Una Fenice che risorge dalla… neve: ecco la nuova villa Bacchini a Cervinia

Ricostruita a Cervinia (Ao) la storica villa Bacchini, lo chalet fatto costruire nel 1936 dall’ingegner Bacchini, l’inventore della radio Allocchio-Bacchini e distrutto nel 1980 dalla confluenza di due valanghe. In seguito, i proprietari decisero di non ricostruire l’edificio e vendettero quel che rimaneva della struttura alla famiglia Harrison di Londra che ha deciso di riportarla all’antico splendore. Dopo due anni di lavori, oggi prende il nome di La Fenice del Monte Cervino, è uno chalet di lusso progettato dall’architetto Maria Pia Bettiol di Aosta in collaborazione con Concreta nel rispetto dell’antica struttura. Da ultimare solo lo studio del suo magico giardino. Concreta è un interior contractor della Valtellina che esprime la propria eccellenza nella realizzazione dell’arredamento alberghiero su misura per strutture alberghiere e ricettive, e più in generale, in soluzioni di contract a livello nazionale e internazionale.

Ricostruita a Cervinia la storica villa Bacchini



L’ispirazione dalla montagna



Il concept progettuale è impostato sull’utilizzo della pietra e del legno di larice a vista come è tradizione in montagna, ma allo stesso tempo combinando il rustico, il legno vecchio e la pietra, con materiali ricchi e moderni come i velluti e i cristalli. Questa caratterizzazione moderna è completata da un tocco di neoclassicismo italiano, stile amato dalla famiglia Harrison che ha voluto richiamarlo con decori all’interno dello chalet. Per l’atrio centrale, ad esempio, dove si apre la tromba dell’ascensore, si è optato per un parapetto lavorato in metallo e ottone con motivi neoclassici, mentre nelle zone comuni le grandi cornici di legno che inquadrano le pareti si combinano con gli stucchi e le decorazioni in gesso che richiamano il gusto e l’estetica della classicità.



Servizi alberghieri eccellenti



All’interno si trovano le funzioni residenziali come le camere da letto, il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina accanto alle attività alberghiere come la piscina interna, la palestra, la spa, la sala cinema, la ski room, la bike room; è presente anche uno staff interno a disposizione dei clienti.



Sette le camere



L’edificio si sviluppa su 1200 metri quadrati su sei livelli compreso l’interrato, dove sono posizionati i locali tecnici. Sono state ricavate sette camere doppie, oltre a un salone più grande e uno più riservato, una cucina che può essere utilizzata anche dagli ospiti, una sala da pranzo e una zona buffet.



Le camere sono due Master Bedroom, due Mini Suites al secondo piano ai due lati del vano ascensore e una King Suite all’ultimo piano, con stanza d’appoggio per i bambini. Tutte le camere sono fronte vallata, mentre i bagni sono orientati a nord con vista sul Cervino. Nel piano di mezzo ci sono quattro camere doppie con doccia e bagno privato, tutte dotate di una piccola cabina armadio. Ogni camera ha un colore diverso giocato sulle tonalità della pelle e dei velluti, mentre le tende sono in lana e richiamano nei colori e nei disegni la tradizione alpina.



Ci si arriva solo in fuoristrada



Alla Fenice si accede solo in fuoristrada dal vallo valanghe o da una strada privata. I clienti vengono prelevati con suv o motoslitte e arrivano direttamente nell’autorimessa, dove si trova una zona reception e una cantina vini sotterranea; un ingresso ricavato sotto la piscina vetrata da cui si passa provenendo dalla rimessa accoglie i clienti e, passando attraverso un corridoio di boiserie in larice antico, si giunge al vano ascensore dove, attraverso un’ampia porta vetrata, si può ammirare la Ski Room che è stata concepita come i vecchi cori delle basiliche cristiane, con legno di mogano e troni imbottiti di pelle capitonné color rosso cardinale, sovrastati da uno scenico lampadario in cristalli colorati in nuance.

Spa, palestra e sala giochi



Al piano terra la spa con un’ampia piscina interna con sauna e bagno turco e idromassaggio esterno; sullo stesso piano c’è la palestra, la sala giochi e la sala massaggio.



La Fenice del Monte Cervino

Segnavia 13EE -11028 Valtournenche (Ao)

info@chaletlafenice.com

chaletlafenice.com