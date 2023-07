Estate all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort tra buon cibo, arte e sport

All’Hotel Excelsior Venice Lido Resort in estate non ci si annoia mai! Anche quest’anno l’iconico hotel sulla spiaggia di Venezia ha preparato un ricco programma di appuntamenti per tutti i gusti: dall’arte all’enogastronomia, dal cinema allo sport.

L'iconico Hotel Excelsior Venice

Hotel Excelsior Venice Lido Resort, un estate da gustare

Proprio gli amanti della buona tavola devono segnarsi in agenda le date dal 10 al 16 luglio. Perché in queste giornate, lo chef Daniele Priori, dinamico portavoce della cucina creativa territoriale attenta alla tradizione, darà la possibilità di gustare i suoi piatti tipici del sud. In particolare, venerdì 14 luglio la serata sarà dedicata ai Quartieri Spagnoli, con piatti che celebrano il mix tra la due realtà, dalla “’mpepata” di cozze all’andalusa alla paella di riso mista ai sapori del golfo partenopeo, dallo spiedo di gamberone alla catalana alla crema catalana di pastiera e non solo. Senza dimenticare l’Antica Pizzeria da Michele protagonista nel menu di tutti i giorni per gustare la pizza di Napoli famosa in tutto il mondo, per il secondo anno a Venezia.

Gli appassionati di bollicine potranno, invece, arricchire la loro esperienza emozionale con la maison di Champagne de Prestige Comte de Montaigne, che vanta le vere origini dello Chardonnay, che porta i pregiati vini dal cuore dell’Aube a Venezia Lido, dove sarà possibile gustare anche nuovi cocktail e piatti nel segno dello champagne, creati ad arte dall’Hotel Excelsior Venice Lido Resort.

E a Ferragosto c’è la cena sotto le stelle a cura dello chef Antonio Ramella: dall’aperitivo alle 5 portate un percorso di gusto che porta in tavola specialità come l’astice, il risotto del doge e la manzetta veneta e si conclude con gli spettacolari fuochi d’artificio.

Una mostra con Cinecittà all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Oltre a cibo e vino, nell’estate dell’hotel, come dicevamo c’è spazio per l’arte e lo sport. Si inizia con la fotografia grazie a una mostra d’effetto, aperta a tutti fino a ottobre, realizzata in collaborazione con Cinecittà. Protagoniste 28 gigantografie di Anna Magnani e Gina Lollobrigida, due artiste straordinarie ritratte in bianco e nero, che dominano il salone principale dell’hotel in un percorso dal grande fascino, dalla laguna al mare.

Relax all'Hotel Excelsior Venice
Dal 1932 l'Hotel Excelsior ospita la Mostra del Cinema di Venezia
Le cabanas sulla spiaggia all'Hotel Excelsior Venice
Una camera classic dell'Hotel Excelsior Venice
La piscina dell'Hotel Excelsior Venice

Tanto sport esclusivo all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Luglio è, invece, il mese dello sport grazie alle Sport Academies:

dal 1° al 15 luglio Francesca Carol Rolla , insegnante formatasi nella culla e capitale dello yoga ai piedi dell’Himalaya e in Spagna, porta per la prima volta a Venezia il Sup Yoga (Stand Up Paddle Yoga), per la pratica sul mare esattamente di fronte all’affascinante spiaggia dell’hotel;

, insegnante formatasi nella culla e capitale dello yoga ai piedi dell’Himalaya e in Spagna, porta per la prima volta a Venezia il (Stand Up Paddle Yoga), per la pratica sul mare esattamente di fronte all’affascinante spiaggia dell’hotel; al 17 al 23 luglio, il campione olimpico Igor Cassina, il grande ginnasta italiano noto per le sue abilità alla sbarra, porta all’Hotel Excelsior Venice Lido Resorts il calisthenics, l’arte di usare il proprio peso corporeo per la ginnastica a corpo libero.

Hotel Excelsior Venice, icona del Lido di Venezia

Ma l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, sulla splendida isola del Lido, è anche semplicemente il luogo perfetto per il relax a soli 15 minuti di barca dalla città storica, raggiungibile con un motoscafo privato. Con camere spaziose e sofisticate, incluse junior suite e suite, che adottano un classico tema moresco, oltre a grandi spazi per riunioni ed eventi, l’hotel offre una gamma completa di servizi su misura per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

La ristorazione celebra la cucina locale veneziana e globale all’Elimar Beach Bar and Restaurant, il Blue Bar, il ristorante Adriatico e il Pool Bar dell’hotel. L’hotel vanta anche Cabanas sulla spiaggia con vista sul Mar Adriatico, che fanno da sfondo allo stabilimento balneare più esclusivo del mondo. Ricordiamoci, infatti, che dal 1932 l’Hotel Excelsior ospita la Mostra del Cinema di Venezia.

Hotel Excelsior Venice

Lungomare Guglielmo Marconi 41 - 30126 Lido (Ve)

Tel 041 526 0201