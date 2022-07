Come play, let go, feel free! Estate da sogno al C Mauritius

Il C Mauritius, affacciato su una delle più belle spiagge di Palmar, sulla costa orientale dell’isola di Mauritius, è il nuovo beach resort di C Resorts, sister brand lifestyle del pluripremiato gruppo alberghiero Constance Hotels & Resorts. La sua mission è di offrire tutto l’anno un vero e proprio “Natural Playground” all’insegna della gioia di vivere. Qui il vero lusso è trascorrere il tempo liberamente, dimenticando le preoccupazioni proprio come quando si era bambini. Numerose esperienze consentono di divertirsi e di scoprire la cultura e le tradizioni mauriziane, in un luogo sicuro e spensierato, con un’atmosfera rilassata e amichevole, senza rinunciare al comfort e all’elevata qualità del servizio.

Anche grazie a questo concept innovativo e alle “good vibes” che si respirano al resort, il C Mauritius è stato inserito tra i migliori resort all-inclusive di tutta l’Africa ai TripAdvisor Travellers’ Choice Award 2022.

Il design riflette il “mood” della struttura: i materiali naturali trasmettono semplicità e freschezza, la tessitura del rattan e l’inserimento dei tetti di palma, l’impiego del vimini e del legno, e ancora le conchiglie e le reti da pesca, le pietre e i mattoni dipinti, le corde naturali e i tessuti luccicanti assicurano una connessione diretta con la cultura mauriziana.

116 confortevoli camere dal design contemporaneo, arredate con pezzi di artigianato locale, attendono gli ospiti suddivise tra 52 camere Prestige e 64 Deluxe. Non mancano poi 3 piscine, una cantina con vini biologici e la C Spa. Sono ben quattro i ristoranti, tra cui il colorato Beach Bistrot e La Pirogue arredata con elementi marini, dove gli ospiti assaggiano piatti tradizionali preparati con prodotti locali, soprattutto pesce, frutta e verdura sempre freschi. Nella grande varietà di proposte mauriziane e internazionali lo chef inserisce il suo speciale “tocco C”. Tutto questo al C Mauritius è incorniciato dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e una spiaggia da sogno in cui rilassarsi baciati dal sole dei tropici.

Ad ognuno la sua “Cignature”

Sport per tutti i gusti. Sono moltissime le attività indoor e outdoor disponibili al C Mauritius: dal padel al beach volley, dal kayak allo snorkeling fino al kitesurf. L’offerta del resort in termini di intrattenimento include anche “brunch & chill” ogni domenica, barbecue party, lezioni di cocktail, buffet a tema, lezioni di yoga e degustazioni di vini biologici.

L’indimenticabile esperienza al C Mauritius è arricchita dalle “Cignatures”, simpatiche attività ed esperienze ideate per animare e rendere unica la vacanza di grandi e piccini. Tra queste:

"Sessions by the C": divertimento assicurato con dj set organizzati sulla spiaggia a due passi dalle acque turchesi e sotto la suggestiva volta stellata che illumina il cielo di Mauritius;

"Crustacea": l'esclusiva esperienza culinaria su Sirius, la piroga dell'hotel, per far assaporare agli ospiti stuzzichini, tapas e prelibatezze di mare direttamente in barca, circondati dal blu dell'Oceano Indiano;

"C Trek": escursioni guidate al Monte Le Pouce, per soddisfare il desiderio di scoperta degli ospiti con l'anima da avventurieri ed esploratori;

"Cpicerie": lo speciale spazio dei food lover posto lungo la spiaggia, dove ordinare un caffè, concedersi un croissant caldo o rifornirsi di prodotti locali per un picnic;

”: lo speciale spazio dei food lover posto lungo la spiaggia, dove ordinare un caffè, concedersi un croissant caldo o rifornirsi di prodotti locali per un picnic; “Club House”: attività divertenti da svolgere sulla sabbia bianca a piedi nudi per riscoprire l’età della giovinezza.

Tante attività e divertimento per grandi e bambini

Le vibrazioni positive pervadono il resort e in ogni angolo è possibile trovare uno spazio per rilassarsi e divertirsi. Grandi altalene dondolano gli ospiti tra le palme, sulla spettacolare laguna di Palmar, regalando l’illusione di volare tra le nuvole sopra l’Oceano Indiano; mentre una gigante e simpatica doccia musicale, sotto la quale cantare, ballare e divertirsi, rinfresca a ritmo di musica sotto una cascata d’acqua. I più sportivi non rinunciano al percorso di fitness all’aperto e i cocktail lovers si stupiscono alla vista del “Concoctor”, l’originale strumento che produce drink su misura, personalizzati sulla base degli ingredienti inseriti da ciascun ospite.

Nel luogo incantato in cui gli adulti riscoprono il proprio fanciullo interiore, anche i bambini trovano la loro dimensione: all’arrivo al resort i più piccoli ricevono un simpatico braccialetto artigianale, che rappresenta anche un invito a partecipare ad una emozionante missione. Il compito dei giovani esploratori, infatti, è quello di raccogliere più ciondoli possibili durante la permanenza al C Mauritius attraverso una serie di compiti assegnati loro. Un modo originale e divertente per far scoprire ai bambini la bellezza della natura, attraverso il gioco e l’esplorazione.

Volteggiando sull’oceano con i campioni di kitesurf

C Mauritius è anche palcoscenico di grandi eventi internazionali, di tendenza e di interesse sempre crescente nel panorama mondiale. Dal 23 al 27 giugno scorso i professionisti e gli appassionati di kitesurf si sono incontrati per il C Kite Festival in un’atmosfera di relax e di festa, per celebrare uno sport in continua e rapida ascesa. Il kitesurf, infatti, esiste solamente da 30 anni, ma l’irrinunciabile mix di velocità, adrenalina ed equilibrio che regala a chi lo pratica lo rende una delle attività più in voga del momento. E così i più celebri kitesurfisti del mondo hanno dato prova delle loro abilità volteggiando con una tavola sotto i piedi e un aquilone in mano, ad alta velocità sopra le acque dell’Oceano Indiano, superando ogni onda e incantando gli spettatori nella bellissima location del C Mauritius.

Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di avventurarsi in prima persona nelle acque turchesi e di ammirare da vicino l’arte del kitesurf attraverso le spettacolari evoluzioni in aria dei professionisti. Al C Kite, infatti, hanno preso parte numerose personalità legate al mondo degli sport acquatici: il presentatore televisivo francese, esperto di kitesurf e Ambassador della prima edizione del C Kite Antoine Auriol è stato l’ospite d’onore della manifestazione, assieme al kiteboarder professionista Victor Hays. La costa orientale dell’isola di Palmar su cui sorge C Mauritius, infatti, è perfetta per praticare gli sport acquatici.

È il momento di preparare la valigia lasciando a casa le preoccupazioni per immergersi senza pensieri nel Natural Playground del C Mauritius, dove lasciarsi andare e sentirsi finalmente liberi.

C Mauritius

Coastal Road, Palmar - Mauritius

Tel 00230 4601000