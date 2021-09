Tutto pronto per Langosteria a Parigi. Cucina nelle mani di Michele Biassoni

L'8 settembre apre Langosteria a Parigi in collaborazione con Cheval Blanc Paris, la nuova maison dell’omonimo gruppo facente capo a Lvmh. Affacciato sulla Senna, il ristorante è al settimo piano dell’hotel con una vista panoramica mozzafiato che abbraccia tutta la ville lumiére.



L’apertura a Parigi rappresenta il primo passo verso un nuovo percorso che punta a posizionare il brand Langosteria in location strategiche a livello globale. Il Gruppo affronterà questa nuova avventura con l'entusiasmo che da sempre lo contraddistingue, mirando a diventare un punto di riferimento anche nella capitale francese.

Langosteria Parigi

Focus su un'architettura originale e ricercata

Il ristorante prende vita in un ambiente unico e ricercato che porta la firma dell’architetto americano Peter Marino, riconosciuto a livello internazionale come massima espressione del design di interni contemporaneo d’alta gamma. Il design rispetta le linee guida di stile del brand, ritroviamo infatti una serie di elementi presenti anche negli altri ristoranti del gruppo, a partire dal layout della sala con il tipico incrocio di corridoi, il banco bar, il raw bar con la sua vetrina e la vista sulla cucina. L’atmosfera creata dalle luci è studiata attentamente per fare sì che il momento sia sempre perfetto. Nella selezione dei materiali, troviamo l’essenza di Langosteria: l’ottone per i dettagli, il marmo nero assoluto ed il travertino per i piani delle panadore, dei banchi clienti e per il bar, il legno nella boiserie e nelle finiture.

Anche a Parigi la tradizione gastronomica italiana in chiave contemporanea

Langosteria porterà l'esperienza unica che l'ha resa famosa, in una delle città più iconiche al mondo e tra le protagoniste della scena gastronomica mondiale. Un fine dining nato in Italia e focalizzato sull’eccellenza che combina la tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale, selezionando i migliori ingredienti da ogni parte del mondo. I piatti signature dell’identità culinaria del Gruppo saranno presenti nel menu parigino come il leggendario King Crab 2007 - Special Edition, un must della nostra cucina.





La cantina invece offre un'ampia selezione di vini pregiati ed etichette esclusive, con un grande spazio riservato al made in italy a cura della wine manager del Gruppo, Valentina Bertini.



Michele Biassoni sarà l'executive chef e Gianluca Penna il restaurant manager. Un team voluto fortemente da Enrico Buonocore che ha affidato le redini di questa nuova avventura d’oltralpe ad Alessandro Zingarello storico general manager Langosteria, nel Gruppo dal 2012 e completato da giovani talenti che hanno accettato con entusiasmo questa nuova sfida. Non potrà mancare infine il supporto degli storici corporate executive chef Domenico Soranno e Denis Pedron.



«Sono felice di dare il via a questo nuovo progetto, proprio nella città dove ho cominciato a sognare la prima Langosteria. Una sfida stimolante che approcciamo con la passione di sempre sicuri di portare anche a Parigi il ritmo della nostra cucina», ha detto Enrico Buonocore, ceo e Fondatore del Gruppo Langosteria.