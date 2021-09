Menu siciliano immersi nella storia. A Siracusa spicca Settecento

Il Ristorante Settecento di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, offre un’esperienza gastronomica di livello, in una location esclusiva.

La sala interna del ristorante

Una storia tutta da raccontare in un palazzo nobiliare

Nel 1693 un catastrofico terremoto cambiò radicalmente la storia di Palazzolo Acreide. Solo successivamente a questo tragico evento avvenne una vera e propria rinascita, una “rivoluzione culturale” che diede vita a qualcosa di completamente nuovo, una primavera Palazzolese. Ed è proprio da qui che prende spunto l’identità del Ristorante Settecento, collocato all’interno di un palazzo nobiliare, a pochi passi dal centro storico, ricostruito proprio negli anni della rinascita. L’eleganza della location, l’atmosfera unica nel suo genere, la cura e l’attenzione dei piatti e un pizzico di innovazione nelle preparazioni, creano insieme la cornice perfetta per ogni occasione speciale o ricorrenza.

Piatti speciali con ingredienti genuini

Lo chef Marco Giuliano, socio Euro-Toques, nasce nel 1985 proprio a Palazzolo Acreide, sui Monti Iblei. Inizia a 15 anni, nella sala ricevimenti della Trota. Prosegue come aiuto pizzaiolo ma la sua passione scatta nei 6 anni accanto allo chef Salvo Calleri, il suo Maestro. A 24 vive esperienze in ristoranti del luogo fino ad aprire, nel 2012 il suo primo locale, il Cinghiale.

Passano altri 6 anni di crescita e spinto dalla voglia di una veste più consona alla sua idea di ristorazione e un’impronta diversa, più matura alla sua cucina, si trasferisce. Il Portico, dove ironia della sorte tutto ebbe inizio, diventa Settecento Ristorante. In un palazzo storico del ‘700.

Uno dei piatti in carta

La vita professionale a Palazzolo Acreide, sui monti a pochi chilometri dal mare, ricco di carni bovine, suine e caprine, di salumi e formaggi, di olio extravergine di oliva, di prodotti ittici, gli permette di cercare e scegliere meglio ogni ingrediente che compone i suoi piatti. La nota fondamentale della sua cucina è l’appartenenza al territorio attraverso la tradizione con creatività e innovazione. C’è un piatto che rappresenta questo concetto: l’Arancino di spatola e zucchine senza riso, su fonduta di tuma persa. È questa la nuova Sicilia di Marco Giuliano.

Il menu propone diverse scelte tra pesce e carne, alla carta o con percorsi di degustazione, prestando sempre molta attenzione ad ogni richiesta o esigenza alimentare dei clienti. Il segreto che rende speciali i nostri piatti? Sono le piccole cose, gli ingredienti genuini, la cura e l’attenzione per ogni singolo dettaglio. Proprio per questo le note fondamentali della cucina sono l’appartenenza al territorio e alla tradizione, senza tralasciare creatività e innovazione.

Il Ristorante Settecento si trova a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, in via Orologio al numero 6. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0931316041 o visitare il sito www.ristorantesettecento.it.