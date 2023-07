Hotel Cipriani, il rifugio perfetto per una vacanza indimenticabile a Venezia

Situato in una posizione privilegiata di Venezia, l'Hotel Cipriani, A Belmond Hotel offre una vista mozzafiato sull'acqua, che abbraccia una panoramica incantevole dal Palazzo Ducale alla suggestiva chiesa di San Giorgio, con le pittoresche isole che fanno da sfondo. Questo hotel di lusso, rinomato in tutto il mondo, incanta i suoi ospiti in ogni centimetro della sua iconica struttura. Ogni dettaglio è curato con maestria per garantire un'esperienza di assoluto splendore. Gli straordinari oggetti di antiquariato e l'artigianato locale esposti donano un'atmosfera senza tempo, trasportando gli ospiti in un viaggio nel passato.

Nel contempo, l'hotel offre un'eleganza moderna con il suo ristorante stellato, il personale impeccabile e una delle rare piscine olimpioniche presenti in città. Tuttavia, ciò che rende davvero unico l'Hotel Cipriani è l'atmosfera romantica che lo pervade. Ogni angolo dell'hotel è permeato da un'aura speciale che accende la passione e crea momenti indimenticabili per coloro che scelgono di soggiornare qui. Che siate una coppia in cerca di una fuga romantica o desideriate vivere un'esperienza di puro incanto, l'Hotel Cipriani saprà catturare i vostri cuori con la sua magia unica.

Hotel Cipriani: delizie di mare e tradizione mediterranea al ristorante Il Porticciolo

Il Porticciolo rappresenta il ristorante di pesce e oyster bar dell’Hotel Cipriani che offre agli ospiti e ai clienti esterni un'esperienza autentica che celebra il mare Adriatico. Recentemente, Il Porticciolo è stato insignito del prestigioso Special Award 2023 de la Liste Mediterranean, che conferma la sua eccellenza culinaria. È il luogo privilegiato dove poter gustare una vera tavola italiana all’aperto, immergendosi nella tradizione mediterranea con un tocco personale dell'executive chef Riccardo Canella. Tra le specialità proposte, si possono trovare deliziosi piatti come la Tartare di tonno, servita con una fresca misticanza di stagione, pesto di salicornia, pianta caratteristica della laguna di Venezia, e una cialda allo zafferano. Un'altra opzione imperdibile è rappresentata dai Tagliolini di pasta fresca all’astice blu con asparagi bianchi di Bassano ed emulsione di corallo. Infine, per concludere il pasto, si consiglia di provare il Limone Amarcord, un sorbetto al limone con pistacchi marinati.

Se si desidera vivere un'esperienza culinaria ancora più raffinata, si può iniziare il pranzo con un aperitivo di ostriche di alta qualità, come le Perla del Delta, Gillardeau, Tsarskaya e caviale, accompagnati da un calice di vino o champagne. La carta dei vini offre una vasta selezione di annate, tra cui Dom Pérignon, Krug e Ruinart. Tra le oltre 300 etichette di vini locali e regionali, si possono trovare gioielli come l’Orto di Venezia e il Pieropan - Soave Classico Calvarino. Il Porticciolo è l'ambiente ideale per un pranzo leggero sotto gli ombrelloni, un vivace aperitivo tra amici o una serata romantica sotto il cielo stellato. Questo ristorante incantevole mette in scena i sapori autentici del Mediterraneo, creando un'atmosfera magica a pochi passi dal mare.

La piscina dell'Hotel Cipriani: un'oasi di rigenerazione con l'acqua marina a Venezia

La piscina dell'Hotel Cipriani, unica per la sua acqua marina a Venezia, offrirà ai suoi ospiti l'opportunità di rigenerarsi e trovare l'equilibrio tra corpo e mente, immergendosi nella tranquillità della natura circostante. La giornata potrà iniziare con un rinfrescante tuffo, seguito da momenti di relax sotto gli ombrelloni su teli dalle sfumature Bellini, il colore distintivo dell'hotel. Inoltre, quattro cabanas accoglienti sono disponibili sia per gli ospiti esterni sia nterni, offrendo uno spazio privilegiato circondato da ogni tipo di comfort. All'interno, i clienti potranno gustare fresca frutta di stagione e prodotti locali, accompagnati da deliziosi spumanti o succhi freschi. Coloro che lo desiderano potranno anche deliziarsi con un pranzo leggero direttamente in questo spazio privato, con le specialità del Bar Gabbiano e de Il Porticciolo.

L'opportunità di non dover pensare a nulla sarà un privilegio offerto ai clienti grazie al pool butler, il quale renderà il soggiorno indimenticabile occupandosi di ogni loro esigenza, dai drink alla prenotazione dei servizi dell'hotel e delle esperienze in città, garantendo una vacanza indimenticabile. Sarà possibile esplorare gli angoli meno conosciuti della laguna di Venezia a bordo di esclusive barche private, immergendosi nei colori e nei profumi di Torcello o Pellestrina. Per gli amanti delle passeggiate in bicicletta, una tappa imperdibile sarà il tour di Lio Piccolo, un'oasi di flora e fauna lagunari.

A partire da quest'anno, saranno disponibili nuovi servizi aggiuntivi che renderanno l'esperienza “pool life” ancora più esclusiva. Ogni mattina, gli ospiti interni avranno a disposizione lezioni personalizzate di yoga, tai chi e pilates, tenute da terapisti esperti che, su richiesta, eseguiranno anche massaggi e trattamenti a bordo vasca. Tra questi, l'Indian Head Massage, un massaggio alla testa e alla parte superiore del corpo per alleviare tensioni a collo e spalle, oppure il Guasha Face Massage, un trattamento liftante per il viso che, con movimenti circolari utilizzando pietra lavica, stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Ulteriori rituali potranno essere prenotati direttamente dal proprio lettino, per proseguire il percorso di relax presso il Casanova Wellness Centre dell'hotel. La protagonista assoluta di tutta l'area sarà una stazione dedicata al Bellini, la celebre bevanda preparata con polpa di pesche bianche e prosecco, proposta qui in molteplici varianti: dalla granita al gelato al Bellini Virgin e molto altro ancora.

Hotel Cipriani: champagne e prelibatezze di mare sotto le stelle

Con il calare del sole, l'area piscina si trasforma in un luogo affascinante, pronto ad accogliere una serata all'insegna del glamour. Gli appassionati di cocktail troveranno la loro oasi nel rinomato Bar Gabbiano, dove potranno gustare l'eccellenza dell'arte della mixology. Dalle ricette classiche eseguite alla perfezione alle creazioni più innovative, come il Casanova Garden Spritz, ispirato alle erbe aromatiche dei romantici giardini di Casanova.

Durante la notte, Il Porticciolo diventa il luogo ideale per sorseggiare champagne e deliziarsi con crudi di mare e ostriche freschissime. Queste prelibatezze sono condite con pepe rosa e bergamotto, citronette al peperoncino fermentato, prezzemolo e limone, olio extravergine e frutto della passione, oppure scalogno e champagne. A partire da giugno, il ristorante sarà aperto per cena dal giovedì al sabato, dalle 19.30 alle 22.30. Durante queste serate, la piscina prenderà vita con giochi d'acqua, dj set e performance musicali dal vivo.

Belmond Hotel Cipriani

Giudecca 10 - 30133 Venezia (Ve)

Tel 041 240801