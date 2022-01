Inverno da favola nei Post Dolomiti Resorts di San Candido

A San Candido le bellezze del territorio incontrano l’accoglienza e la ricerca della qualità della famiglia Wachtler, che gestisce due strutture per un soggiorno esclusivo dedicato ad adulti e bambini: il boutique hotel “Post Hotel - Tradition & Lifestyle” e il resort per famiglie “Post Alpina - Family Mountain Chalets”.

Post Hotel

Immersi nello splendido panorama delle Dolomiti

Neve e panorami dolomitici si uniscono al fascino della cittadina alpina di San Candido (Bz), dove l’atmosfera invernale incanta i suoi ospiti, tra mercatini e piste da sci. I Post Dolomiti Resorts garantiscono una vacanza indimenticabile, tra ciaspolate, escursioni sciistiche e relax nel centro benessere, all’insegna del wellness e della qualità.

“Post Hotel - Tradition & Lifestyle”, soggiorno di qualità a due passi dalle piste

Il 4 stelle Superior “Post Hotel - Tradition & Lifestyle” è un progetto nato nel 1926 per offrire esperienze uniche in un’oasi di pace, sia in coppia sia soli o con amici, nel cuore pulsante di San Candido, vicinissimi alle piste da sci del comprensorio Monte Baranci, raggiungibile in pochi minuti a piedi nel centro del paese, o nel comprensorio 3 Cime Dolomiti e la sua incomparabile varietà di piste distribuite su cinque montagne, a soli 4 km da San Candido e raggiungibile con gli skibus o il modernissimo treno. Per gli sciatori più esperti c’è anche la Holzriese sulla Croda Rossa di Sesto Pusteria, la pista più ripida delle Dolomiti con una pendenza del 71%. Dopo una giornata trascorsa tra neve e vie dello shopping, gli ospiti del Post Hotel possono rilassarsi nel centro benessere con piscina, bagno turco, saune e area beauty nonché gustare la cucina ricercata del ristorante e i raffinati cocktail e spirits proposti dall’elegante P-Lounge.

Il villaggio di montagna “Post Alpina - Family Mountais Chalets” per il divertimento in famiglia

La struttura accoglie le famiglie a Versciaco, nei pressi di San Candido, alle pendici del Monte Elmo. Soggiornando in una suite o in un appartamento degli chalet, è possibile partire direttamente con gli sci ai piedi e raggiungere l’area sciistica 3 Cime Dolomiti. Il comprensorio Monte Baranci offre alle famiglie la scelta tra piste blu e rosse, un corso di Ski-Cross per bambini, una pista da slittino e il percorso “Regno del Gigante Baranci”, un sentiero ad anello dotato di postazioni fantastiche realizzate con materiali naturali che calano i bambini nella leggenda e nella vita del Gigante di questa montagna. A pochi chilometri, inoltre, è possibile visitare l’unico allevamento di renne di tutte le Alpi, sulla Croda Rossa di Sesto Pusteria, ma anche osservare i pupazzi di neve giganti e intraprendere una pista per slittino lunga ben 5 chilometri. Al Post Alpina, genitori e figli possono regalarsi tempo di relax insieme nel centro benessere con piscine e sauna, mentre spazi ad hoc come mini-club e teenie-club permettono di giocare e divertirsi in sicurezza quando i genitori si concedono un po’ di riposo nella Spa Vita Alpina.

Un’esperienza unica con attività a 360 gradi

Scegliere di trascorre una vacanza invernale ai Post Dolomiti Resorts significa poter godere dei panorami dolomitici unici e di esperienze tra sport e svago a portata di mano. In pochi chilometri è possibile, infatti, trovare un paradiso bianco che vanta da quest’anno anche alcune novità: la nuova cabinovia che conduce da Sesto al Monte Elmo, nonché la nuova pista blu Moso-Sesto che porta dalla pista Tre Cime al Monte Elmo, permettendo alle famiglie di poter percorrere insieme il nuovo tratto tra il Monte Elmo e la Croda Rossa di Sesto, senza affrontare l’impegnativa, seppur panoramica, pista dell’Orto del Toro. Ai propri ospiti, infine, la famiglia Wachtler propone la possibilità di partecipare ad alcune attività organizzate e guidate nei dintorni, come le ciaspolate e le escursioni sciistiche alle Tre Cime di Lavaredo e a Braies.

Offerte per il periodo di San Valentino e fine inverno

SWEET VALENTINE’S DAY

Trascorrete San Valentino con noi e fatevi viziare - a un prezzo speciale con tanti servizi inclusi, a partire da 345 euro a persona. Questa offerta è disponibile dall’11 al 17 febbraio 2022. Per un soggiorno a partire da 3 notti (attorno al 14 di febbraio) potete godervi questa offerta:

- 1 cocktail di benvenuto

- 10% di sconto sul prezzo della mezza pensione

- una cena al lume di candela il 14 febbraio

- 1 colazione con Prosecco

Su richiesta vi organizziamo volentieri un mazzo di rose per la vostra “Valentina” (a pagamento).

DOLOMITI SUPER SUN

Una giornata di vacanza sulla neve in omaggio a partire da 660 euro a persona. Questa offerta è disponibile dal 20 al 27 marzo 2022. Servizi inclusi:

- “7=6”, 7 giorni di soggiorno al prezzo di 6

- “6=5”, skipass 6 giorni al prezzo di 5

Per ottenere la giornata skipass in omaggio richiedi il voucher presso la tua struttura ricettiva. Il prezzo non include lo skipass.

Post Hotel

via dei Benedettini 10/C - 39038 San Candido (Bz)

Tel 0474 913133

www.posthotel.it