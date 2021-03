Pasticceria Martesana, una Pasqua di ricerca ed estro

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 20:02

ttesissime nelledie nelle, tra cui la nuovanata dalla collaborazione cone l’ineditache celebra la città e il genio culinario di. Ma il ventaglio di proposte è davvero ricco.Torna la linea dellecon un tema dai colori esotici per immaginare viaggi e mete lontane: ecco Fragolosona, Cioccococco e Martesananas, le tre uova in stile cartoon realizzate in cioccolato fondente.è uovo che assume le sembianze di unasu una base di croccanti tavolette di cioccolato,un distintoin stile dandy eè a forma unacon tanto di cannuncia e fiorellini hawaiani. Lo scioglievolescelto dai pasticceri è un blend di cioccolato fondente al 55% frutto di ore di assaggi per creare l’armonia perfetta, in una miscela dal profumo intenso e dal sapore unico e bilanciato, in grado di accontentare i palati. Accanto alla linea delle superdecorate non mancheranno proposte più classiche.In occasione delle festività la Pasticceria ha dato vita a un progetto benefico a favore dell’Associazione Vidas realizzando un inedito, metà al latte e metà fondente, che racchiude la sorpresa più bella: il sorriso di un bambino. Per ogni uovo acquistato,saranno donati ina sostegno del progetto “”, la struttura milanese che accoglie i bimbi affetti da gravi patologie e che necessitano di cure palliative pediatriche. L'uovo è disponibile al prezzo di 40 euro innei punti vendita di Pasticceria Martesana e nel portale di, che sostiene il progetto promuovendolo all'interno del proprio e-commerce e consegnandolo gratuitamente.Accanto alle specialità al cioccolato non mancheranno le. Un lievitato dalla lavorazione lenta che mantiene intatti tutti i sapori delle migliori materie prime: richiede almeno 48 ore di lavoro dalla preparazione dell’impasto alla lievitazione, dalla cottura alla fase di riposo. Lasi caratterizza per un gusto raffinato, dall’inconfondibile leggerezza. La granella di zucchero e le mandorle della copertura donano croccantezza e dolcezza uniche, equilibrate dalla nota acidula dei canditi all’arancia che profumano l’impasto. Accanto alla Tradizionale non mancherà laconricoperta di croccante cioccolato bianco: decorato a mano dai pasticceri, può essere personalizzato a seconda delle richieste. Ad arricchire la proposta di lievitati di Martesana ci pensa lacreata insieme ad, scuola digitale dedicata al mondo della cucina. Uno speciale lievitato realizzato in edizione limitata di soliche nasce dalla collaborazione dicon Chef in Camicia, ideatori di Acadèmia e della startup del mondo food. Una colomba preparata secondo la tradizione di Martesana dove la dolcezza della ganache alla crema di pistacchio e cioccolato si sposa con la copertura di cioccolato fondente e con la croccante granella di pistacchi.Milano e Napoli di uniscono nelladi Martesana : il classico dolce pasquale partenopeo viene riproposto dal maestro Santoro in unadai caratteri tipicamente milanesi. La pastiera mantiene la sua croccante base di pasta frolla ma abbandona la classica forma rotonda e i sentori di ricotta per abbracciare la delicatezza del mascarpone unito allo zafferano, ale alla, tutti provenienti da produttori locali. A renderla ancora più milanese ci pensa la decorazione: unarealizzata in cioccolato fondente. Anche una celebrazione al genio die al suo piatto più celebre “”, tra i simboli dell’alta cucina italiana.La zeppola è uno dei dolci che con il loro profumo hanno segnato l’infanzia di, ecco perché tra le proposte della primavera non può mancare questo dolce tipico della festa di San Giuseppe, rivisitato dallo sguardo di Martesana. Preparato al forno per garantirne la leggerezza, loè un ciambellone con crosta di craquelin di nocciole pralinate e farcito con crema leggera alla nocciola, granella di nocciole croccanti pralinate e crema chantilly al caramello.Dopo il grande successo dell’edizione natalizia torna anche a Pasqua la collaborazione trae il, distilleria piemontese fondata nel 1951. Dueche ripropongo l’abbinamento tra i lievitati di Martesana e il sapore della grappa e dell’amaro, il connubio per concludere il pranzo pasquale.è la proposta pensata per gli amanti dei distillati che conterrà lada 1kg, i cioccolatini e gli ovetti pasquali di Martesana assieme alla, invecchiata in botte. Dolce Amaro è dedicata invece agli amanti dei liquori dopopasto e racchiuderà l’Per informazioni: www.martesanamilano.com