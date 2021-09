Borgobrufa, il posto giusto per chi cerca quiete e relax

Nel cuore dell’Umbria, in un piccolo borgo nei pressi di Torgiano (Pg), sorge il Borgobrufa Spa Resort. La struttura 5 stelle, costruita in uno stile architettonico tipicamente umbro, è stata oggetto di numerosi restyling. Il resort, composto da un insieme di casolari circondati da una distesa di vigneti e uliveti, offre un ambiente armonioso e suggestivo dove la quiete e il relax regnano sovrani. Arredi raffinati con rifiniture di pregio definiscono gli spazi interni, come nella Romantic Jacuzzi Suite dove adagiati nella vasca esterna con idromassaggio, magari con un calice in mano, lo sguardo cattura le meraviglie del paesaggio umbro.

Borgobrufa Spa Resort

Assoluta la privacy nell’esclusiva Imperial Emotion Suite & Spa, la novità più sorprendente dell’estate 2021. La lussuosa suite, che si snoda su una superficie di 460 mq, è arredata in stile elegante e raffinato. Due camere doppie, cabina armadio, una spaziosa doccia in camera, biancheria in raso di cotone e, dal menu cuscini, scelta di quello più adatto per un riposo rigenerante. Nel living il caminetto aggiunge un tocco d’intimità mentre l’angolo bar presenta una selezione di prodotti locali e vini delle migliori etichette. Ma le sorprese non finiscono qui: la suite custodisce una piscina interna riscaldata a 35 gradi, bagno turco, sauna finlandese e doccia sensoriale. Un ampio giardino privato e un patio esterno con vasca idromassaggio completano la suite.

Imperial Emotion Suite & Spa

Remise en forme

Ispirata alla natura, la Spa Borgobrufa, la più grande dell’Umbria, promette una completa remise en forme. Una sosta nella sauna panoramica, dalle cui ampie vetrate si schiude il dolce paesaggio collinare e, per rinfrescare il corpo e riattivare la circolazione, una pausa ai cristalli di neve dove la temperatura non supera i 12°C. Bagno di vapore al profumo delle erbe, una nuotata in piscina con acqua riscaldata (la parte interna è collegata sott’acqua a quella esterna da porte scorrevoli). E ancora la Aemotio Spa con cromoterapia personalizzata e una calda pioggia filiforme che avvolge con delicatezza il corpo. Inducono alla meditazione i colori soft e i suoni degli spazi dedicati al relax.

Sauna

Anche in coppia

Nella spa private il rituale di coppia Tesori del Borgo depura in profondità il corpo e rilassa la mente. Vincitore dell’Oscar green Bellezza umbra, il percorso comprende pediluvio, sauna e bagno in vasca imperiale, il tutto accompagnato dall’assaggio di alcune tra le eccellenze dei prodotti del territorio. Il pacchetto comprende, tra l’altro, peeling viso al burro di nocciole, massaggio viso anti-aging al tartufo bianco, impacco corpo ai vinaccioli e massaggio schiena alle gocce del borgo che, grazie alla sapiente manualità degli operatori, dona una sensazione di assoluto benessere.

Trattamento con conchiglie

Trattamenti benessere

Sguardo fresco e disteso con il trattamento Contorno occhi, particolarmente indicato per coloro che durante il soggiorno al resort lavorano da remoto. Qui i benefici principi attivi dell’acido ialuronico, dell’olio d’oliva e del collagene distendono le odiose rughette. Il massaggio Borgobrufa, invece, ha un’azione decontratturante e scioglie le tensioni soprattutto nella zona cervicale e delle spalle.

Cucina di territorio e fine dining

Le materie prime del territorio sono le protagoniste della cucina del Borgobrufa Spa Resort, guidata dal giovane chef Andrea Impero. Cibo buono, sano e sostenibile, a chilometro ravvicinato (il 70% dei prodotti utilizzati deriva da piccole e selezionate aziende locali) sono le linee guida per la creazione di deliziosi piatti serviti al ristorante Quattro Sensi che gode di una splendida vista sul paesaggio umbro. Esperienza culinaria unica al nuovo Elementi Fine Dining, un ambiente intimo e di charme con pochi coperti. Qui Andrea proporrà due menu degustazione alla scoperta di sapori inediti e di raffinate esperienze sensoriali. L’enoteca del resort custodisce più di 150 etichette pregiate tra cui spiccano i vini del territorio. Dalle coltivazioni della famiglia Sfascia, proprietaria del resort, l’ottimo olio evo Le gocce del borgo e vini quali il Poggio Belvederino, incrocio di Manzoni e Trebbiano e il neonato Riserva Burgus 999 con una produzione limitata di 999 bottiglie.

Per informazioni: www.borgobrufa.it