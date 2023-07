Dolomiti Wellness Hotel Fanes: un'oasi per ragazzi tra montagne e bellezza

Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, un prestigioso hotel a cinque stelle con un design alpino, è immerso nella natura incontaminata della Val Badia, nell'incantevole regione dell'Alto Adige. Non dimentica i suoi giovani ospiti che scelgono di trascorrere le vacanze in montagna, magari insieme alla famiglia o agli amici, desiderando vivere appieno le loro giornate. Il lussuoso hotel di San Cassiano (Bz) offre loro una serie di servizi personalizzati che combinano perfettamente benessere, relax e attività fisica, il tutto circondato da uno spettacolare panorama delle imponenti vette dolomitiche. I ragazzi possono dedicarsi a esperienze di bellezza e benessere su misura, concepite appositamente per le loro esigenze e preferenze. I trattamenti rigeneranti e le cure termali di alta qualità li aiuteranno a rilassarsi completamente e a rigenerare corpo e mente. Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes, i giovani ospiti avranno l'opportunità di partecipare a una serie di attività coinvolgenti che li terranno attivi e divertiti durante il loro soggiorno.

Esperienze su misura per giovani: il trattamento “teenager” al Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Nel cuore dell'Alto Adige, circondato dalle maestose Dolomiti Patrimonio dell'Unesco, si erge il Dolomiti Wellness Hotel Fanes come un prezioso gioiello. Posto su una terrazza naturale baciata dal sole, domina imponente il paesaggio di San Cassiano. Questo luogo incarna la tranquillità e la serenità, offrendo ai suoi ospiti servizi esclusivi di alta qualità che li accolgono come parte della famiglia. Qui, immersi nell'autentica essenza alpina del territorio, gli ospiti possono vivere una vacanza su misura, inclusi anche i più giovani.

Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes si dedica anche ai ragazzi, garantendo loro esperienze uniche come il “trattamento teenager”. Questo trattamento è stato appositamente studiato per soddisfare le loro esigenze, offrendo un'esperienza di bellezza su misura. Inoltre, la struttura dispone di una Spa di 5mila metri quadrati, dove i giovani possono dedicarsi al benessere e partecipare a attività sportive. Così, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes si rivela la destinazione ideale anche per i più giovani, che qui possono godersi giornate di relax, coccole per il corpo e la mente, e una giusta dose di attività fisica.

Dolomiti Wellness Hotel Fanes: esperienza di benessere per l'adolescenza

Nel meraviglioso ambiente della Fanes Spa by Caveau Beauté, un luogo di pace e riservatezza dedicato a tutti gli ospiti del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, Ingrid Crazzolara, responsabile della spa, insieme al suo team di professionisti esperti, ha sviluppato un programma di bellezza appositamente studiato per soddisfare le esigenze specifiche dei giovani che attraversano l'importante fase dell'adolescenza. «Siamo consapevoli che i più giovani hanno bisogno di soluzioni studiate appositamente per loro in quanto il periodo adolescenziale è ricco di tanti cambiamenti, fisici e non solo. Quindi, noi della Fanes Spa proponiamo una procedura che ben si adatta alle necessità di questa fase della loro vita: mi riferisco al ‘’trattamento teenager’’, completo per viso e corpo, che fa uso dei prodotti a veicolazione transdermica della linea Caveau Beauté con cui, da quest’anno, collaboriamo in maniera esclusiva» spiega la manager.

«Questo trattamento permette di riattivare e rigenerare la pelle impura, spenta e acneica, aiutando le funzioni naturali a riequilibrarsi. Il massaggio, che viene svolto con un olio fitoterapico, ha un immediato effetto drenante e rilassante su tutto il corpo perciò, una volta terminato, la sensazione è di istantaneo e diffuso benessere» prosegue la Spa manager Ingrid Crazzolara.

Fitness e relax al Dolomiti Wellness Hotel Fanes

L'hotel offre una fantastica fitness room dove gli appassionati dello sport possono soddisfare il loro desiderio di attività fisica e prendersi cura del proprio corpo. La fitness room è fornita di macchinari TechnoGym di ultima generazione, tra cui tapis-roulant e apparecchi cardio e fitness che consentono un allenamento completo. Inoltre, questa area del Dolomiti Wellness Hotel Fanes offre una vista panoramica mozzafiato sulle vette circostanti, rendendo ogni sessione di allenamento ancora più piacevole. La sala fitness è aperta dalle 7.00 alle 20.00 ed è il luogo ideale per prendersi cura del proprio benessere, anche a livello mentale. Può essere sfruttata al mattino presto, prima della colazione, per risvegliare il corpo dopo una notte di riposo, oppure la sera, magari prima di una piacevole e rigenerante sauna

Un vero gioiello dell'Hotel Fanes di San Cassiano è la SkyPool

Inoltre, è possibile godere di un'ampia spa di 5mila mq, che comprende una piscina interna ed esterna, dove potersi concedere il piacere di un bagno rinfrescante e rilassante grazie agli ugelli massaggianti. Un vero gioiello dell'Hotel Fanes di San Cassiano è la SkyPool, lunga 25 metri, che regala una vista impareggiabile sulle Dolomiti. Nuotando bracciata dopo bracciata, sembrerà quasi di immergersi tra le maestose montagne. Infine, l'hotel dispone di numerose e accoglienti aree relax, dove gli ospiti possono gustare tisane e frutta secca a disposizione.

Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Str. Pecëi, 19, 39036 San Cassiano (Bz)

Tel 0471 849470