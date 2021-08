Il Park Hotel ai Cappuccini, fascino antico e con il massimo comfort in centro Gubbio

Il Park Hotel ai Cappuccini è un monastero del XVII secolo, sapientemente restaurato e situato a due passi dallo splendido centro storico medioevale di Gubbio. Questo magnifico edificio e le comunità religiose che fin dalla sua costruzione l'hanno abitato, appartengono alla storia di Gubbio, situato al centro dell’Umbria e immerso nel verde. Le sue pietre e la sua architettura sono tra le testimonianze più alte di un Medioevo luminoso, raffinato e colto. Appartato, eppure vicinissimo al centro della città, oggi il Park Hotel ai Cappuccini è una struttura che unisce, in una felice ed equilibrata combinazione, antichi ambienti e nuovi comfort. Gli interni sono caratterizzati da ampi spazi d'incontro e di socialità, rilassanti luoghi di conversazione riscaldati da camini ed impreziositi da arazzi, affreschi e dipinti d'epoca tra cui spicca una tela del Sartorio unitamente a opere d’arte contemporanea firmate dai grandi artisti italiani come Capogrossi, Arnaldo Pomodoro, Abbozzo.

Park Hotel ai Cappuccini

Partecipando a "Check in... gioca e parti", da lunedì 30 e per 15 giorni, è possibile vincere un soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera matrimoniale, con mezza e accesso alla spa. Sarà il secondo premio della 4ª sessione.

Un hotel immerso nella natura

Il Park Hotel ai Cappuccini sorge ad ovest della città di Gubbio, alla base del Monte Foce. Il progetto di ristrutturazione ha voluto enfatizzare il carattere di "borgo conventuale" originario, rispettando il corpo architettonico principale e dando vita ad un complesso ricettivo in perfetta armonia con l'ambiente circostante, inserito in un esteso parco con alberi secolari ed un magnifico oliveto. L’originaria sorgente d’acqua dei frati serve ancora l’albergo. Strepitosa la scelta dei percorsi da fare a piedi, in bicicletta o a cavallo, tra cui il famoso Sentiero Francescano della Pace, tra Gubbio ed Assisi. Si può salire per l’affascinante “Gola dei dinosauri” su per il “Colle eletto del Beato Ubaldo” (Divina Commedia, Paradiso, Canto XI, Dante Alighieri), raggiungibile anche attraverso una suggestiva funivia, che ospita la basilica del patrono della città per scoprire una meravigliosa vista sulla piana di Gubbio. O raggiungere il Parco di Coppo, ideale per pic-nic o per godere, nella stagione estiva, della frescura assicurata dalle copiose pinete. A soli 15 km, inoltre, c’è uno dei parchi naturali più incontaminati d’Italia, il Parco Regionale del Monte Cucco, luogo ideale per escursioni nelle grotte carsiche recentemente aperte al pubblico, discese in forra, percorsi trekking, orienteering o bird-watching.

Nuovo ed antico si fondono in un mirabile equilibrio stilistico

Le camere, sia quelle ricavate nel fascino della parte antica del vecchio monastero che quelle nel sapiente ampliamento della parte nuova, comprese alcune esclusive junior suites e suites, ampie, arredate con cura e stile ed attrezzate con i più moderni comfort. La loro dotazione comprende chiave elettronica, aria condizionata, TV satellitare, telefono, internet wi-fi e via cavo, asciugacapelli, cassaforte, minibar.

Le stanze, tra junior suite e suite

Gusto e sapori della tavola con gustose ricette e prodotti tipici del territorio

Il ristorante Nicolao

Al Park Hotel ai Cappuccini offre prodotti tipici in gustose ricette interpretate all'insegna della leggerezza e accompagnate dai migliori vini umbri e nazionali, sapientemente conservati nell’enoteca, ricavata dall’antica cisterna dell’acqua dei frati cappuccini. La cucina propone le eccellenze del territorio come formaggi, salumi, olio e tartufi. Gli ambienti dell’antico monastero dispongono di sale da pranzo di differente capienza, per ospitare grandi ricevimenti o piccoli convivi. Il ristorante Nicolao, impreziosito dagli affreschi del Capogrossi, è il ristorante à la carte dell’hotel dove l'impeccabile servizio e la tranquilla accoglienza rendono l'atmosfera preziosa per un'incantevole desinare e dove la soddisfazione della tavola diventa un piacevole rituale del corpo e dello spirito.

Wellness & Fitness

La spa

Un vero e proprio tempio dedicato al benessere psico-fisico è a disposizione degli ospiti negli spazi dedicati alla cura del corpo ed allo sport. Il Cappuccini Wellness & Spa, recentemente completamente ristrutturato, si presenta con una nuova, più bella ed importante veste, dove la filosofia olistica degli elementi naturali si applica ai servizi dedicati alla cura del corpo. La spa mette a disposizione degli ospiti saune finlandesi, area relax ed angolo tisane, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, wasser paradise, private spa, cabina rasul, cabine massaggio e trattamenti di bellezza, lettino e doccia abbronzanti, barber e parrucchiere.

Parco Acque Indoor

Il Parco Acque indoor, firmato dall’architetto Simone Micheli, si compone di due spazi: uno di 350 mq, a libero accesso e denominato Acque Emozionali, è dotato di un’ampia piscina con corsie natatorie, vasca baby, nuoto controcorrente e area idromassaggio a 30°C; un secondo spazio più intimo e riservato, la Sala Idromassaggi, dispone di una vasca idromassaggio circolare, di una vasca idromassaggio a forma di arca che utilizza acqua addizionata con magnesio e potassio e di una vasca talasso.

Servizi dedicati allo sport ed alle attività motorie

A disposizione dei clienti c’è un’ampia palestra con area cardio-fitness e power-training, campo da padel, e-bykes e sala biliardo. In sala corsi qualificati istruttori tengono lezioni di pilates, ginnastica dolce, ginnastica tonica, ginnastica facciale e yoga. Su richiesta, per manager che debbono affrontare le difficoltà professionali quotidiane, sono disponibili lezioni di controllo psico-motorio e gestione dello stress.

Sala congressi

Attenzione alla salute

Recentemente è nato il Marc Mességué ai Cappuccini, dove la tradizione fitoterapica incontra l'ospitalità del Park Hotel. Nelle settimane dedicate ai Percorsi Mességué gli ospiti possono sperimentare una rivoluzionaria, eppure antichissima, filosofia di benessere, in cui la ricerca e l'utilizzo delle erbe e l'alimentazione sana si integrano con la medicina, la fisioterapia e l’estetica in un ambiente suggestivo ed elegante. Al Marc Mességué ai Cappuccini può rivolgersi chi vuole affrontare problemi quali eccesso di peso, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo glico-lipidico, disordini della funzionalità epatica o intestinale, disturbi della circolazione o, ancora, chi voglia semplicemente ritrovare forma e benessere psico-fisico senza medicine, ma sotto stretto controllo medico specialistico continuo.

Gubbio

Il Park Hotel ai Cappuccini si trova a Gubbio, in provincia di Perugia, in via Tifernate.Per informazioni, contattare il numero 075 9220323 o visitare il sito www.parkhotelaicappuccini.it