Vacanza all'Alpe di Siusi? Tutta la qualità dello storico hotel Lamm

Una vacanza all’Alpe di Siusi costituisce un paradiso per le attività estive, così come un immenso parco divertimenti per le discipline invernali, tra affascinanti località da scoprire e angoli panoramici da scorgere. L’Hotel Lamm 4 stelle Superior è nato nel 1668 come una semplice dimora, adibita a taverna per viandanti di passaggio. Nel 1962 venne acquistato dalla famiglia Trocker, che l’ha costantemente ampliato e ristrutturato, facendolo conoscere sotto il nome di Post Hotel Lamm.

Nel 2000 l’albergo venne completamente rinnovato, mentre nel 2015 fu affittato al Falksteiner Group che lo guidò per due anni. A fine 2016 la Società per azioni della Cabinovia Alpe di Siusi decise di acquistare la struttura, progettando il nuovo albergo. La conversione architettonica che ne è scaturita, rispecchia la storia dell'antico Hotel Lamm e l'atmosfera che si respira richiama alle tradizioni del paesino di Castelrotto.

L'Hotel Lamm si presenta oggi con una facciata intonacata sul lato della piazza del paese, mentre sulla via delle Dolomiti il volto dell'albergo è parzialmente ricoperto di legno. Gli ospiti vengono accolti da una hall spaziosa, mentre sulla piazza del Paese si trovano il bar ed il ristorante. Il bar, meta di momenti di relax. Inoltre, una terrazza all'ultimo piano rappresenta un lieto rifugio per gli ospiti che vogliano sbirciare dall'alto il chiacchiericcio paesano della piazza.

L'idromassaggio dell'hotel

Camere e benessere

All’interno dell’Hotel Lamm sono disponibili camere e suite differenti. Tutte hanno un pavimento pregiato in legno di rovere e un balcone a loggia o una terrazza, mentre all’interno ci sono confortevoli letti boxspring, un angolo soggiorno con sofà, oppure due poltrone, tavolino d’appoggio o tavolino per la lettura, aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, WiFi, telefono, cassaforte e frigobar. I bagni sono dotati di doccia wellness, bidet, asciugacapelli e un WC separato. In camera viene messa a disposizione anche una borsa wellness con accappatoio e teli da bagno e da sauna. Nel prezzo della camera e della suite è compreso anche il posto auto nel garage sotterraneo.

Un altro punto forte dell’hotel è l’oasi benessere situata al quarto piano, che con la sua piscina rivolta verso il cielo, unita ad una splendida vista sulle montagne, garantisce momenti di puro relax. All’interno della Spa ci si può lasciar andare, viziare e coccolare dalla forza benefica dell’acqua, del vapore del calore all’interno dell’oasi delle saune con sauna finlandese, biosauna, bagno turco e molto altro. A disposizione anche fantastiche docce esperienziali e aree relax con letti al cirmolo. Presso il vital bar si può fare uno spuntino o assaggiare diverse torte o sani snack, accompagnati da un succo di frutta fresco.

L'esterno dell'idromassaggio

Sulla terrazza dell’hotel si può ammirare la bellissima vista sulle cime che circondano Castelrotto, ma anche fare un bagno nel fantastico sky pool a 30 gradi, un fantastico idromassaggio sky, oppure riposare e prendere il sole sui lettini. Per gli ospiti sono disponibili piacevoli massaggi o trattamenti di bellezza della rinomata linea altoatesina Vitalis Dr. Joseph, che si basa sul rispetto per la natura nella sua purezza e diversità; qualità a tutti i livelli, sostenibili ed efficaci; senso di responsabilità e rispetto per le risorse naturali; cosmetica naturale olistica, efficace e ad alta tecnologia. Le ideologie naturali ed olistiche della cosmesi Vitalis Dr. Joseph rispecchiano la filosofia di Wellness Hotel. I principi attivi a base di erbe ricavate in natura, associati alle antiche conoscenze e alle tecnologie moderne, manifestano i loro pieni effetti.

Lamm, un hotel gourmet attento alla sostenibilità

La cucina dell’hotel offre sfiziose specialità della tradizione, reinterpretate e preparate con ingredienti locali, di stagione e di alta qualità, provenienti dall’Alto Adige e rispettosi del criterio di sostenibilità. Frutta e verdura di stagione, erbe alpine, latte e prodotti caseari, così come uova e carne, provengono dai masi contadini del luogo e costituiscono la vera ispirazione del team di cucina. La mezza pensione comprende un ricco buffet di prima colazione e un menu serale esclusivo, abbinato a pregiati vini altoatesini, bottiglie di ottime annate anche di altre regioni italiane e altre provenienti da rinomate regioni vinicole del mondo.

Il ristorante dell'hotel

L’Hote Lamm, adatto anche per seminari, riunioni e workshop, si trova a Castelrotto, in provincia di Bolzano, in piazza Krausen al civico 3. Per maggiori informazioni basta telefonare al numero 0471 706343 o visitare il sito www.lamm-hotel.it