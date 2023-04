A Milano apre i battenti la quinta Pasticceria Martesana

A Milano è stato inaugurata la quinta pasticceria Martesana in uno dei quartieri storici della città: in questa occasione il maestro Vincenzo Santoro ha presentato le ultime novità pasquali. Un locale dove sentirsi a proprio agio. Ci troviamo all’angolo di viale Caldara con Corso di Porta Romana: dalle finestre della nuova pasticceria Martesana si intravedono gli archi dei cinquecenteschi bastioni spagnoli. In passato le antiche mura spagnole circondavano Milano, dove le sei porte o caselli daziari delimitavano gli ingressi della città.

L'interno del quinto punto vendita di Pasticceria Martesana a Milano

«La scelta della posizione nel quartiere di Porta Romana è stata dettata dalla strategia di completare la presenza di Martesana nel primo cerchio di Milano - ha sottolineato Luca Tartaglia, direttore generale - Durante la nostra ricerca, siamo rimasti affascinati da questa Porta e dal suo arco che sembra averci richiamato, visto che il nostro logo è basato sull’identica forma geometrica. Anche lo spazio del negozio è caratterizzato dalla ripetuta presenza di questa forma. L’arco di Porta Romana è un dono d’amore, un regalo di nozze, fatto da Filippo III a Margherita d'Austria nel 1596, questo spazio per noi è un dono d’amore a Milano e i residenti di questo quartiere».

Archi, colori e materiali: gli elementi distintivi del quinto punto vendita Martesana

Martesana vanta una lunga storia, iniziata nel ‘66 quando nasce la sede storica di Via Cagliero, seguita da via Sarpi, tra il Monumentale e il quartiere cinese, poi arriva il bar pasticceria in piazza a Sant’Agostino, fino ad arrivare al punto vendita del Mercato Centrale, nuovo polo food e shopping di Milano. Archi, colori e materiali sono gli elementi innovativi e distintivi del quinto punto vendita Martesana. Il restyling del negozio Martesana Porta Romana nasce grazie al progetto di Drogheria Studio, Tecnoarredamenti e Hausbrandt che sono riusciti a realizzare un locale in chiave contemporanea nel pieno rispetto della storicità del marchio. Lo spazio è stato diviso distintamente in due parti: a sinistra il lungo bancone a strati, realizzato quasi fosse una torta, composta da materiali differenti. Scorre un nastro luminoso, quasi a rappresentare la manualità di un pasticcere.

La sala da the della nuova Pasticceria Martesana a Milano

Appena si entra si possono ammirare golosi pasticcini rigorosamente in bella fila, sorseggiare caffè o schiumosi cappuccini. Nella parte destra, separata da una vetrina a nicchie, prevale il legno chiaro: troviamo tavolini dove potersi accomodare. È un locale dove sentirsi perfettamente a proprio agio, come se si fosse a casa propria. Si può allungare un braccio verso la libreria, prendere e sfogliare una rivista mentre si chiacchiera piacevolmente o si mangia una fragrante brioche. Uno spazio ideale per uno spuntino con i colleghi o per celebrare un compleanno con gli amici o i parenti con le creazioni di alta pasticceria come le praline, mignon, monoporzioni e torte.

Le novità legate alla Pasqua

Si avvicina Pasqua, è l’occasione giusta per assaggiare le novità di casa Martesana: la Colomba ai frutti rossi, l’uovo dell’Enzo al caramello salato, la linea animaletti e i pezzi unici artistici delle uova pasquali. L’inaugurazione del quinto negozio di Pasticceria Martesana in Porta Romana è stata occasione per presentare la squadra al completo dei pastry chef, guidati dai due grandi maestri: il fondatore di Pasticceria Martesana e punto di riferimento per la linea dei lievitati Vincenzo Santoro e il suo braccio destro ed esperto nell’arte della cioccolateria Domenico Di Clemente. Accanto a loro sta crescendo una squadra di professionisti che include altri nomi eccellenti dell’alta pasticceria e dall’alta cioccolateria italiana come Massimiliano Marseglia alle attività “forno”; Alessandro Diglio alla farcitura; Jacopo Zorzi alle creazioni di cioccolato e Maurizio Ferri alle torte.



Pasticceria Martesana Milano

Corso di Porta Romana 131 - 20122 Milano

Tel 02 66986634