Grand Hotel et Des Palmes, lusso e storia nel cuore di Palermo

È un’emozione perdersi tra i corridoi e i sontuosi saloni del Grand Hotel et Des Palmes dove opere di pregio, materiali e tessuti di classe, modellano gli spazi in un caleidoscopio di arte e storia già dalla suggestiva hall con i suoi alti soffitti affrescati, le originali vetrate Liberty e il giardino d’inverno che rende omaggio allo stile Art Nouveau dell’architetto Ernesto Basile. Già perché qui tutto è storia. Fin dall’origine infatti è stato simbolo della Belle époque di fine '800; la struttura nasce dalla riconversione in hotel dell'antica dimora della famiglia di imprenditori inglesi Ingham-Whitaker edificata nel 1874 ed utilizzata come residenza privata. Il palazzo era collegato da un passaggio segreto all'antistante chiesa anglicana e inizialmente era composto da un corpo basso di due piani con un giardino d'inverno esotico che arrivava fino al mare.

Trasformato in lussuoso hotel dall’imprenditore Enrico Ragusa, nel 1874, diventa l’albergo di città più alla moda. Un’eleganza che diviene simbolo della cultura e dell’arte Liberty grazie ai guizzi e all’ingegno del maestro Ernesto Basile, uno dei più grandi esponenti dell’Art Nouveau.

Giardino d'inverno

Le modifiche del Basile danno nuova vita all’edificio, mantenendo inalterata la struttura, ma rivisitando gli spazi secondo i nuovi canoni dell’architettura alberghiera internazionale. Splendide vetrate policrome creano effetti di luce in contrapposizione alle zone d’ombra, i colonnati della hall offrono un’immagine prospettica del pianterreno, gli ornamenti e gli arredi dei saloni principali, come i mobili antichi, le maioliche preziose, le porcellane e gli arazzi, trasformano l’albergo in un museo cittadino.

Numerosi gli ospiti illustri che vi hanno soggiornato, primo fra tutti il compositore Richard Wagner. Nel suo lungo soggiorno a Palermo, insieme alla moglie Cosima Liszt, trova la giusta ispirazione per completare, tra il novembre 1881 e luglio 1882, la scrittura del Parsifal. Proprio nella suite oggi a lui intitolata, trascrive la partitura dell’ultimo atto dell’opera per mezzo del pianoforte gran coda dono del suocero Franz Liszt e tuttora custodito nella camera.

Dopo numerosi interventi di ristrutturazione conservativa e rivisitazione degli ambienti interni, oggi restituisce quel sapiente connubio tra stile Liberty e architettura funzionale tipica delle residenze borghesi dell'epoca, in linea con il progetto originale concepito dal maestro Ernesto Basile.

Camere e suite

Nei piani superiori si sviluppa il cuore dell'accoglienza dell'albergo con 101 camere. Varie le formule: comfort, superior, executive e Deluxe. 4 invece le diverse tipologie di suite, oltre alla maestosa suite presidenziale Wagner, interamente dedicata al compositore tedesco Richard Wagner che ancora oggi conserva alcuni particolari di arredo, tra cui l'imponente lampadario di cristallo e il piano gran coda regalatogli dal suocero Franz Liszt. Proprio come una fotografia incornicia il momento dell’atto nella sua più autentica espressione, così la “Presidential” sembra richiamare il gesto della trascrizione dell’ultima nota sullo spartito, evocando tutto il fascino dell’ispirazione romantica del momento. Romanticismo che permane l’intero ambiente e si esprime nelle modanature in gesso impreziosite d’oro, nei dettagli, negli specchi e nell’ariosità degli spazi.

Wagner Suite 1/5 Wagner Suite 2/5 Wagner Suite 3/5 4/5 4/5 5/5 5/5 Previous Next

Tutto è pensato per offrire un’esperienza immersiva che si conclude nella sala da bagno, rifugio dedicato al benessere, in cui lasciarsi coccolare dalla vasca idromassaggio o dell’ampia doccia emozionale.

Tutte le camere sono raffinate e curate nei minimi dettagli, pronte ad accogliere gli ospiti più esigenti. Gli arredi sono classici ed eleganti e si sposano alla perfezione con il design e l’innovazione. Pavimenti in parquet, materiali ricercati, arredi che conferiscono una nota romantica, preziosi tessuti rendono le camere accoglienti e originali dall’atmosfera unica.

Ristorazione, mixology e jazz

Affidata allo chef Antonio Puglisi, l'offerta enogastronomica dell'hotel esprime il perfetto incontro tra innovazioni gourmet e sapiente adattamento delle tradizioni locali in chiave contemporanea. Uno stile eclettico e moderno che guida l’esperienza del Neobistrot e del Mixology Bar. Sedersi nel Salone degli Specchi, in un'atmosfera glamour dove si possono gustare piatti tipici della tradizione gastronomica siciliana rivisitati in chiave contemporanea e proposte moderne in linea coi tempi, è un’emozione non da poco, l’ambiente richiama mood da swing party, circondati da suggestioni Art Nouveau che permeano arredi, dettagli e strutture: dalle vetrate artistiche, alle ritmiche decorazioni pittoriche, fino ai divani in velluto. E quando la cucina è all’altezza di un simile ambiente, il risultato non può che essere eccezionale.

Neobistrot 1/5 Panelle e crocchè 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 5/5 5/5 Previous Next

Il Mixology Bar poi, con il suo imponente banco e la sua ampia selezione di alcolici e bevande, accoglie gli ospiti che vogliono assaporare un drink o un calice di vino accompagnati dalla musica lounge, oppure iniziare la giornata con una sontuosa colazione ricca di proposte locali e internazionali.

E poi c'è l'Ouverture Terrace, il ristorante di sushi situato al quinto piano e dotato di terrazza panoramica che affaccia su via Roma. Palermo accoglie lo sguardo degli ospiti, le luci intense e i colori dello sfondo del centro storico stupiscono e ammaliano chiunque desideri donarsi alla città. Respirare l’aria che porta con sé i tiepidi refoli di mare, gustando i piatti della cucina orientale reinterpretati in chiave mediterranea, diventa un must irrinunciabile per i visitatori casuali o per i clienti dell’albergo.

Ultimo elemento ma non meno importante, il Grand Hotel et Des Palmes, nato come dimora del lusso, oggi si conferma anche come punto di riferimento della mondanità palermitana e simbolo di cultura e storia locale. I saloni del pianterreno ospitano infatti gli eventi più esclusivi della città all'insegna della musica e del bien vivre dell'isola, come le “serate jazz” che, per tutta la stagione estiva, allieteranno con un programma di appuntamenti settimanali gli ospiti all'interno del Neobistrot e sulla terrazza panoramica al quinto piano dell'albergo.



Grand Hotel et Des Palmes

via Roma 398 - 90139 Palermo

Tel 091 804 8800