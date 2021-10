Sunrise a Caserta, non solo pizza a regola d’arte…

I segnali, da deboli e precoci, stanno diventando forti e maturi. Ci si riferisce alla new wave della ristorazione italiana e, con essa, al mondo delle pizzerie. Emblema di ciò, sorta di testimonianza di come si affronta il dopo pandemia, è la pizzeria Sunrise di Caserta, ubicata nella centrale Via Roma.

Tra le pizze gourmet, tutte molto buone, memorabile la Sunrise



Gli highlights del Sunrise

Dehors atto a consentire pranzo all’aperto. Tendenza ad ampliare l’orario di apertura con un appropriato servizio di aperitivo del tardo pomeriggio. Encomiabile il forno gluten free ben separato dal forno principale. Qui è gluten free vero, inteso come servizio vero e scrupoloso a tutela degli intolleranti al glutine. Servizio di delivery efficace ed efficiente con flotta propria e con salvaguardia delle doverose norme igieniche. Consultazione del menu e pagamenti mediante agevole touchless. L’offering delle pizze è saggiamente non sterminato.



Massima attenzione alla qualità non al numero

Piuttosto che alla numerica qui si bada alla qualità delle pizze. Qualità che a sua volta è frutto di attenzione nella fase d’impasto (e di lievitazione) e di ricerca ben mirata degli ingredienti costituenti topping. Ancora, una valevole rotazione stagionale ed un’attenzione al territorio che non vieta, tutt’altro, la scoperta di eccellenze di altre aree del Paese. Il valente pizzaiolo è Salvatore Di Bona. Il patron è Giuseppe Russo.

Da provare i bruschettoni



Da assaggiare la pizza Sunrise

Tra le pizze gourmet, tutte molto buone, memorabile la Sunrise: Crema di asparagi, provola di Agerola, gambero rosso di Sicilia, e in uscita forno stracciata di Bufala e riduzione di aceto di soia. Questa prelibata pizza è scaturita dalla collaborazione con lo chef Fabio Biondi dell’attiguo ristorante Sunrise.



Ottimi anche gli antipasti

Ma in carta non soltanto le pizze bensì appetitosi antipasti, tra i quali un saporito Arancino di riso con ragù e piselli, e gradevoli insalatone tra le quali la Chicken Salad: Insalata di campo, julienne di pollo, sedano, olive verdi, mandorle e salsa yogurt. Da provare i bruschettoni, proposti in tre gusti: Il caprese, l’emiliano ed il salmonato. Molto buoni anche i dolci. In crescita il servizio di sala e l’offerta sia di birre che di vini.



Serate a tema: prossima tappa Valtellina

Martedì 9 novembre, in coerenza con l’esplorazione di aree di eccellenza gastronomica del Bel Paese, serata di incontro tra la Campania e la Valtellina. La gradita ospite, la Valtellina, sarà presente con le sue due eccellenze casearie: Bitto Dop e Valtellina Casera Dop, e con i Pizzoccheri della Valtellina Igp.