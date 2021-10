Il pranzo da Aventina Carne e Bottega con un menu "come nonna comanda"

A partire dal mese di ottobre, Aventina Carne e Bottega, nuovo place to be della gastronomia romana, sarà aperta anche a pranzo. L’annesso ristorante della bottega, simbolo di un ritorno alla spesa di prossimità tra l’Aventino e la Piramide Cestia, dal lunedì al venerdì promuove un menu snello e confortevole rispetto alla carta della cena, articolato da Matteo Militello, giovane cuoco che si fa manifesto di una cucina “come nonna comanda”, con piatti dal sapore di una volta ripensati per i palati contemporanei. A partire da questo autunno, il sabato e la domenica a pranzo il menu sarà, invece, uguale a quello della cena.

Da ottobre, Aventina Carne e Bottega apre anche a pranzo

Il pranzo torna centrale grazie a un'offerta che varia quotidianamente

Il pranzo torna a essere il pasto ristoratore nel significato più genuino e conviviale del termine e non più il mordi-e-fuggi attuale. Da Aventina Carne e Bottega: viene modulato un menu che varierà quotidianamente con proposte di eccellenza assoluta per recuperare energie. Il momento del pranzo potrebbe essere anche un efficace strumento di condivisione conviviale tra colleghi, secondo il rituale del “mangiamo insieme” davanti a una fumante porzione di Cannelloni o di Lasagne. Ogni giorno dalle 12:30 alle 14:30 primi, secondi, contorni e tante bontà preparati nella cucina alle spalle del grande bancone conquisteranno gli habitué della bottega, i fidelizzati clienti serali che già hanno provato il ristorante e gli avventori di passeggio sull’alberato viale.

Una formula pensata per i lavoratori

La formula promossa nei giorni lavorativi sarà fissa e a scelta tra varie opzioni: un primo, acqua e caffè a 15 euro, un secondo, acqua e caffè a 20 euro, primo e secondo, acqua e caffè a 30 euro contorni 6 euro, dolci 6 euro. Desiderando anche un calice di vino si potrà scegliere dalle 10 etichette in mescita tra bianchi, rossi, rosé e bollicine selezionate tra le oltre 200 referenze della cantina a vista.

Lo chef Matteo Militello

Tra i piatti espressi, ghiotti Taglieri di salumi e formaggi Presìdi Slow Food da accompagnare il cestino del fragrante pane del Forno Roscioli con il celebre Jamòn Joselito, il nostrano cinta senese di Casamonti, il prosciutto Bazzone dell’Antica Norcineria, il Capocollo Santoro di Martina Franca e il crudo San Daniele del prosciuttificio Camarin; per i formaggi troviamo la Paisanella del Parco dei Nebrodi, il canestrato sempre tipico siciliano, la particolarissima ricotta infornata. Fin quando sarà stagione si troverà la Parmigiana di melanzane, e chi avrà desiderio di qualcosa di fresco potrà, in alternativa, deliziarsi con la Mozzarella di Bufala Dop che ogni giorno arriva freschissima, magari abbinandola al crudo di Parma. Con il lento passaggio alla stagione del foliage arriverà anche il tempo delle Zuppe, comfort food per eccellenza, un ready to eat dalle ottime proprietà nutritive ed estremamente versatile: dalla minestra di porro, ceci, patate e cavolo nero a quella di funghi, dalla vellutata di zuppa a una più classica pappa al pomodoro o minestra di legumi.

La fornitissima dispensa di Aventina Carne e Bottega

Non mancheranno le Insalate del giorno che richiameranno anche l’appetito dei più scettici a mangiare verdure: la bowl sarà, infatti, composta da vegetali di prima scelta selezionati dagli arrivi giornalieri e arricchita con le referenze di nicchia a scaffale come le conserve di tonno e alici Testa, le uova fresche dell’azienda Galline Felici alle porte di Roma, le fragranti verdure della giardiniera di Morgan o Agnoni, da impreziosire con uno degli oli extravergine di oliva in carta. Per i primi piatti, al banco del fresco sarà un trionfo di Pasta fresca del maestro Mauro Secondi, quindi trafilati, gnocchi, cannelloni, lasagne, ravioli e poi secondi espressi come Roast beef e Vitello tonnato.