Ritorno al futuro per il Ristorante Stefani… dal 1888

Il Ristorante Stefani dal 1888 vanta una lunga storia, che inizia 150 anni fa con la prima struttura, immersa nella campagna lucchese, suddivisa tra osteria e locanda per viandanti in cerca di ristoro e riposo. Il locale rappresentava anche una sosta graditissima per i numerosi pastori che, nel periodo della transumanza, scendevano dall’Appennino fino al mare, passando dalla Garfagnana.



Le origini nel 1888

Tutto prende vita da Pietro Stefani nel 1888 e poi, dopo numerosi passaggi di padre in figlio con il susseguirsi delle nuove generazioni, troviamo Benedetto e Caterina, subentrati con gli ultimi lavori di ampliamento nel 1960, che danno forma al locale cosi` come lo vediamo oggi. Quella che era una conosciutissima osteria tradizionale, si è trasformata in un locale alla moda. Il servizio di sala è molto attento alle esigenze del cliente, così come si nota un’impronta identitaria della cucina. I piatti vengono presentati in maniera molto curata, per una clientela sempre più soddisfatta e contenta.



Gian Marco Stefani propone la sua impronta di cucina

Nel 2011 anche Gian Marco, il piccolo di famiglia, cresciuto tra tavoli e fornelli, inizia a prendere parte attiva alla vita del locale. Dopo le sue prime esperienze ha assunto la piena gestione della cucina, vivendo in prima persona l’ennesimo passaggio generazionale.



Il nuovo chef, socio Euro-Toques, affianca ai piatti storici e tradizionali del ristorante, grazie ai quali il locale è sempre stata una sosta irrinunciabile per i lucchesi, una cucina creativa che rivisita i tanti ingredienti del territorio. Le ricette utilizzano in primis i pregiati doni che l’orto personale dello chef, situato proprio a pochi metri dalla cucina, offre quotidianamente, con un notevole valore aggiunto che rende ancora più piacevole la sosta gourmet.

La scuola di cucina dell’Alma è stata per Gian Marco il grande faro che gli ha permesso di concretizzare, a fianco di grandi maestri, la sua proposta e impronta di cucina, che prevede il mantenimento organolettico di un alimento e la sua valorizzazione, per arrivare a sapori ben definiti e comprensibili. Una continua ricerca per non rimanere mai indietro, con una particolare passione per la lavorazione della pasta fresca e la cacciagione. Il ristorante Stefani dal 1888 si trova a San Lorenzo a Vaccoli, in provincia di Lucca, in via del Borgo 1.