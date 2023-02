Tra Milano e Roma, ecco alcune colazioni in hotel da non perdere

Mai saltare la prima colazione: lo consigliano tutti i nutrizionisti. Soprattutto quando si parla di hotel di lusso, la prima colazione è un vero piacere e una coccola, proposta per gli ospiti della struttura, ma spesso è anche accessibile da parte della clientela esterna. Una tendenza quest'ultima che si sta affermando sempre di più negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia. Sia che si viaggi per divertimento, sia per lavoro, la colazione in hotel rappresenta uno dei momenti più importanti nell’arco di un’esperienza di soggiorno, per questo motivo deve lasciare un ricordo positivo e indimenticabile, come alcune delle proposte di alcuni hotel di Milano e Roma.

La colazione in hotel rappresenta uno dei momenti più importanti nell’arco di un’esperienza di soggiorno

La colazione “epicurea” all'Excelsior Hotel Gallia

La colazione all'Excelsior Hotel Gallia è un vero fiore all’occhiello sul panorama milanese, curata dai fratelli Antonio e Vincenzo Lebano e dall’executive pastry chef Stefano Trovisi, presenta una ricca scelta di succhi di frutta freschi e centrifugati con un vero e proprio corner dedicato alla frutta e verdura fresca. Per i gusti più tradizionali, il team di baristi è a disposizione per un ottimo espresso italiano, accompagnato da croissant, pasticcini tradizionali e dolci regionali, come sbrisolona, veneziana, maritozzo, torta di carote, torta di mele. La colazione è aperta anche agli ospiti esterni con diverse formule: 43 euro per la proposta più completa, la cosiddetta colazione “epicurea”, che prevede una selezione di pane “Davide Longoni” con ben sei diverse forme di pane, da quello con le noci al pan Tramvai, classico della tradizione lombarda, passando per la segale di Chiaravalle e il pane borbonico, accompagnati da confetture artigianali, yogurt con latte italiano a firma Excelsior Hotel Gallia, frutta fresca di stagione, bevande calde e spremute, per finire con un’ampia scelta di uova biologiche. A questo si aggiungono una selezione di salumi e formaggi del Nord Italia e un salume speciale al giorno, da tagliare con l’affettatrice a disposizione degli ospiti. Ma ci sono anche altre formule come la cosiddetta formula “Healthy Breakfast” a 32 euro con selezione di tè Damman Freres, pane in cassetta integrale e gallette di riso, miele biologico, centrifuga detox, frutta di stagione e omelette con pomodoro e mozzarella. Infine una particolarità offerta all’Excelsior Hotel Gallia è la “Katara Specialties Breakfast” a 30 euro per persona che propone delle prelibatezze tipiche della tradizione Qatarina (Katara Hospitality ha la proprietà dell’albergo). Tutte le proposte sono disponibili per il take away per un’esperienza epicurea anche a casa. «Il nostro hotel utilizza prodotti freschi ogni giorno - spiega Luca Cagnotto, F&B dell’Hotel Gallia - Delle brioches se ne occupa il nostro pastry chef Stefano Trovisi, che usa lievito madre e farine macinate a pietra. Il prodotto più richiesto è il maritozzo. Per quanto riguarda il pane, lo prendiamo dal panificio Longoni e altri fornitori. Il concept per il buffet dolce è quello di avere torte classiche e rivisitate, ma sotto forma di monoporzione, così il cliente può servirsi più facilmente. Proponiamo circa otto varietà di pane, che vengono messi sul tavolo del buffet: l'ospite può servirsi da solo e affettarlo. Per quanto riguarda il pancarré viene acquistato da un fornitore esterno. Abbiamo anche prodotti speciali per celiaci: gallette, panini, cracker e dolcetti. Per quanto riguarda le brioche: ne abbiamo circa di sette tipi: vuota, crema, cioccolato, pan chocolate, integrale con confettura di lamponi, treccina alle noci, girella con crema e uvetta».

Excelsior Hotel Gallia | Piazza Duca d'Aosta 9, 20124 Milano | Tel 02 67851

La sala della colazione dell'Excelsior Hotel Gallia a Milano

Al Park Hyatt la colazione è multiculturale

Imperdibile anche la colazione del Park Hyatt Milano, curata in ogni minimo dettaglio per la massima soddisfazione della clientela. «L’hotel è stato riaperto a marzo dello scorso anno - sottolinea Nicola Ultimo, direttore Food&Beverage di Park Hyatt Milano - dopo due anni di chiusura. Abbiamo fatto una scelta precisa, puntando sulla colazione, disponibile dalle 7 alle 11 del mattino. Il nostro buffet è sempre allestito in modo ricco e completo e gli affettati sono sempre freschi. Avendo una clientela di differenti etnie, gusti, usanze e culture, abbiamo diverse proposte, che col tempo sono sempre più raffinate. Nella scelta cerchiamo di anticipare i gusti della clientela, tanto che nei prossimi mesi aggiungeremo due angoli con specialità medio-orientali e asiatiche, oltre alla colazione internazionale. È ciò che chiede il mondo del lusso: devi dare la qualità e il massimo perché i nostri ospiti si devono sentire a casa. Offriamo un buffet breakfast dagli 85 alle 100 proposte, tra questi sei o sette sono sempre presenti tutto l’anno. Il costo della colazione? Attualmente 55 euro». Il Park Hyatt Milano offre diverse varietà di pane che l’ospite trova in esposizione: dalla focaccia alla pita, dal panino al latte al filone bianco da taglio, dal filone ai cereali da taglio al pancarré da toast e ai croissant salati e grissini. Presente anche uno spazio dedicato ai celiaci: pane e dolci confezionati e sigillati. I prodotti da forno sono creati dal maestro pasticcere: «Per i croissant usiamo la farina 00, mentre per le baguette quella macinata a pietra meno lavorata, oppure l’avena - spiega Guido Paternollo, executive chef - Ogni sera mettiamo l’impasto nella lievitatrice per i cornetti. La lievitazione viene fatta tutta esclusivamente con lievito madre liquido o solido. La parte più importante è riservata al burro, esclusivamente francese o tedesco, mentre per la farina, usiamo solo quella italiana» Il cliente può ordinare waffle, pankake, croissant, pain au chocolat mini baguette, che sono serviti direttamente dalla cucina e portati al tavolo nel cestino.

Park Hyatt Milan | Via Tommaso Grossi 1, 20121 Milano - Tel 02 88211234

La Cupola, dove viene servita la colazione, all'interno di Park Hyatt Milano

Four Seasons Milano, colazione aperta anche ai clienti esterni

«Dopo la prima pandemia la direzione ha fatto una precisa scelta - sottolinea Simone Gottardi, F&B di Four Seasons - è stato eliminato il servizio a buffet e ora è solo à la carte. In questo modo si ha un maggiore controllo della produzione e una selezione di alta qualità. Ci serviamo da un rinomato e premiato panificio che fornisce due tipi di pane: un pane integrale “siciliano” e un pane bianco con farina a chilometro zero, che proviene dal Parco Nord. Al posto di un formato tondo viene prodotto esclusivamente per noi con una forma allungata, “a ciabatta”. Avere un laboratorio per la panificazione comporterebbe una struttura e personale ad hoc. La quantità? Riusciamo a controllare i numeri grazie allo storico dei consumi. La colazione è aperta non solo agli ospiti dell’hotel e devo dire che l’affluenza è aumentata del dieci per cento. Tutti i lievitati provengono dal nostro pastry chef che propone una varietà di ben sei tipi di croissant: liscio, pan au chocolat, integrale al miele, il turbante simile alla girella, il croissant speciale con crema alla vaniglia, presentato con una foglia d’oro, la veneziana e il nostro panettone, prodotto dal nostro pasticcere».

Four Seasons Milano | Via Gesù 6-8, 20121 Milano | Tel 02 77088

La colazione al Four Seasons Milano è aperta non solo agli ospiti dell’hotel

W Rome, colazione à la carte, continentale o all'italiana

«Il pane è l’unico prodotto in tutto l’hotel che non produciamo internamente, siamo orgogliosi di acquistarlo da uno degli artigiani che più porta avanti quest’arte, Forno Roscioli - spiega Emanuele Aspromonte, F&B di W Rome - Per quanto riguarda tutti i prodotti da forno, sfogliati e non, li produciamo in casa con prodotti selezionati. Fabrizio Fiorani si occupa della ricerca e sviluppo di tutti i prodotti della pasticceria, dalla prima colazione, passando per le amenities in camera, fino al dessert al piatto nel Ristorante Giano. Tutto questo portato avanti dal team di pasticceria, capitanato da Giulia Casarin. Tutti i prodotti di pasticceria e non, vengono selezionati tenendo in considerazione provenienza, qualità, ed etica, come ad esempio: le farine esclusivamente italiane, dal mulino Petra. Sicuramente il prodotto più richiesto ed apprezzato per la colazione sono le nostre torte, che cambiano quotidianamente, rispettando stagionalità e l’estro del team. Possiamo definirci tradizionalisti sulla selezione dei prodotti, ma quello che ci caratterizza di più sono i prodotti utilizzati e le tecniche. Tutto questo fa sì che anche il prodotto più conosciuto e dato per scontato, può diventare straordinario nella sua semplicità. Fin dall’apertura, per quanto riguarda il pane, abbiamo optato per quattro tipologie: lariano, semola di grano duro, segale e focaccia bianca, prodotta in casa. Il pane durante la colazione fa parte della selezione a buffet, mentre per il servizio a tavolo durante l’arco di tutta la giornata serviamo lariano, carta musica e focaccia genovese (prodotta in casa), nel cestino del pane. I ragazzi della sala si occupano del servizio del pane, in modo tale che venga sempre servito alla giusta temperatura e ad adeguato spessore. Il pane in cassetta viene prodotto dal Forno Roscioli. Una parte della selezione già esistente è completamente gluten free, esempio la nostra torta caprese a base di farina di mandorla. Inoltre abbiamo un’ampia selezione di piatti dolci e salati gluten-free presenti nel menu “a la carte”. Tutti i prodotti da forno sfogliati e non vengono prodotti internamente: cornetto, pain au chocolat, veneziana con crema alla vaniglia e pan brioche con gocce di cioccolato. Non usiamo prodotti da forno surgelati».

W Rome | Via Liguria 26/36, 00187 Roma | Tel 390 6894121

Colazione à la carte, continentale o all'italiana al W Rome