Settimana bianca in completo relax al Naturhotel Leitlhof

Il Naturhotel Leitlhof si presenta come il luogo ideale per chi desidera trascorrere una vacanza a contatto con la natura e nel rispetto dell’ambiente, senza rinunciare a comfort e servizi di alto livello. A due passi dal centro di San Candido (Bz), ma avvolto dalla natura incontaminata, il 4 stelle Superior della famiglia Muhlmann offre ai suoi ospiti un programma settimanale di escursioni guidate, alla scoperta degli angoli più suggestivi del comprensorio 3 Cime Dolomiti, ma non solo. Gli ospiti possono effettuare ciaspolate e uscite a piedi o con gli sci per rigenerare corpo e mente, abbinando l’attività sportiva al piacere di una coccola di benessere e di una proposta enogastronomica studiata per essere in armonia con la natura.

Il Naturhotel Leitlhof si trova a due passi dal moderno comprensorio 3 Cime Dolomiti che vanta in totale 150 km di piste, tra il Monte Baranci e il Monte Elmo, tracciati per lo slittino e lo sci di fondo, percorsi emozionanti per gli scialpinisti di tutte le età. Un’area ricca di servizi e adatta a qualsiasi tipo di sciatore, dalle famiglie con i piccoli ai più esperti e temerari amanti delle nere, facilmente raggiungibile direttamente dall’hotel con la comoda navetta messa a disposizione dalla struttura.

Molte le proposte per escursioni e ciaspolate sulla neve

Situato all’interno del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, nella cornice delle Dolomiti patrimonio dell’Unesco, il Naturhotel Leitlhof è un ottimo punto di partenza per intraprendere avventure nella neve e in montagna, grazie ad un programma settimanale di escursioni con guide esperte. Numerosi e vari gli itinerari scelti, tra cui la “Ciaspolata Prato Piazza - Monte Specie”, un facile percorso all’interno del Parco Naturale che in 8,6 km e un dislivello contenuto di soli 335 m raggiunge la vetta del Monte Specie (2.307 m) regalando una splendida vista unica sulle guglie dolomitiche, con le Tre Cime di Lavaredo e la Val di Landro.

Con partenza dal Monte Versciaco, invece, l’escursione alla Cappella di San Silvestro unisce natura, architettura e cultura in un tour di circa 8,5 km che attraversa la Valle di San Silvestro fino alla piccola chiesa con affreschi riconducibili alla Scuola di Pittura di Bressanone intorno al 1450.

O ancora, panoramica e molto piacevole, la ciaspolata che collega San Candido, i Bagni di San Candido (antiche terme della Val Pusteria andate in rovina prima della Grande Guerra) e il Rifugio del Gigante Baranci: un semplice itinerario tra boschi innevati che conduce al famoso rifugio sull’omonimo Monte per una colazione o un pranzo genuino; da qui è possibile scendere usufruendo della seggiovia che porta direttamente al centro di San Candido, procedere lungo una variante di sentiero che in circa 1 ora di cammino riporta al punto di partenza oppure proseguire la camminata fino a malga Maier Kaser (500 m di dislivello).

Sono solo alcune delle gite proposte settimanalmente dal Naturhotel Leitlhof alle quali si aggiunge anche una speciale uscita sci a piedi con un esperto maestro che prevede una tappa iniziale nei pressi dell’hotel, con visita all’avanguardistica centrale termoelettrica che garantisce l’autosufficienza energetica della struttura, per proseguire il tour attraverso le piste del comprensorio.

La struttura offre il giusto relax dopo le attività sportive

La Spa Alpin del Naturhotel Leitlhof è un avvolgente rifugio per anima e corpo realizzata con materiali naturali e pensata per un relax in armonia con la natura: dalla piscina esterna riscalda con panorama sul Monte Baranci alla sauna con vista, dal bagno turco all’area relax e ai numerosi trattamenti a base di ingredienti sostenibili.

Mentre il nutrimento per il corpo passa anche attraverso la cucina genuina e gustosa dello chef Markus Auer, che predilige prodotti stagionali, regionali e anche a km zero, da gustare nell’atmosfera calda e accogliente della tipica Stube in legno di pino cembro.

Offerte per il periodo di San Valentino e fine inverno

FINE INVERNO

Saremo lieti di concludere insieme a voi la stagione invernale, quando a valle la neve comincerà a sciogliersi, boschi e prati indosseranno nuovamente la loro veste verdeggiante e sbocceranno i primi fiori. Offerta valida per il periodo dal 20 al 27 marzo 2022. 7 notti, mezza pensione, da 690 euro a persona per notte (il prezzo indicato è un prezzo “a partire da”, che può variare a seconda del periodo). Servizi inclusi:

- 7 giorni con trattamento di mezza pensione al prezzo di 6

- 6 giorni skipass al prezzo di 5 giorni

- 15% di sconto sul noleggio dell’attrezzatura.

I LOVE YOU

Concedetevi romantici momenti di coppia in Alta Val Pusteria. Lasciatevi deliziare, rilassatevi durante benefici trattamenti spa e assaporate le eccellenti specialità della cucina. Offerta valida per i periodi dal 10 gennaio al 3 febbraio 2022, dal 7 al 10 febbraio, dal 14 al 19 febbraio, dal 23 al 24 febbraio. 2 giorni, mezza pensione, per 2 persone, da 343 euro a persona per notte (il prezzo indicato è un prezzo “a partire da”, che può variare a seconda del periodo). All’arrivo vi aspetta in camera una bottiglia di Prosecco con praline fatte in casa. Una colazione in camera all’insegna delle coccole. Programma benessere:

- 1 bagno a scelta per due nella vasca imperiale

- 2 massaggi rilassanti completi.

Naturhotel Leitlhof

via Pusteria 29 - 39038 San Candido (Bz)

Tel 0474 913440

www.leitlhof.com