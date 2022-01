Esperia Palace, un San Valentino a 5 stelle e la superba cucina di Seby Sorbello

Un hotel di classe e specialmente funzionale ed accogliente per l’ospite quasi sempre è realizzato da persone che hanno vasta esperienza nel settore, che hanno tanto viaggiato e che quindi conoscono bene quali siano le esigenze e i piaceri dei viaggiatori. Al contrario di altri in cui sembrerebbe invece che l’architetto sia rimasto sempre in casa. È il caso dell’Esperia Palace Hotel di Zafferana Etnea (Ct), sulla pendice est del vulcano in un territorio panoramico al baricentro tra il mare, i campi di sci, le escursioni in montagna, in quanto è di proprietà della famiglia Sorbello e gestito dalla moglie Enza Cutuli, una docente di alberghiero in pensione che durante le vacanze scolastiche col marito si è girata il mondo.

L’Esperia Palace Hotel si trova sulla pendice est del vulcano



Un albergo pensato da viaggiatori



Difficile trovare una nazione in cui non ci sia stata, magari più volte. Nel suo viaggiare è stata ospite di alberghetti economici come di hotel di gran lusso per cui quando nel 2011 ha costruito ed inaugurato il suo albergo a 5 stelle vi ha trasferito tutta la sua esperienza nella struttura, nell’arredamento, nei servizi e nell’accoglienza.



Quarantadue camere



Sono 42 camere di cui 2 suite, 4 junior suite, 10 deluxe, tutte le altre superior in quanto ampie, con balcone, bagno con doppio lavabo, arredate linearmente e modernamente con suppellettili votati alla funzionalità e alla comodità. Enormi ed anch’essi moderni e funzionali gli spazi comuni, dalle sale ristorante, alla reception, una sala lettura e una tv, bar, internet point, 2 grandi saloni per convegni e banchetti.



Piscina esterna e moderna spa



Ma l’ospite vuole anche passare piacevolmente il suo soggiorno in albergo quindi una piscina esterna e una moderna spa, a disposizione degli ospiti gratuitamente, che offre: bagno turco, sauna, percorso Kneipp, docce emozionali, angolo relax con tisaneria, cabine trattamenti e massaggi di cui una di coppia, una piscina riscaldata.

La piscina della spa



Da non perdere il programma di escursioni



L’ospite esigente desidera anche essere coccolato nella sua attività turistica, ecco allora l’offerta di un vasto programma di escursioni di ogni genere che hanno il pregio di essere guidate da professionisti che conoscono bene il loro settore e parlano più lingue.



La cucina di Seby Sorbello



Ma non basta, l’ospite desidera anche mangiare bene, anzi molto bene ed anche qui l’Esperia Palace è al top. Il figlio di Enza è lo chef di fama Seby Sorbello (membro di Euro Toques Italia), conosciuto ed apprezzato ormai non solo in Italia, ospite di tante trasmissioni tv e show-cooking anche perché, oltre a saper cucinare con estro, è un eccellente comunicatore, inoltre ha svolto importanti incarichi nella Federazione italiana cuochi e nell’associazione Le Soste d’Ulisse. Sorbello cura il ristorante dell’hotel ed è lo chef executive e patron del Parco dei Principi, struttura immersa nel verde comune all’Esperia con cui è collegato direttamente. Nella struttura sono presenti il Sabir Gourmanderie, ristorante di alta classe dove Seby cucina e si diverte dimostrando la sua abilità, il suo estro, la sua professionalità con una cucina che ama definire a chilometri illimitati, perché sì regionale, di territorio, ma allo stesso tempo con influenze nazionali e internazionali. Il suo motto è: “il cuoco crea, non inventa”. Nella struttura anche La Corte Brasserie, il ristorante a disposizione degli ospiti dell’hotel per le cene.

Seby Sorbello



Per non farsi mancare niente anche un’azienda di catering e banchetti, Giardino delle Esperidi, che date le abilità di Sorbello sta riscuotendo un grande successo. Per far fronte alle molteplici attività è coadiuvato da anni dal suo sous Riccardo Laganà.



Il menu per San Valentino



Per San Valentino l’Esperia Palace offre un pacchetto che comprende anche la mezza pensione con una cena all’altezza della ricorrenza e un menu creato apposta da Sorbello: sei portate di terra per far apprezzare, in versione gourmet adatta alla romantica ricorrenza, i prodotti etnei.



Il costo del pacchetto è di 150 euro a persona ed esclude solo le bevande. Ai fortunati che ci andranno consigliamo di fermarsi una notte in più così poter gustare anche la sopraffina cucina del Sabir e magari effettuare un’escursione nelle tante mete attorno all’hotel, tutte raggiungibili in poco tempo.



Esperia Palace Hotel

via delle Ginestre 27D - 95019 Zafferana Etnea (Ct)

Tel 095 7082335

www.esperiapalace.com