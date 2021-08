Una vacanza 100% green al Naturhotel Leitlhof

Naturhotel Leitlhof, hotel benessere energy positive 4 stelle superior. Completamente autosufficiente nella produzione di energia, l’hotel della famiglia Mühlmann offre agli ospiti un’esperienza benessere di alto livello e allo stesso tempo si cura della salute del pianeta. Al Naturhotel Leitlhof la vacanza in montagna è veramente green: dal riscaldamento delle piscine alla scelta dei prodotti in cucina.

Il Naturhotel Leitlhof - foto: mikerabensteiner

Da qualche tempo la sostenibilità, un impegno sempre più concreto nel mondo dell’accoglienza, è al Naturhotel Leitlhof uno stile di vita. Le proposte del wellness hotel di San Candido invitano l’ospite asia outdoor, esplorando le magnifiche Dolomiti di Sesto e il Parco naturale delle Tre Cime, sia godendosi i 2mila mq di spa panoramica e rigenerandosi con la, a base di prodotti del maso Mühlhof, dove si allevano pregiati bovini Angus. Il tutto con la piacevole consapevolezza che

Un hotel neutrale al clima, in grado di autoprodurre energia

Dal 2012 un impianto unico e originale, controllato quotidianamente da un addetto specializzato, permette al Naturhotel Leitlhof di autoprodurre tutta l’energia di cui necessitano i diversi ambienti della struttura. Questo consente all’albergo di abbattere l’impatto ambientale, tanto da essere certificato “hotel neutrale al clima” da Climate Partner di Monaco di Baviera e aver vinto importanti premi internazionali in questo campo. Anche il design aiuta a sentirsi in armonia con la natura, grazie all’utilizzo di legno non trattato, dettagli semplici e ricercati, uno stile moderno con colori della terra e caldi elementi tradizionali. Fondamentale il panorama sulle montagne fra le più belle al mondo, le Dolomiti. Il Naturhotel Leitlhof, che dispone di 62 camere tra cui 17 suite, sorge sul pendio nord-est di San Candido, a dieci minuti dal centro del paese con servizio di navetta gratuito per gli ospiti. La struttura è stata inaugurata nel 1999 dalla famiglia Mühlmann, che ha adattato e ampliato un antico maso rendendolo un hotel benessere di alto livello.

Escursioni per tutti i gusti, in un ambiente naturale eccezionale

In quanto Wanderhotel, il Leitlhof propone le migliori escursioni per scoprire i dintorni di San Candido, dai percorsi più dolci adatti a tutti gli appassionati, fino alle vette più impegnative per escursionisti esperti. Il Parco naturale Tre Cime, con 110 km di piste e 32 impianti di risalita, offre panorami spettacolari in ogni stagione: il Leitlhof propone 5 escursioni guidate a settimana e utili consigli per organizzare la propria esperienza nella natura, scoprendo percorsi insoliti e punti di osservazione originali. Nell’ottica della vacanza green, è disponibile il servizio navetta per spostarsi comodamente dall’hotel senza dover prendere l’auto.

Al termine della giornata escursionistica il meritato relax nella Spa

Gli ospiti hanno a disposizione una piscina esterna riscaldata di 16 metri, ma l’offerta wellness prevede ben 2.000 mq di spazio con 4 saune indoor e 2 saune outdoor in betulla e in cirmolo, bagno turco, vasca idromassaggio, piscine depurate con sale puro, sala relax panoramica e sala fitness.

Un’offerta culinaria di alto livello

Il ristorante con cucina gourmet dello chef Markus Auer presta particolare ttenzione alla genuinità delle materie prime, tendenzialmente locali dell’Alta Pusteria e soprattutto di produzione propria, grazie all’orto e allevamento di bovini Angus del maso Mühlhof. Completano l’offerta enogastronomica una selezione di vini d’eccellenza e la pasticceria fatta in casa.

Premi e riconoscimenti

Certificazione Climate Partner (dal 2012 ad oggi), Certificazione GSTC 2019, World Ski Award 2019 (World’s Best Green Ski Hotel), TUI Umwelt Champion 2019, CLIMAHOST 2019 (Alpen Konvention), Ecoleader Tripadvisor 2017 (5° posto), World Travel Awards 2016 (World’s Leading Green Hotel), Green Tec Awards 2016. Inoltre l’hotel, che offre il garage coperto incluso per tutti gli ospiti, dal 2016 è Tesla Destination Charger, il primo in Italia.



Il Naturhotel Leitlhof si trova a San Candido, in provincia di Bolzano, in via Pusteria 29.

Per informazioni, telefonare al numero 0474 914300 o visitare il sito www.leitlhof.com