoatesine in cui è immerso il Quellenhof Passeier, dove la tradizione per questa disciplina venne trasmessa dal turismo anglosassone che già dal XIX secolo frequentava questi luoghi, e nelle immediate vicinanze del lago di Garda dove, a pochi minuti dal Quellenhof Lazise, sorgono ben 12 campi in cui si gioca a condizioni speciali in quanto ospiti Quellenhof.

Tra le montagne altoatesine e sulle rive del lago di Garda, i Quellenhof Luxury Resorts sono il paradiso per ogni golfista che vuole unire la passione per questo sport ai servizi esclusivi di wellness offerti in struttura, il tutto in una cornice naturale di relax e tranquillità dove la vacanza si chiude sempre in par.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Tra la quiete delle montagne, in un clima mite e amico del green, golfisti, appassionati e semplici curiosi possono esercitare il gioco del golf nel campo a 4 buche interno al Quellenhof Passeier dotato di putting, chipping, pitching green e Driving range.

Il campo da golf del Quellenhof Luxury Resort Passeier

Per chi vuole cercare di migliorarsi ulteriormente, in aggiunta, il Quellenhof Passeier mette a disposizione lo Scope-Video-System capace di analizzare il proprio gioco e suggerire come migliorarlo. Non è tutto: premiata dalla Scuola PGA, la Scuola golf del Quellenhof Luxury Resort Passeier garantisce lezioni di alta qualità per tutti i livelli e per tutte le età grazie a una serie di corsi che spaziano da quelli individuali ai corsi di perfezionamento fino al giro del campo con un giocatore pro per discutere la corretta strategia della postazione. Scuola che si avvale dell’esperienza ultradecennale di Gordon Hume. Nato in Scozia, professionista dal 1986, all'età di 20 anni Hume è diventato membro qualificato della PGA della Gran Bretagna. Dopo avere partecipato a diversi tornei per professionisti, nel 1993 Hume avvia la sua attività di insegnante presso l'accademia del Golf Castel Wilkendorf a Berlino, diventando membro della PGA tedesca. Oggi, Hume è prezioso insegnante professionista presso la Scuola Golf del Quellenhof dove assieme al suo staff si impegna con dedizione e simpatia. Per chi decide di iscriversi allo speciale corso d'abilitazione al campo, la possibilità di entrare a far parte del Golfclub Quellenhof, riconosciuto a livello internazionale e la cui appartenenza dà diritto a una serie di privilegi riservati. Per chi desidera esplorare i dintorni, invece, a pochi passi dalla struttura il campo da golf Passiria Merano di 18 buche si sviluppa su un terreno collinare con strategici bunker e dogleg e, per i clienti Quellenhof, offre una riduzione del green fee su tutti i campi dell'Alto Adige oltre che vasta offerta di corsi individuali e di gruppo.

Quellenhof Luxury Resort Passeier | Via Passiria, 47, 39010 San Martino in Passiria BZ | Tel. 0473645474

Il Quellenhof Lazise

Sul Lago di Garda, il Quellenhof Lazise offre la possibilità di praticare il gioco del golf in una delle 12 strutture della zona e raggiungibili in pochi minuti e l’esperienza si rivela ancor più variegata proprio grazie all'ampia offerta presente sul territorio. Ad esempio, a Peschiera del Garda, a soli 11 km dal Quellenhof Lazise, si trova il Golf Club Paradiso del Garda con le sue 18 buche disegnate dal noto architetto Jim Fazio. Immerso all'interno di un'area dove trovano posto ben cinque laghi, di cui uno naturale, il Golf Club Paradiso è la struttura più vicina, tra le dodici presenti, al Quellenhof Luxury Resort Lazise. Specialista per le vacanze golf, il Quellenhof Lazise offre speciali proposte pensate per tutte le necessità: ottimo esempio la vacanza all'insegna del golf al Lago di Garda inclusivo di sette pernottamenti, 2 x green fee al Golf Club Paradiso del Garda, mezza pensione gourmet con ricco buffet di prima colazione e menù serale a scelta di 6 portate; inoltre, uso del reparto benessere & spa di oltre 2000 mq e ricco programma sportivo. Non solo: in alternativa, una settimana di gioco al Golf Club Cà degli Ulivi, sette pernottamenti con una serie di servizi Luxury tra cui il corso abilità minima dal lunedì al venerdì per principianti che desiderino avvicinarsi a questo sport. Al termine del corso, previo superamento di un esame, la certificazione dell’Associazione del Golf Tedesco oppure la Quick Game Card.

Un terrazzo con piscina del Quellenhof Lazise

Quellenhof Luxury Resort Lazise | Via del Terminon, 19, 37017 Lazise VR | Tel. 0458531000

Palazzo di Varignana - Emilia Romagna

Palazzo di Varignana, resort sui colli bolognesi presenta le cinque Luxury Villas, un nuovo concetto di accoglienza. Destinazioni dove gustare i piaceri della vita e sperimentare un inedito livello di servizi alla persona.

È una location esclusiva per godersi una vacanza all’insegna del relax o per organizzare attività di lavoro. E a fare da collante in queste due tipologie di soggiorno, di fatto diametralmente opposte, c’è il golf.

Palazzo di Varignana

Questo golf resort dispone di un green dotato di 18 buche, considerato ottimale per chi è alle prime armi in questo sport, in quanto può allenare il tiro corto. Da poco tempo c’è anche nuovo campo pratica con 11 postazioni per allenare il tiro lungo. Inoltre il partner preferenziale di Palazzo di Varignana, ossia il Golf Club “Le Fonti” di Castel San Pietro Terme, mette a disposizione di chi è in vacanza un campo a 18 buche, aperto tutto l’anno. Insomma, un’oasi naturale dove, tra campi di golf, basket e paddle, ci si può rilassare in totale tranquillità.

I servizi a tutto tondo di Palazzo Varignana

Una rete di servizi personalizzati porta il meglio dell’offerta di Palazzo di Varignana direttamente all’interno delle Ville, in modo che l’ospite possa beneficiare dei piaceri della vita in un contesto di privacy ed esclusività assoluti. Dal private chef, alla consulenza con la Health Coach per un check up iniziale, dai trattamenti di bellezza e benessere di Varsana spa fino alla costruzione di esperienze speciali per vivere i luoghi e gli eventi più affascinati d’Italia.

Palazzo di Varignana, bottaia

La persona è al centro: dalla nutrizione al benessere fino al divertimento. L’executive chef Davide Rialti propone esperienze gastronomiche costruite sui desideri dell’ospite. E ancora degustazioni sensoriali degli oli monovarietali e dei blend di Palazzo di Varignana accompagnano l’ospite alla scoperta di una inedita palette olfattiva e di rapporti di abbinamento tra i cibi con i prodotti a km zero dell’azienda agricola del resort.

Palazzo di Varignana - camera

In un’altra dimensione del benessere, Annamaria Acquaviva, health coach e fondatrice del Medical Center di Palazzo di Varignana, accompagna gli ospiti alla scoperta dei servizi per coniugare salute, nutrizione e benessere, a partire dal check up per la valutazione della composizione corporea e della performance psicofisica. Ogni ospite può beneficiare di un programma personalizzato basato su attività fisica, alimentazione e trattamenti di benessere.

Palazzo di Varignana, massaggi

Palazzo di Varignana | via Ca’ Massimo 611A - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Tel 05119938300

Toscana Resort Castelfalfi

Nel 2021 il magnate indonesiano Sri Prakash Lohia ha acquisito l'antico bastione di Castelfalfi a Montaione (Fi) e la tenuta agricola di 1100 ettari che lo circonda con la visione di trasformare la proprietà in un complesso di classe mondiale, all’insegna del biologico e in un ambiente immersivo. La tenuta è equidistante da Pisa e Firenze e a venti minuti da San Gimignano; in un’ora si è ovunque in Toscana.

Castelfalfi offre un’accoglienza a dir poco articolata, che propone un ventaglio composito di opportunità. Solo per quanto riguarda lo sport sono disponibili otto piscine, campi da tennis e da padel e il campo da golf più grande della Toscana che si sviluppa lungo 27 buche.

Il campo da golf del resort Castelfalfi

Le meraviglie del Resort Castelfalfi

Sul fronte food & beverage, l’offerta di ristoranti e bar, coordinati dal kitchen manager Davide De Simone, è assicurata da sei tipologie di locale. Da segnalare, in particolare, il debuttante Olivina - formula fine dining - creato dal designer Henry Chebaane. Il nome è un omaggio alla terra delle viti e degli ulivi e alla pietra verde traslucida chiamata "gemma del sole" dagli Etruschi.

Una stanza del Resort Castelfalfi

A partire dal 2022, investimenti significativi hanno interessato le camere e le suite dell'albergo, il Lobby Bar Ecrù e il Pool Bar Giglio Blu, il cui interior design è stato rivisto da importanti studi internazionali. Così come l'Azienda Agricola Castelfalfi, dove sono stati aggiornati i macchinari e le pratiche di lavoro, dal frantoio alla cantina, all'apicoltura valorizzando anche lo spazio adibito a degustazione e vendita dei prodotti qui coltivati. Dal 1 aprile debuttano il ristorante Olivina, una rinnovata spa e area benessere. Aperte agli ospiti altre nuove suite.

Borgo Castelfalfi, veduta aerea

Toscana Resort Castelfalfi | località Castelfalfi – 50050 Montaione (Fi) | Tel 0571 892000

Terme di Saturnia - Toscana

A Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, l’elegante Resort termale a 5 stelle situato nel cuore della Maremma, oltre alle esperienze olistiche che le Terme di Saturnia sono in grado di assicurare tra spa, beauty clinic e centro massaggi, si distingue il per uno splendido campo di Golf, costituito da 18 buche immerse nella Maremma; 70 ettari, distribuiti su 6.136 metri.

Gli esterni delle Terme di Saturnia

La proposta di benessere di Terme di Saturnia

In un contesto naturalistico privilegiato, immerso nel verde della Maremma toscana, dove il clima mite tutto l'anno apporta un istantaneo giovamento, con Rebalance @Saturnia il team di Terme di Saturnia riunisce tutti gli ingredienti del benessere in un unico programma, per proporre ai suoi ospiti la ricetta perfetta. Il primo, da sempre tratto distintivo del Resort, è l'unicità delle acque di Saturnia, che sgorgano a 37°C direttamente dalla sorgente vulcanica, con un impatto terapeutico di grande valore sull'organismo.

Terme di Saturnia, veduta della piscina

Terme di Saturnia | Loc. Follonata, Saturnia 58014 Manciano (Grosseto) | Tel. +39 0564 600111



Acaya Golf Resort & Spa, nel Salento tra gusto e relax

L’Acaya Golf Resort & Spa (Le) gode di una posizione invidiabile nel cuore del Salento. Il suggestivo rifugio dagli spazi sconfinati che capitalizza l’esperienza di Mira Hotels&Resorts arricchisce la fortuna di occupare un luogo incantato con il desiderio di espandere la propria filosofia su un fronte multidimensionale che apre il concetto di ospitalità alle esperienze dell’enogastronomia, del wellness e dello sport.

Giocare a golf all'Acaya Resort

Immerse in 120 ettari di meraviglie dominati dagli ulivi, le 97 camere riflettono il gusto di un hotel dalle mille facce che sembra volersi espandere per toccare concretamente i luoghi che lo incorniciano. Così come le stanze dotate di roof garden panoramico mirano alla conquista del cielo e le altre invitano a lanciare lo sguardo sui giardini, sulla macchia mediterranea o sul campo da golf, così la struttura prende spunto dagli alberi per diramare la propria vocazione.

Le piscine esterne dell’Acaya Golf Resort & Spa - Puglia

Nelle due grandi piscine esterne - di cui una nel cuore del resort riservata agli over 16 anni; l’altra nel parco esterno, con pool bar a bordo vasca e zone d'acqua bassa adatte ai più piccoli - ci si dedica al relax e ai baci del sole.

Con 1.200 mq, la spa di Acaya è un inno all’unicità dell’individuo che sfrutta la magia del luogo per celebrare l’armonia tra essere umano e ambiente attraverso prodotti di origine naturale firmati Ishi Biocosmetics o Ethé di Emsibeth Cosmetics. A chi vuole invece liberare il sistema nervoso da ogni stimolo esterno, Zerobody propone un’esperienza di galleggiamento in assenza di gravità sopra 400 litri di acqua calda, tra luci cromatiche diffuse che amplificano la percezione di relax favorita da un massaggio lombare continuo.

La Spa del Mira Hotels Acaya Golf Club

Il Longevity Club è uno spazio dove focalizzarsi su sé stessi e godere di percorsi personalizzati di benessere e ottimizzazione della salute e delle performance, curati da health coach altamente qualificati. Longevity Club offre, attraverso un approccio olistico abbinato a tecnologie innovative, programmi che usano i benefici derivanti da luce, acqua, ossigeno, freddo e caldo, per obiettivi concreti di miglioramento dello stato di salute, prevenzione dell’invecchiamento, rinforzo del sistema immunitario e una migliore gestione dello stress, il tutto per ritrovare nuovamente energia e vitalità.

È inoltre possibile prenotare l’Acaya Spa per godersi momenti di benessere in compagnia di una persona speciale: la Thermal Suite è un’opzione pensata appositamente per coloro che desiderano concedersi piccoli break di piacere nel corso della loro vacanza con percorsi wellness individuali o di coppia.

L'Acaya Golf Club

Acaya Golf&Resort Spa | Strada Comunale di Acaya Km 2 - 73029, Acaya (Le) |

Tel 0832 861385

Verdura Resort Sciacca - Sicilia

Nella Sicilia sud-occidentale, tra la Valle dei Templi di Agrigento e il borgo di pescatori di Sciacca, è situato il Verdura Resort. Lambita dal mar Mediterraneo, le cui acque di un azzurro intenso scintillano alla calda luce del Mezzogiorno, la struttura 5 stelle del gruppo Rocco Forte Hotels si estende per quasi 2 km di costa privata. Campi da golf e da tennis dall’impeccabile manutenzione e una infinity pool che corre per ben 60 metri sono solo alcune delle peculiarità della maison.

Gli amanti del golf non si lasceranno sfuggire l’opportunità di una partita sul prato verde: il percorso a 18 buche è davvero sfidante. Lo ha progettato Kyle Philips, designer del golf. Il top per godersi un’esperienza stimolante su bunker rinnovati e su un manto erboso che è la perfezione.

Verdura Resort Sciacca, veduta del campo da golf



Le proposte del Verdura Resort Sciacca

Le camere e le suite, immerse nei 230 ettari del parco costellato da uliveti e da piante di limoni e arance, sono l’una leggermente differente dall’altra.

Verdura Resort Sciacca - trattamenti rigeneranti

Prestigiose le Ambassador Suite con ampio soggiorno, sala da pranzo, camera da letto con salottino e cabina armadio e uno spazioso bagno che si affaccia su un cortile interno contornato da alberi d’arancia e di limone. Assoluta la privacy nella Presidential Suite dotata di piscina e Jacuzzi e un’area per cenare sotto le stelle. Villa Peonia, invece, con i suoi 260 mq è la soluzione ideale per trascorrere una vacanza con l’intera famiglia. Costruita a pochi passi dal bagnasciuga, ha una corte interna dove, lontano da occhi indiscreti, si possono condividere momenti di totale relax.

La Verdura spa, uno dei centri benessere più lussuosi e all’avanguardia in Europa, è creata su uno spazio di 4mila metri quadrati. Offre, tra l’altro, una piscina interna, 4 piscine talassoterapiche, ciascuna dotata di differenti densità saline, minerali e organiche, una sauna finlandese ed una a infrarossi, palestra e studio fitness.

Verdura Resort Sciacca, piscina

L’offerta gastronomica è esaltata dallo stellato Michelin Pietro Leemann, che firma in esclusiva per Verdura un menu vegano di crudités per lo Spa Bar e una selezione di piatti vegetariani da gustare nei 5 ristoranti del resort. Chiamato di recente a collaborare con Fulvio Pierangelini, director of food di Rocco Forte Hotels, crea prelibatezze che si distinguono per la scelta accurata degli ingredienti (rigorosamente stagionali), l’estrema attenzione alle cotture e la ricerca di nuovi accostamenti di sapori.

Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel | S.S. 115, Km 131, 92019 Sciacca AG | Tel. 0925998001