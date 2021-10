Oyster & Samba a Milano, nel piatto un viaggio intorno al mondo

Douglas Di Modica, classe 1979, nasce in Brasile, dove rimane con la famiglia fino a 12 anni. A 25 la sua brillante carriera di DJ e produttore musicale è già in crescita. Giacomo viaggia molto e gira per lavoro nelle più famose discoteche del mondo, fra cui le più note a Las Vegas. In viaggio nasce l’amore per la cucina e apre il ristorante Oyster & Samba. Giacomo, visitando numerosi locali all’estero, assaggia e conosce nuove materie prime e tecniche culinarie, dalle quali prende vita il suo amore per la cucina. Ogni sosta è una tappa gastronomica che accresce la sua esperienza. Nel 2013 si innamora di un ristorante a Milano e decide di acquistarlo, dando così vita al ristorante Oyster & Samba.



Una cucina a base di pesce

Si tratta di un locale molto raffinato ed elegante, dove la musica è solo un piacevole sottofondo. In cucina Douglas Di Modica, chef patron e socio Euro-Toques, riassume in sapori e profumi i ricordi dei suoi viaggi, utilizzando con ingrediente base del freschissimo pesce, tra cui il salmone sockey bem 16-20. Il locale vanta la disponibilità di 40 tipi di ostriche fresche tutto l’anno, così come è molto richiesta dai clienti la proposta delle crudités.



Contaminazioni brasiliane e chicche in cantina

Da sempre legato con il cuore al Brasile, Douglas apre a fantasiose contaminazioni amazzoniche fatte di frutta fresca, secca, bacche e radici. Il piatto forte, infatti, è la Moqueca Capixaba, un’antica ricetta amazzone di una deliziosità unica.

La cantina del ristorante presenta rarità come la Domaine Romanee Conti, ma allo stesso tempo decine di etichette selezionate con attenzione.

Il ristorante Oyster & Samba si trova a Milano, in via Poliziano al civico 3.