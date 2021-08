Al Romantik Hotel Turm tra bagni di fieno e opere d’arte

Forse per le innumerevoli leggende sulle streghe (benevole) che abitano l'Alpe di Siusi, o forse perché è un hotel davvero fuori dal comune, che al Romantik Hotel Turm ci si sente avvolti da un'atmosfera magica. L'antico edificio che risale al 1200, racchiuso tra 5 torri (due delle quali, risalenti al 13° secolo, sono tutelate dai Beni Culturali), sorge nel delizioso paesino di Fiè allo Sciliar (Bz), gode di una splendida vista sulle Dolomiti e vanta una straordinaria collezione di opere d’arte, tra cui spiccano tele di Picasso, Kokoschka e De Chirico (tanto per citarne alcuni).

Da provare la Mystic sauna

Camere e suite sono una diversa dall'altra, arredate con pezzi di design e mobili antichi di artigianato locale, rivestimenti in parquet di quercia o in quarzite argentea delle Dolomiti; nell'originale centro benessere, tra zona umida e aree relax, spiccano la grotta di sale scavata nella roccia e la nuova Mystic sauna in cui rigenerarsi con le gettate di vapore.



Esclusivi anche i trattamenti di benessere ispirati dal territorio come il tradizionale bagno di fieno (inventato proprio a Fiè) proveniente dalla malga di famiglia sull'Alpe di Siusi, e a base di mele a km zero, vinacce e pino mugo, da godersi da soli o in coppia a lume di candela, sulla pietra calda o nella grande vasca di rame dell'imperatore.



Black pool panoramica riscaldata, con vista

Unica anche la black pool panoramica riscaldata, con vista sul monte Sciliar (tra i simboli dell'Alto Adige). La roccia su cui è costruito l'hotel è perfetta anche come palestra: accanto alla sala fitness è stata creata una vera e propria falesia indoor alta 9 metri, per fare arrampicate.



In tavola piatti raffinati di ispirazione locale

La tavola stupisce con piatti raffinati ispirati alla cucina locale; a cena si può scegliere tra il menu della mezza pensione, quello 1001 calorie, oppure à la carte, da accompagnare a esclusive etichette o agli inebrianti vini prodotti da Stefan e sua moglie Kathi nel maso Grottner, un’azienda vinicola storica, che ha più di 800 anni, dove si può anche soggiornare in due esclusive suite di design.



Alla scoperta dell’Alpe di Siusi

Fuori dall'hotel si apre il regno dell’Alpe di Siusi, l’altopiano più vasto d’Europa, che offre centinaia di km di sentieri per trekking tra boschi incantati, mountain bike ed e-bike, le iconiche cime del Sassolungo e Sassopiatto a oltre 2500 metri di altitudine e il purissimo Laghetto di Fiè (5 vele per Legambiente) in cui tuffarsi per un bagno rigenerante.



Parte dei Pearls by Romantik

Il Romantik Hotel Turm è uno dei 6 preziosi alberghi europei del nuovo marchio di lusso Pearls by Romantik, che si distinguono per la loro eccezionalità, connubio perfetto di eleganza naturale, cultura vivente, bellezza e cucina di alta qualità.



Maso Grottner da conoscere

Fino al 24 ottobre 2021, 2 pernottamenti in camera matrimoniale gallo cedrone al Romantik Hotel Turm (con ricco buffet di prima colazione) e 2 pernottamenti in una suite di design al maso vinicolo Grottner (con colazione tipica preparata su misura); 3 giorni con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu “1001 calorie” e, come serata romantica finale: menu di degustazione di 5 portate con vini abbinati ad hoc. Prezzo a persona a partire da 818 euro.



Breve soggiorno al Turm

Fino al 5 novembre 2021, 3 pernottamenti con arrivo di domenica, lunedì o martedì, con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie” e un tradizionale bagno di fieno con il fieno della malga Mortl all’Alpe di Siusi a partire da 478 euro per persona in camera doppia Gallo Cedrone.