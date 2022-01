San Valentino tutto coccole? Nelle suite private dell’Hotel Fanes

Le nuove e raffinate suite Cocoon del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, 5 stelle lusso a San Cassiano (Bz), nel cuore della Val Badia, ideate da Barbara Widmann e dal suo staff dello studio Interior Design di Bolzano, sono l’ambiente ideale per le coppie che desiderano vivere un soggiorno romantico di relax a contatto con la natura che circonda la struttura e, soprattutto, nel pieno rispetto della privacy.

Le nuove e raffinate suite Cocoon



Vacanze private in suite

Si tratta della formula Vacanza Private che prevede il soggiorno nelle esclusive suite Cocoon, il trattamento di Private Spa con tre esperienze benessere, Fanes Private Suite solo noi due, New Aemotio Spa Marocco e Ajurveda Mekong Kerala, il tutto accompagnato dalla cena romantica pensata dallo chef, con ben cinque portate e un tema differente ogni sera.

C’è la formula della Vacanza Private



Trattamenti speciali per due

Il trattamento Fanes Private Suite solo noi due permette una totale rigenerazione con un bagno caldo e profumato grazie agli olii aromatici con cui viene arricchito, gustando degli sfiziosi stuzzichini abbinati a una bottiglia di Prosecco.



L’Ayurveda Mekong Kerala consiste, invece, in un massaggio ayurvedico dalle antichissime origini indiane che mira a favorire e stimolare il benessere psicofisico di tutto il corpo. Si effettua con una particolare tecnica di manipolazione che, sempre secondo la filosofia ayurvedica, sarebbe in grado di far raggiungere la perfetta armonia tra corpo e mente.



Per concludere l’Aemotio Spa Marocco Jamila, rituale benessere che prevede lo scrub al sapone nero, un successivo impacco all’henné e olio di rose con vapore, accompagnato dal massaggio aromaterapico.



Atmosfere Cocoon in tutti i sensi

All’interno delle suite Cocoon, già dal loro nome un nido che ti avvolge e protegge, gli ospiti vivono un’esperienza di lusso sentendosi sempre a proprio agio in ambienti che rispettano la privacy; tant’è che la struttura che le ospita si trova in posizione dislocata rispetto a quella principale, con accesso diretto ad un’area relax e alla Skypool, anch’essa adults only.



Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Strada Pecei 19 - 39036 San Cassiano (Bz)

Tel 0471 849470

www.hotelfanes.it