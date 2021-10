Tra passato e futuro: la via del gusto alla Locanda Capolago

L’ospitalità nasce dai particolari e la tranquillità permette di gustarli al meglio. È un concetto che si comprende benissimo arrivando alla Locanda Capolago, un’antica stazione di sosta di fine 800, nel cuore storico di Colico (Lc), proprio dove il lago di Como sposa la sua bellezza con quella delle montagne. Ora è diventata una destinazione gastronomica, con tanto di ristorante gourmet e annessa Locanda, abbracciata ad un giardino dove l’ombra di sei platani secolari coccola la riservatezza degli ospiti, con charme e discrezione, come il nome scelto per il locale.



Una cena gourmet alla Locanda Capolago è il terzo premio della 7ª sessione di "Check-in... gioca e parti" il gioco ideato da Italia a Tavola in collaborazione con Fipe. CLICCA QUI PER GIOCARE



Locanda Capolago 1/6 Locanda Capolago 2/6 Locanda Capolago 3/6 Locanda Capolago 4/6 Locanda Capolago 5/6 Locanda Capolago 6/6 Previous Next



Un’esperienza unica che parte dall’ospitalità

Maurizio Lazzarin, socio Euro-Toques, patron di questo luogo dall’eleganza raffinata e tranquilla, dell’attenzione ai particolari ne ha fatto una ricetta.

Un’attenzione che va vissuta per assaporarne la piacevole esperienza. Sono sei le camere di questa raffinata Locanda, ognuna diversa dall’altra. Sull’ingresso di tutte vi è una piccola ceramica dipinta a mano con il nome di una delle perle del Lario e, al loro interno, ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Arredate con mobili d’epoca, con le pareti rivestite da pregiate carte da parati, il parquet in larice e i lampadari in stile, sono pensate per far vivere agli ospiti un soggiorno unico e rilassante, in un’atmosfera retrò che li avvolge completamente. Tutte le camere hanno un ampio bagno privato, confortevoli materassi in lattice, una linea di cortesia e un set per tè e caffè.



L’offerta gastronomica

Il Ristorante, cuore della Locanda, si trova al piano terra con un ampio spazio interno da 45 posti suddivisi in tre splendide salette. Il menu rispecchia l’attenzione dello chef Maurizio Lazzarin verso la cucina a bassa temperatura, perché nessun ingrediente perda il segreto del suo gusto. Alla Locanda Capolago gli ingredienti vengono scelti in maniera accurata scelta e arrivano da selezionati produttori del territorio, menzionati direttamente sul menu, dotato di un grande equilibrio tra le portate. La carta propone preparazioni naturali con ingredienti semplici dai quali lo chef ottiene risultati straordinari, grazie alla coerenza che Maurizio sa trasmettere ai suoi giovani collaboratori. Il locale aderisce al progetto “Alimentazione Fuori Casa”, proponendo su richiesta piatti senza glutine, seguendo il protocollo dell’Associazione italiana celiachia.



Nella cantina le pareti originali dell’800

La cantina della Locanda, che conserva ancora le pareti originali dell’800, è caratterizzata da umidità controllata e vanta la presenza di ricercate e importanti etichette vinicole, a partire da quelle del territorio. A disposizione degli ospiti c’è anche un giardino molto curato che assicura la giusta privacy e il silenzio tra le luci soffuse delle lanterne in ferro, piccole aiuole di erbe aromatiche, rose e siepi verdi.

Locanda Capolago 1/3 Locanda Capolago 2/3 Maurizio Lazzarin 3/3 Previous Next



La sosta è un’occasione per visitare il territorio

Colico è un Paese in costante evoluzione e la sua posizione strategica permette il raggiungimento via lago di località esclusive come Bellagio, Varenna e Menaggio. In meno di due ore è possibile arrivare in rinomate località sciistiche come St. Moritz e Livigno. Le ferrovie consentono veloci spostamenti da Milano alla Valtellina dove, con il Trenino Rosso del Bernina, è possibile godersi un viaggio panoramico attraversando l’Engadina fino a St. Moritz. La Locanda Capolago si trova a Colico, in provincia di Lecco, in via Municipio al civico 36.