Se il buongiorno si vede dal mattino... la colazione degli innamorati in Salento

Cosa c'è di meglio di una colazione romantica a San Valentino? E se poi fosse nel Salento con tanto di fuga d'amore al mare d'inverno? Tutto questo in un unico posto, al Coclee Suite Palace a Salve in provincia di Lecce, un boutique hotel con poche camere in un piccolo borgo a cinque minuti dal mare, il posto perfetto per realizzare un piccolo sogno: una fuga d’amore nel Salento. Per celebrare l’amore, convinti che la felicità passa anche dalla tavola, il giovane proprietario Pierluigi e tutto lo staff si mettono a lavoro per allestire una colazione speciale, degna dei migliori Breakfast Lovers, che dà il nome al pacchetto valido fino al 31 marzo 2022.

Regalare e regalarsi la colazione più romantica di sempre per il giorno degli innamorati o per un weekend di coccole nei mesi più freddi dell’anno è un piccolo gesto che fa la differenza. È uno dei momenti più intimi che esista e godersela con calma, in totale relax, appagando occhi e gola, coccolando tutti i sensi, ascoltando le proprie emozioni, senza fretta, è il vero lusso.

Svegliarsi con dolcezza

Pensate di sedervi alla tavola della colazione apparecchiata con il servizio di tazze più bello, i bigliettini scritti a mano con le frasi poetiche e le golosità studiate per rendere il primo pasto della giornata di San Valentino memorabile. Ma non basta, sono stati chiamati a raccolta i migliori produttori locali per portare in tavola una colazione salentina doc sana e gustosa e regalare un viaggio nei sapori del Capo di Leuca: il fornaio di Taurisano, il maître chocolatier di Casarano, il produttore di miele di Tiggiano, la latteria di Gagliano del Capo.

Prodotti a chilometro zero

Per svegliarsi con la giusta energia non possono mancare i carboidrati, che apportano zuccheri a rilascio lento e hanno un effetto gratificante: fette biscottate curcuma e cereali, trecce al burro, biscottini di frolla a forma di cuore con confettura di fragola, dell’Antica Panetteria Scordella, una tradizione che risale al dopoguerra, con forno a legna e ricerca dei grani antichi.

Per una mattinata indimenticabile, non può mancare il cioccolato a colazione per stimolare gli ormoni del benessere, le serotonina e le beta endorfine. Sulla tavola della colazione del Breakfast Lovers non possono mancare le praline del laboratorio - pasticceria Da Ugo del maestro Ugo Negro, erede di una tradizione di famiglia che risale al 1921. Sono cioccolatini artigianali ripieni di prodotti del territorio: peperoncino, mandorle e fichi, ma anche cioccolato bianco e fragola, caramello salato, i dolcetti della sposa e i frollini con confettura di fichi e mandorle, frutti rossi, mela e cannella.

Il miele proviene da Terrarossa, la Cooperativa di Tiggiano che si occupa di agricoltura sostenibile, turismo responsabile e di comunità, mentre la quota proteica è garantita da latte fresco pastorizzato e yogurt in tanti gusti della Lattoria. E per finire frutti di bosco e centrifughe di agrumi e zenzero, di cui sono note le proprietà afrodisiache ed energizzanti.

Mare d'inverno

La giornata prosegue all’insegna del benessere, con una passeggiata nella vicina spiaggia di Pescoluse, bellissima anche d’inverno, per respirare la brezza marina e sentire il rumore delle onde. A due passi si trovano Santa Maria di Leuca con il faro ottocentesco, la Basilica e le ville eclettiche, Alessano, Presicce e Tricase con secoli di storia, merletti di pietra, monumenti barocchi, botteghe artigiane, musei originali, frantoi ipogei, che svelano città sotterranee. Un weekend nel Salento è l’occasione per scoprire la bellezza di una terra che trabocca di storia, cultura e panorami suggestivi.

Pacchetto Breakfast Lovers (fino al 31/3/22): 2 giorni/1 notte in camera doppia con colazione romantica, Wifi, bollicine, massaggio relax di coppia da 25 minuti, cena a lume di candela costa 199 euro a persona.

Boutique Hotel Coclee Suite Palace

Via Armando Diaz 19 - 73050 Salve (Le)

Tel 353 3233484

www.cocleesuitepalace.it