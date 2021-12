Castello di Spessa: soggiorni romantici nel maniero amato da Casanova

A Capriva del Friuli (Go), nel cuore del Collio goriziano, terra di grandi vini e antica storia, si incontra il Castello di Spessa. Il maniero di origini medievali svetta sulla cima di una piccola altura ed è immerso nel verde di uno splendido giardino all’italiana. Circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, fu per secoli dimora dei signori della nobiltà friulana e triestina. Fra i suoi illustri ospiti ci fu anche Giacomo Casanova, il quale trascorreva le sue giornate fra mondanità, conversazioni, scrittura, musica e degustazione dei vini che definì nelle sue Memorie “di qualità eccellente”.

Il maniero di origini medievali svetta sulla cima di una piccola altura



Passeggiata letteraria nel parco

Casanova, pur essendo universalmente noto per la sua abilità di seduttore, fu innanzi tutto un rappresentante di spicco della cultura settecentesca e un ispirato letterato che scrisse diverse decine di opere, traducendo Omero e inventando diversi generi letterari. Ebbene nel Parco storico del Castello, per ricordare il suo più illustre ospite, è stata “disegnata” una romantica passeggiata letteraria fra alberi secolari, bersò e balconate ornate di statue. L’atmosfera è quella giusta per rivivere i giorni di Casanova al Castello, anche seguendo il percorso delle dieci frasi, a lui attribuite, e riguardanti l’amore, le donne, l’amicizia e la vita, riportate su artistiche tabelle in ferro battuto.



Icona di raffinata ospitalità

Un susseguirsi di nobili signori e illustri personaggi hanno segnato la storia e la vocazione all’ospitalità del Castello di Spessa, oggi cuore di un elegante Golf Wine Resort & Spa, realizzato dalla famiglia di Loretto Pali, l’imprenditore friulano che lo acquistò alla fine degli anni ’80 del secolo scorso.



Icona di raffinata ospitalità italian style, il resort è fra i simboli più conosciuti ed apprezzati del bon vivre e dell’ospitalità del Friuli Venezia-Giulia, terra di confine dove si sono incontrati e intrecciati, in uno straordinario melting pot, mondo latino, slavo e germanico.



La più antica e scenografica cantina del Collio

Nella collina sottostante il maniero, è stata ricavata la più antica e scenografica cantina del Collio, dove invecchiano i pregiati vini della tenuta, famosi fin dal Duecento. Si sviluppa su due livelli: la parte superiore risale al periodo medievale, quella inferiore, che si trova a 18 metri di profondità, è un bunker militare realizzato nel 1939, ideale per temperatura e umidità a custodire le barriques.

Circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome 1/4 La Tavernetta al Castello, con un eccellente ristorante gourmand 2/4 La vecchia cucina oggi sala colazione 3/4 La cantina bunker 4/4 Previous Next



Il Teatro di Verzura

Nel parco, nel corso del 2021, è stato creato il Teatro di Verzura, con verdi gradinate erbose che possono accogliere fino 500 spettatori. Unico nel suo genere in terra friulana, si rifà alla tradizione dei Giardini all’italiana, dove fin dal XVIII secolo si iniziarono a creare veri e propri spazi teatrali interamente realizzati con elementi vegetali per le rappresentazioni nel periodo estivo.



Spa totalmente dedicata alla vinoterapia

Nell’autunno del 2021 è stata anche inaugurata la Vinum Spa, totalmente dedicata alla vinoterapia. Nel Wine Shop Casanova si possono acquistare vini e grappe aziendali e delizie del territorio.



I piatti di Antonino Venica

In quelli che anticamente erano i rustici, trasformati successivamente in osteria, è stata ricavata la Tavernetta al Castello, con un eccellente Ristorante Gourmand. Dalla magia del Collio e del vicino Adriatico arrivano sulla tavola terra e mare, vigne e orti, un mondo di sapori e profumi esaltati dalle sapienti mani dello chef Antonino Venica e del suo team di cucina. Il tutto, interpretato in modo lieve e contemporaneo. Il menu gioca in equilibrio fra mare e terra e viene arricchito quotidianamente da pesci, molluschi e crostacei che arrivano freschissimi da Grado e Marano. Tre le sale per oltre cento coperti, adatte anche per eleganti banchetti.



Tra golf, natura e buona cucina

Tutt’attorno al Castello si sviluppano i vigneti della tenuta tra cui si snodano le 18 buche del Golf Country Club Castello di Spessa con la Club House dedicata. Ricavata in un antico rustico ha gli interni che ricordano lo stile dei Country Club inglesi. Nell’attiguo ristorante, l’Hosteria del Castello (aperta anche a chi non si cimenta sul green), si gusta una cucina immediata, che si esprime attraverso piatti e sapori del territorio: affettati e formaggi friulani, appetitosi primi piatti, carni del cortile, erbe e squisiti e invitanti dessert, tutto rigorosamente a km 0.



Il romanticismo qui è di casa

«Siamo il Castello di Spessa, e il romanticismo è nella nostra natura»: questo è il nuovo claim che racchiude l’intero romantico mondo del Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa. Qui tutto profuma di romanticismo: dal tramonto sulle colline, al calice di vino speciale, fino ai tanti attimi che non si potranno mai dimenticare.



Il benessere legato al vino

Per ampliare tale esperienza è stata da poco inaugurata l’area benessere, Vinum Spa, interamente dedicata alla vinoterapia. La nuova perla, che va ad arricchire ulteriormente le interessanti proposte soggiorno, è stata ricavata nella zona delle antiche scuderie, all'entrata del Castello e comprende 2mila metri quadri di benessere totale con piscine (interna con idromassaggio ed esterna riscaldata) ed idromassaggio circolare panoramico esterno con vista sui vigneti.



Tutto nella Vinum Spa, riconduce all’uva e al vino: gli affreschi sulle pareti, i grandi tini per la vinoterapia, i massaggi con pietre calde ricavate dalla ponca, una particolare conformazione rocciosa del Collio a base di marna ed arenaria, i nomi dei trattamenti, le essenze nelle saune all'aroma di uva e mosto, le tisane derivate dalle foglie di vite e succo d'uva.



I trattamenti sono effettuati con cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite, creati appositamente per il resort, così come l’olio di vinaccioli e al mosto d'uva per i massaggi, lo scrub corpo ai semi di vinaccioli, il fango antiage al mosto d'uva, il profumo d’ambiente.



Nell’area esterna la bellezza della natura si fonde con esclusivi dettagli: la sauna finlandese, il piacere dell'acqua calda della piscina, la vista panoramica dalla Relax Lounge, il piacevole idromassaggio circolare panoramico sospeso tra l'azzurro del cielo ed il verde dei prati e delle colline, l'aperitivo, i succhi d’uva, i frullati, le macedonie salutari e le piccole golosità nel bar bordo piscina.



Dormire fra le vigne

Gli ospiti possono scegliere tra quattro strutture diverse, ciascuna con un proprio stile ben definito. Il Castello propone ariose camere e suites arredate con mobili del 700 e dell’800 italiano e mitteleuropeo, con eleganti dettagli d’epoca che si combinano con discrezione con i più moderni comfort. Le altre sistemazioni si trovano in antichi edifici della tenuta.



Dalla ristrutturazione di una casa colonica ai piedi del maniero è nata La Tavernetta al Castello, con un eccellente e raffinato ristorante gourmet e dieci camere dall’atmosfera country chic, dalle cui terrazze si gode una splendida vista sul paesaggio collinare e sul green. In un casale affacciato sul green e sulle vigne sono stati ricavati gli Appartamenti nelle vigne (riservati al Digital Detox) arredati con caldo stile rustico e dedicati soprattutto ai golfisti e alle famiglie, e nel Casale in collina, il più appartato, una decina di stanze arredate in stile shabby chic.

Suite Casanova 1/2 Soggiorno ad hoc per San Valentino 2/2 Previous Next



Una proposta per la Festa di San Valentino 2022

Durante tutto l’anno, il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa propone pacchetti soggiorni fra atmosfere settecentesche, cibi raffinati, corsi di cucina con lo chef, visite alle cantine, degustazioni guidate, percorsi a piedi ed in bici tra boschi e vigneti e, ovviamente, golf per gli appassionati del green.



Per il giorno più romantico dell’anno è stata studiata una proposta ad hoc (valida solo per la notte del 14 febbraio 2022) che comprende pernottamento in camera matrimoniale con omaggio di una bottiglia di Ribolla gialla Brut Pertè millesimato, ingresso “relax” di tre ore nella Vinum Spa, cena con “Gran Menù di San Valentino” incluse bevande al ristorante La Tavernetta al Castello ed al risveglio ricca prima colazione a buffet. Si può scegliere dove alloggiare tra tre opzioni: nel Castello (215 euro a persona), nella Tavernetta (183 euro a persona) e nel Casale in Collina (168 euro a persona).



Alla scoperta di un territorio unico

Si può anche cogliere l’occasione per “dare un’occhiata” ai dintorni, tutti incantevoli: dal castello si raggiungono in breve tempo Gorizia, la Nizza d’Austria con il suo castello medievale; Cividale, città longobarda Patrimonio Umanità Unesco, Aquileia, “La Seconda Roma” e principale sito archeologico del Nord Italia; Grado, con la sua lunga spiaggia e la laguna ed i luoghi della Grande Guerra da Gorizia a Redipuglia al Carso.



Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Via Spessa 1 - Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481- 808124

www.castellodispessa.it